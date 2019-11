Umíte snít? A podporujete v tom dostatečně své dítě? Přemýšleli jste někdy, k čemu jsou sny důležité a jak ovlivňují náš život? V téhle překrásné nové knížce se o tom hodně dozvíte. Vždyť všichni ti významní lidé, o nichž se tu dočtete, se proslavili právě díky tomu, že uměli snít…

Sny – základní kámen úspěchu…

Ano, je to tak: na počátku všeho velkého stojí nějaký odvážný sen. A jestli někdo na světě umí opravdu snít, pak jsou to děti. Začtěte se společně s nimi do svižně psané knížky plné krásných obrázků a inspirujte se příběhy více než třiceti pozoruhodných osobností české země. Dámy a pánové, kteří se malým čtenářům představí, toho dokázali opravdu hodně a vynikli v nejrůznějších odvětvích lidských činností. Někteří z nich vládli vědě, jiní sportu či umění, a to v rozličných etapách 20. a 21. století. Řada z nich je všeobecně známá, o jiných slyšela jen hrstka nadšenců v určitém oboru. Některé lze potkat na ulici, zatímco za jiné už dnes hovoří jejich odkaz. A na počátku všeho stály právě jejich odvážné sny, které v nich zažehly ohníček nadšení, jenž je nakonec dovedl až na vrchol. Poznáte, že každý sen, i ten nejtroufalejší, může dojít svého naplnění. A možná i o vašich malých snílcích jednou uslyší celý svět!

… i koření života

Jak praví mladičký superlezec a rekordman Adam Ondra, o němž se tu rovněž dočtete: „Sny – to je takové koření života, bez kterého se váš život bude dát žít, ale nebude vám chutnat. Sny, které mě inspirují a motivují, dávají mému životu smysl. S nimi vím, že žiji. Že žiji naplno.“ A přesně to je také důležitým vzkazem, jejž lze v této knížce vyčíst mezi řádky. Beze snů to samozřejmě jde také, ale rozhodně to není ono!

Vedle příběhů velkých osobností a zdařilých ilustrací najdete v knize u každého medailonku i inspirativní citáty a také tři úkoly vztahující se nějakým způsobem k danému člověku nebo oboru jeho působení – i zásluhou těchto úkolů se děti dozvědí mnoho nového a zajímavého. Tak vzhůru do jejich plnění – a samozřejmě do odvážného snění!

