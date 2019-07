Vysoce koncentrované sérum, které pleť dokonale hydratuje, vyživí, dramaticky zlepší její elasticitu a vzhled jemných vrásek – to je nový ALIFE INTENSIVE HYDRATING ELIXIR. Obsahuje unikátní látku, která je jedním z nejsilnějších antioxidantů na světě – ASTAXANTHIN. A to v bezkonkurenčně nejvyšším množství na trhu. Při vývoji tohoto séra se spojily nejšpičkovější moderní technologie a postupy, stejně jako se nechala společnost ALIFE inspirovat silou přírodních výtažků a jejich léčivými a omlazujícími schopnostmi. Sérum pracuje na více úrovních a synergicky propojuje a násobí účinky jednotlivých složek – dokonale hydratuje, vyživuje, vyhlazuje a významně potlačuje známky stárnutí, stejně jako i bojuje proti únavě, stresu a znečištěnému prostředí.





Co je to ASTAXANTHIN? Jedná se o přírodní barvivo z řádu karotenoidů s téměř zázračnými účinky. Je jedním z nejsilnějších a nejkoncentrovanějších antioxidantů na světě. V Americe tuto unikátní látku používají kosmetičtí guru do svých přípravků a předhánějí se ve výčtu jeho účinků. A že je jich opravdu hodně!

Astaxanthin například zpomaluje proces stárnutí, je prevencí před onemocněním kůže a má schopnost ji chránit před oxidativním stresem způsobeným UV zářením, čímž výrazně zlepšuje kvalitu pleti. Díky své koncentrované barvě a jedinečným účinkům dokáže s pletí po opalování opravdové zázraky. Dokonale ji hydratuje, vyživí, zklidní a čokoládové opálení tak vydrží výrazně delší dobu. I z tohoto důvodu je ASTAXANTHIN už delší dobu tajným tipem hollywoodských hereček a světových topmodelek, které pro sebe chtějí vždy to nejlepší. A proč se o něj nepodělí s ostatními? Odpověď je jednoduchá – zdroje astaxanthinu jsou omezené. Což znamená, že ho zkrátka není dost pro všechny…

V tomto unikátním ALIFE INTENSIVE HYDRATING ELIXÍRU najdete jeden z nejkvalitnějších, certifikovaných zdrojů ASTAXANTHINU, který pochází z České republiky a je naprostou špičkou v rámci světové produkce. A protože co je doma, mělo by zůstat především doma, přináší společnost ALIFE na trh tento produkt za velmi přátelskou cenu. Neinvestuje peníze do drahé televizní reklamy ani do zahraničních distribucí, právě díky tomu ve srovnání s konkurenčními značkami v zahraničí může udržet velmi příznivou cenu a dopřát tak tuto unikátní péči ASTAXANTHINEM opravdu všem. Zdraví a krása jsou zkrátka pro všechny!