Základem pitného režimu byla, je a vždy bude voda. Lidské tělo obsahuje z 60 % vodu, a tak není překvapením, že je třeba vodu průběžně doplňovat. Jakmile nám voda chybí, začneme pociťovat dehydrataci a bolest hlavy. Důležité pravidlo je nenechat to dojít tak daleko. Kolik máme vypít se zdroj od zdroje liší, ale můžeme se řídit třeba pravidlem vypít 40 ml na 1 kg váhy za den. Během léta, saunování nebo cvičení je třeba příjem vody zvýšit. Pitný režim však neznamená „pouze“ konzumaci vody. Také s pitným režimem si lze hrát a sestavit si jej tak, aby vyhovoval každému na míru a aby pomohl udržet tělo v dobré formě. K vodě tedy lze přidat např. oblíbená smoothie, která obsahují vitamíny a jsou lahodná. Smoothie ale zároveň neobsahuje důležitou dužinu z ovoce, která mimo jiné napomáhá tomu, že nám pocit sytosti vydrží déle. Řešením v tomto případě mohou být 100% džusy a nektary. V období, kdy je žádoucí zvýšená péče o imunitu doporučujeme sáhnout po nové kategorii nápojů tzv. vitamínových shotech, které naleznete v maličkatých plechovkách plných koncentrované šťávy. Ale volte takové shoty, které jsou bez přidaného cukru, a navíc obohacené o vitamíny a minerály např. shoty od DrWitt ve dvou příchutích Jablko + Zázvor s vitaminem C a Aronie + Červené hrozny obohacený o vitamin E a zinek, které přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem. Jsou navíc svým složením zárukou toho, že kromě posílení imunity Vás každé ráno proberou a povzbudí tělo a mysl.

Energetické vs. funkční nápoje – víte, jaký je v tom rozdíl? Energetický nápoj by se dal charakterizovat jako produkt plný cukru a kofeinu, které slibují minimalizovat únavu. A právě díky této kombinaci představují zvýšené nebezpečí zejména pro děti či těhotné ale i pro běžného člověka zvláště v kombinaci s léky či alkoholem. Na rozdíl od toho funkční nápoje mají stejný cíl, tedy zvýšit soustředění a navrátit energii, ale děje se to díky obsahu vitamínů a minerálů, které daný nápoj obsahuje. Jinak prozatím nemají v rámci evropské unie jasnou definici. Asi nejznámější funkční nápoj DrWitt FIT, je vlastně minerální voda, která je doplněna o vitamíny a minerály tak, že pokryje 100 % jejich doporučeného denního příjmu. Jsou tedy vhodné pro sportovce, řidiče ale i jako běžná součást pitného režimu.

A v neposlední řadě je určitě třeba zmínit v rámci pitného režimu kávu. Jde o nápoj z upražených a rozemletých semen kávovníku a její pití má své příznivce i odpůrce. Mezi často zmiňované benefity patří doplnění energie díky čemuž dochází ke zvyšování činnosti metabolismu. Dále prý konzumace kávy pomáhá i jako prevence na diabetes druhého typu nebo riziko demence či Alzheimerovy choroby. Na druhou stranu se jí připisují negativa jako kofeinová závislost, pocity úzkosti, poruchy spánku nebo řídnutí kostí. Odborníci se shodují, že ale stačí popíjet kávu s rozumem a jednou za čas si udělat bezkofeinový týden.

