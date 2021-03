Co umí teplo

Od koupele až po lampu s červeným světlem.

Možná cítíte po náročném dni napětí v oblasti ramen. Rychle pomoct vám může horký polštářek s třešňovými peckami. Ohřívejte ho dvě minuty v mikrovlnné troubě a pak si ho položte na pět minut na křečovitě stažená ramena. Svalstvo se vám krásně uvolní.

Teplo toho ale dokáže mnohem víc. S jeho pomocí zmírníte třeba bolesti břicha nebo zad i namožených svalů. Vyšší teploty stimulují látkovou výměnu, urychluje se tvorba buněk imunitního systému – a to je dobré pro to, abyste odvrátila třeba počínající nachlazení. Optimální je deseti až dvacetiminutová koupel, voda by měla mít 32 až 38 °C.

Po koupání se teple zabalte a odpočívejte. Při bolestech zad a kloubů výborně funguje ozařování infračerveným světlem (poraďte se v lékárně). Držte lampu 35 až 50 cm od těla a nechte ji působit 15 minut. Při bolesti břicha se doporučuje stará osvědčená ohřívací láhev

Co umí chlad

Od studených obkladů až po Kneippovu metodu.

Při poraněních zmírní bolest nejlépe chlad. Prokrvení se redukuje, otoky se zmenšují a krvácení se zastavuje. Také při akutních záchvatech revmatu a artritidy může chlad hodně pomoct. Vyzkoušejte, co vám bude nejlépe vyhovovat.

Ledové zábaly a obklady položte zhruba na pět minut na bolestivé místo. Sáček s ledem ale v každém případě zabalte předem do utěrky, jinak hrozí vznik omrzlin. Stejně tak můžou studené obklady nebo polévání chladnou vodou zmírnit kožní vyrážky, krvácení z nosu a migrénu.

Zábaly lýtek při vysoké teplotě jsou tradiční domácí léčebnou metodou. Namočte šátek do studené vody, vyždímejte ho a na pět minut ho oviňte kolem lýtek. Pak ho vyměňte.

Chlad je v neposlední řadě také dobrým pomocníkem při prevenci před mnoha nemocemi. Studená sprcha nebo Kneippova metoda dlouhodobě zlepšuje prokrvení – posiluje žíly i obranyschopnost