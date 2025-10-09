Obezita a nezdravý styl života zkracují Čechům život ve zdraví

Aktuální data ze série dvanácti edukačních akcí pořádaných spolkem Zastavme nadváhu a obezitu však ukazují znepokojivý obraz – velká část Čechů, 6 z 10, trpí nadměrnou tělesnou hmotností, zvýšeným krevním tlakem a dalšími rizikovými faktory, které srdce ohrožují často bez jejich vědomí. Kritická situace pandemie obezity se vyskytuje u dětí, týká se každého až pátého dítěte.
„Kardiovaskulární choroby jsou stále zabijákem číslo jedna. Každý rok si vyžádají desítky tisíc životů, přestože většině těchto onemocnění se dá předcházet. Klíčem je včasná prevence, zdravější životní styl a schopnost o problému mluvit,“ říká MUDr. Jiří Veselý, kardiolog z EDUMED s.r.o., člen výboru České asociace preventivní kardiologie a České asociace srdečního selhání v České kardiologické společnosti a zástupce spolku Zastavme nadváhu a obezitu.
Alarmující signály už u dětí
Zjištění ukazují také rostoucí výskyt nadváhy a obezity u dětí a dospívajících. Ti se často setkávají s předsudky a stigmatizací – nejen u zdravotníků, ale i ve škole a v běžném životě.
„Prevalence obezity u dětí a dospívajících v Česku stoupá a je důležité o tom otevřeně mluvit. Děti s nadváhou se často setkávají s předsudky – nejen u lékařů, ale i ve škole a v každodenním životě,“ upozorňuje MUDr. Lenka Veselá, pediatrička z Oblastní nemocnice Kolín a lékařka v obezitologické ambulanci Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
Silným připomenutím závažnosti problému je i příběh maminky, která se dlouhodobě potýká s obezitou jak u sebe, tak u svého syna, a oba prošli skupinovým KAMP intervenčním programem pro adolescenty s cílem úpravy životního stylu. Jejich zkušenost ukazuje, jak náročné může být pro rodiny zvládat nejen zdravotní komplikace, ale také společenské předsudky a psychologické dopady spojené s obezitou.
„Obezita není jen o čísle na váze. Znamená každodenní boj se zdravím i s předsudky okolí. Díky odborné péči a podpoře jsme ale zjistili, že změna je možná, jen je potřeba mít správné informace a nebát se požádat o pomoc. A začít mít sebe rád, jen tak je člověk připraven na změnu,“ popisuje paní Pavlátová.
Nová data prevence selhává
Výsledky měření provedených během 12 edukačních dnů v 10 městech (Brno, Pardubice, Praha, Plzeň, Hradec Králové, Jihlava, Olomouc, Liberec, Ostrava, Zlín) potvrzují, že:
- velká část populace má nadváhu nebo obezitu,
- značné procento lidí trpí zvýšeným krevním tlakem,
- mnoho účastníků vůbec netuší, že jsou ve zvýšeném riziku srdečně-cévních onemocnění.
Výzva pro společnost začněme hned
Spolek Zastavme nadváhu a obezitu apeluje na veřejnost i instituce: měřte, zajímejte se o své zdraví, změňte životní styl včas. Každý malý krok – více pohybu, zdravější strava, pravidelné kontroly – může znamenat roky života navíc. Mnoho lidí nezná své základní zdravotní ukazatele, jako je krevní tlak, obvod pasu nebo tělesnou kompozici, přestože právě tyto hodnoty významně ovlivňují budoucí zdraví již našich dětí.
Plány na rok 2026 více edukace, podpory a otevřeného dialogu
Spolek Zastavme nadváhu a obezitu plánuje v roce 2026 navázat na úspěšné letošní aktivity a dále rozšířit edukaci veřejnosti i odborníků. Chystá pokračování programu KAMP, který pomáhá dětem a rodinám měnit životní styl, a zároveň nabídne široké veřejnosti zdarma online publikaci „Vesele s Veselými“ s praktickými tipy pro zdravější život.
Důležitou součástí bude také edukace zdravotníků a odborné veřejnosti – zejména respektující komunikace a práce s pacientem s obezitou. Tyto principy budou představeny formou živých vystoupení rodin s obezitou na odborných kongresech a konferencích, včetně nadcházející Konference obezitologie a bariatrie 2025 (www.konferenceob.cz).