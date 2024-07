Objevte novinku Fanta Orange Zero Cukru

K létu neodmyslitelně patří citrusy, a tak se není čemu divit, že zvláště v tomto období se většina z nás ráda obklopuje tímto veselým motivem. Skvěle se hodí na zahradní slavnosti najdeme jej na prostírání, utěrkách, chňapkách či dokonce na nádobí. Veselostí a barevností citrusů se v letošním roce nechal okouzlit i oděvní průmysl. Je libo doplnit svůj letní outfit tričkem nebo košilí s tímto motivem nebo se chcete do citrusů v šatech či overalu zahalit téměř od hlavy až k patě? Žádný problém, stačí se jen v obchodech po těchto kouscích plných svěžesti porozhlédnout.

Pozadu nezůstávají v létě ani vůně, kdy se většina z nás ráda halí do lehkých citrusových tónů a co rozhodně nás v létě láká a po čem rádi sáhneme, jsou osvěžující drinky. Skvělé řešení, jenž je hned po ruce a připravené uhasit žízeň nyní nabízí Fanta, která přichází s novinkou Fanta Orange Zero Cukru. Nechejte se tak nejen v horkých letních dnech osvěžit plnou pomerančovou chutí bez cukru.

Více pomerančů, více zábavy!

Šťavnatou pomerančovou chuť tolik populární limonády Fanta Orange není třeba nijak zvlášť představovat. Fanta je jednou z nejoblíbenějších ovocných limonád na světě a vychutnávat si ji můžeme už více než 80 let! Na výběr máme z celé řady příchutí, nicméně aktuální novinka Fanta Orange Zero Cukru je na českém trhu první stálou variantou bez obsahu cukru. Tak co, vyzkoušíte ji? Fanta Orange Zero Cukru vás jistě potěší, a to nejen svou vůní, chutí ale i lehkou jiskrou a jasnou barvou pomerančů. A to vše bez cukru.