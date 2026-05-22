Okouzlující výstava přivážející jedinečný svět Harryho Pottera.

Vstupenky jdou do prodeje od května 2026 na www.harrypotterexhibition.cz a www.goout.net.
Výstava vyzdvihuje ikonické momenty, postavy, prostředí i kouzelné bytosti tak, jak je znáte z filmových sérií o Harrym Potterovi a Fantastických zvířatech™, stejně jako zázraky kouzelnického světa Harryho Pottera. Tvůrci výstavy neopominuli ani broadwayskou inscenaci Harry Potter a Prokleté dítě, která získala prestižní americkou cenu Tony®. Návštěvníci mohou prozkoumat pečlivě vytvořená prostředí, která vzdávají hold mnoha nezapomenutelným okamžikům z filmů, jež si fanoušci oblíbili během posledních 25 let, a zblízka si prohlédnout vše od autentických rekvizit až po originální kostýmy a nahlédnout tak nejen do zákulisí vzniku těchto filmů. Návštěvníci prochází inovativními, úchvatnými a doslova magickými galerijními prostory, které využívají špičkový imerzivní design a interaktivní technologie.
„Tato výstava oslavuje jedinečný svět Harryho Pottera a filmů o něm způsobem, jaký žádná jiná putovní výstava dosud nenabídla,“ uvedl Tom Zaller, prezident a generální ředitel společnosti Imagine. „Díky vhodnému rodinnému prostředí a důrazu na vyprávění příběhů a dobrodružství je Praha ideálním místem, kde mohou fanoušci všech věkových kategorií i jejich rodiny zažít zákulisí kouzelnického světa. Už se nemůžeme dočkat, až jej letos v srpnu představíme návštěvníkům z blízka i z daleka.“
To nejlepší v jednotlivých galerií
Na začátku výstavy návštěvníci objeví první vydání knihy Harry Potter a Kámen mudrců, která je uložená v trezoru inspirovaném bankou Gringottových. V promítacím sále je čekají momenty „od první stránky knihy až k promítacímu plátnu“, doplněné inspirativními videi a literárními citáty, jenž dávají ožít světoznámému příběhu. Navíc je čeká Pobertův plánek, Vrba mlátička i mozkomorové.
Galerie Bradavického hradu nabízí imerzivní multimediální zážitek s ikonickými prvky, jako je Vrba mlátička, mozkomorové a Pobertův plánek, na němž se díky interaktivní technologii návštěvníkům zobrazují jejich jména a vybízejí je tak k dalšímu objevování výstavy.
Galerie Velké síně je prostorem, kde mohou návštěvníci oslavit jednotlivá období roku od léta až k podzimu a zimě přímo v ikonické architektuře Bradavic.
Galerie kolejí Bradavic tvoří srdce celého výstavního zážitku a umožňuje návštěvníkům dokonale prozkoumat jednotlivé koleje. I když návštěvníci mohou tíhnout k jedné koleji, tato galerie jim umožní objevit všechny bradavické koleje. A ve slavnostním velkém sále s ikonickým Moudrým kloboukem obklopeném restaurovanými erby kolejí zasazenými do precizně vytvořených vitrážových oken mohou pořídit ty nejkrásnější fotografie.
Učebny v Bradavicích jsou plné ikonických rekvizit, magických tvorů a kostýmů. Návštěvníci se zapojí do kouzelnických lekcí a her prostřednictvím digitálních dotykových obrazovek a odhalí zákulisní informace ze slavných scén z výuky. Vyzkoušejí si přípravu lektvarů v učebně lektvarů, zjistí, jak předpovídat budoucnost na hodině věštění, přesadí mandragoru ve skleníku plném bylinek a pomocí digitální hůlky porazí bubáka v hodině obrany proti černé magii.
Hagridova chýše a Zapovězený les nabízejí interaktivní zážitek s vyvoláním Patrona. Návštěvníci zde objeví ikonické tvory, jako jsou kentauři a akromantule, ukryté v lese, a prozkoumají i přesnou repliku Hagridovy chýše.
Exkluzivní kolekce suvenýrů z Harry Potter
The Exhibition bude k dispozici v obchodě přímo na místě. Zde si návštěvníci mohou prostřednictvím tematických kolekcí připomenout svou vášeň pro svět Harryho Pottera. Fanoušci si mohou vybrat z široké nabídky produktů, jako je oblečení, šperky nebo jedlé dobroty, včetně oblíbených čokoládových žabek a lahvového máslového ležáku, stejně jako další zboží, které není dostupné na žádné jiné Harry Potter výstavě.
Fanoušci mohou sledovat Harry Potter: The Exhibition na Facebooku a Instagramu #HarryPotterExhibition @harrypotter_exhibition.
O značce Harry Potter
Od chvíle, kdy jedenáctiletý Harry Potter potkal Rubeuse Hagrida, klíčníka a šafáře v Bradavické škole čar a kouzel, zanechala jeho dobrodružství nesmazatelnou stopu v populární kultuře. Dnes, o více než 25 let později, fenomén Harry Potter zůstává jednou z nejúspěšnějších a nejoblíbenějších zábavních značek v historii.
Bestsellerová série J. K. Rowlingové o Harrym Potterovi ožily v neustále se rozvíjejícím, propojeném světě. Tento svět si zamilovaly miliony fanoušků po celém světě. Osm filmových trháků o Harrym Potterovi a tři epické filmy ze série Fantastická zvířata přinášejí okouzlující děj na filmová plátna. Divadelní hra Harry Potter a prokleté dítě uchvacuje diváky na Broadwayi.
Moderní videohry a mobilní hry od Portkey Games umožňují hráčům zažít kouzelnický svět jako nikdy předtím. Fanoušci mohou svou vášeň hrdě vyjádřit také prostřednictvím inovativních produktů. Zároveň si mohou užít jedinečné zážitky na tematických místech. Patří mezi ně i tematické zóny v šesti zábavních parcích Universal Destinations and Experiences po celém světě.
Neustále se rozšiřující portfolio značek Harry Potter a Fantastických zvířat společnosti Warner Bros. Discovery zahrnuje také průlomové putovní zážitky a akce, z nichž každá je navržena tak, aby oslavovala oblíbené momenty a místa, stejně jako obchody Harry Potter v King’s Cross, New Yorku, Chicagu, Akasace a Harajuku. Kouzelníci, čarodějky i mudlové mohou proniknout do zákulisí Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter a Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter.
S připravovaným původním seriálem HBO, inspirovaným knihami o Harrym Potterovi, tento jedinečný svět Harryho Pottera a filmů o něm nadále nabízí komunitě nové a vzrušující způsoby, jak se zapojit. Fanoušky po celém světě – i budoucí generace – zve, aby sami objevili krásu příběhu Harryho Pottera.
Pro nejnovější zprávy a zajímavosti ze světa Harryho Pottera a Fantastických zvířat navštivte www.harrypotter.com.