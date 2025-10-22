Osvěta o metastatické rakovině prsu je stále potřeba

Každý rok si v rámci „růžového října“ po celém světě připomínáme Mezinárodní den metastatické rakoviny prsu. Tento den chce upozornit na to, že informovanost o tomto stadiu rakoviny prsu je naprosto zásadní, neboť dnešní inovativní medicína umožňuje pacientkám žít i s touto diagnózou kvalitní život mnoho let. I když se povědomí o této nemoci rok od roku zvyšuje, 8 % žen a 28 % mužů přesto o metastázách nikdy neslyšelo. Více než 12 % žen rovněž neabsolvuje žádné preventivní vyšetření prsu. Vyplývá to z průzkumu, který realizovala pacientská organizace ONKO Unie ve spolupráci s agenturou ResSOLUTION.

Osvěta o metastatické rakovině prsu je stále potřeba. | foto: Zdroj: ResSOLUTION

Ačkoliv moderní léčba přináší nové naděje, mnohé ženy stále tápou v tom, jak se chránit a co pro sebe mohou udělat. Kampaň Nejsem na odpis, kterou ONKO Unie realizuje od roku 2016, se snaží zvýšit povědomí společnosti o metastatickém stadiu rakoviny prsu a podpořit pacientky, aby žily plnohodnotně i s touto diagnózou.

ResSOLUTION, internetová populace 15+, National Sample CZ, srpen 2025, N = 519

S termínem metastázy se setkalo více žen než mužů. Více než 91 % dotázaných žen na otázku „Víte, co jsou metastázy?“ odpovědělo ano, 8,4 % odpovědělo ne. U mužů to bylo jen 72,2 %, respektive 27,8 %.

ResSOLUTION, internetová populace 15+, National Sample CZ, srpen 2025, N = 519

42 % procent dotázaných žen se domnívá, že o metastatickém stadiu rakoviny prsu něco ví, 6 % si myslí, že o této diagnóze ví hodně, naopak 34 % žen ví velice málo, 13 % neví nic, ale s termínem se už setkalo a 5 % dotázaných žen se s termínem metastatické stadium rakoviny prsu nikdy nesetkalo.

Více než polovina respondentek v průzkumu správně identifikovala metastázy jako rozšíření nádoru do dalších částí těla, což ukazuje, že povědomí o této problematice se zvyšuje. „V ONKO Unii prostřednictvím kampaně Nejsem na odpis usilujeme již od roku 2016 o to, aby veřejnost lépe porozuměla tomu, že i s diagnózou metastatické rakoviny prsu je díky pokroku v medicíně možné žít řadu let kvalitní život,“ doplňuje Petra Adámková.

„Jsme také rádi, že mnoho žen pravidelně chodí na mamografické screeningy, díky kterým jsou nádory prsu odhaleny včas. Ukazuje se, že mnoho žen provádí také pravidelné samovyšetření prsou, což je velmi dobře. Jedná se o doporučenou možnost pro ženy mladší 45 let, neboť screening hrazený ze zdravotního pojištění je k dispozici až od této věkové hranice. V případě rakoviny prsu v rodině by žena měla tuto skutečnost konzultovat se svým gynekologem co nejdříve a společně domluvit postup sledování. Ženy by měly být informovány o všech možnostech, které mají k ochraně svého zdraví,“ říká Petra Adámková, ředitelka ONKO Unie.

ResSOLUTION, internetová populace 15+, National Sample CZ, srpen 2025, N = 519

„Navzdory přístupu k moderní léčbě v České republice zůstávají klíčovými nástroji v boji proti rakovině prevence a vzdělávání. Je proto alarmující, že více než 12 % žen stále neprovádí žádné preventivní vyšetření, a to ani základní samovyšetření. Proto je potřeba na tento problém nestále upozorňovat,“ komentuje Petra Adámková.

Kampaň Nejsem na odpis nám připomíná, že s náročnou diagnózou nelze bojovat pouze pasivně. Být dobře informováni a aktivně se starat o své zdraví je cesta k plnohodnotnému životu. Připojme se tedy k „růžovému říjnu“ a věnujme aktivní péči svému zdraví.

Autor: ONKO Unie

