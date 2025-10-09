Obezita a nezdravý styl života zkracují Čechům život ve zdraví

Komerční sdělení   14:00
V Česku se život ve zdraví neprodlužuje – naopak. Roky, které bychom mohli prožít bez vážných nemocí, nám ubývají. Mezi jedny z nejvážnějších zdravotních komplikací patří kardiovaskulární onemocnění, která zůstávají nejčastější příčinou úmrtí v ČR. Více než 40 tisíc lidí u nás díky nim ročně zemře. Světový den srdce, slavený 29. září, nám každý rok připomíná, že prevence a včasná péče o zdraví mohou být rozhodující a zachránit tisíce životů.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Srdce bije na poplach – obezita a nezdravý životní styl zkracují milionům Čechům život ve zdraví! | foto: Archiv: Zastavme nadvahu a obezitu

Aktuální data ze série dvanácti edukačních akcí pořádaných spolkem Zastavme nadváhu a obezitu však ukazují znepokojivý obraz – velká část Čechů, 6 z 10, trpí nadměrnou tělesnou hmotností, zvýšeným krevním tlakem a dalšími rizikovými faktory, které srdce ohrožují často bez jejich vědomí. Kritická situace pandemie obezity se vyskytuje u dětí, týká se každého až pátého dítěte.

„Kardiovaskulární choroby jsou stále zabijákem číslo jedna. Každý rok si vyžádají desítky tisíc životů, přestože většině těchto onemocnění se dá předcházet. Klíčem je včasná prevence, zdravější životní styl a schopnost o problému mluvit,“ říká MUDr. Jiří Veselý, kardiolog z EDUMED s.r.o., člen výboru České asociace preventivní kardiologie a České asociace srdečního selhání v České kardiologické společnosti a zástupce spolku Zastavme nadváhu a obezitu.

Srdce bije na poplach – obezita a nezdravý životní styl zkracují milionům...

Alarmující signály už u dětí

Zjištění ukazují také rostoucí výskyt nadváhy a obezity u dětí a dospívajících. Ti se často setkávají s předsudky a stigmatizací – nejen u zdravotníků, ale i ve škole a v běžném životě.

„Prevalence obezity u dětí a dospívajících v Česku stoupá a je důležité o tom otevřeně mluvit. Děti s nadváhou se často setkávají s předsudky – nejen u lékařů, ale i ve škole a v každodenním životě,“ upozorňuje MUDr. Lenka Veselá, pediatrička z Oblastní nemocnice Kolín a lékařka v obezitologické ambulanci Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Silným připomenutím závažnosti problému je i příběh maminky, která se dlouhodobě potýká s obezitou jak u sebe, tak u svého syna, a oba prošli skupinovým KAMP intervenčním programem pro adolescenty s cílem úpravy životního stylu. Jejich zkušenost ukazuje, jak náročné může být pro rodiny zvládat nejen zdravotní komplikace, ale také společenské předsudky a psychologické dopady spojené s obezitou.

„Obezita není jen o čísle na váze. Znamená každodenní boj se zdravím i s předsudky okolí. Díky odborné péči a podpoře jsme ale zjistili, že změna je možná, jen je potřeba mít správné informace a nebát se požádat o pomoc. A začít mít sebe rád, jen tak je člověk připraven na změnu,“ popisuje paní Pavlátová.

Nová data prevence selhává

Výsledky měření provedených během 12 edukačních dnů v 10 městech (Brno, Pardubice, Praha, Plzeň, Hradec Králové, Jihlava, Olomouc, Liberec, Ostrava, Zlín) potvrzují, že:

  • velká část populace má nadváhu nebo obezitu,
  • značné procento lidí trpí zvýšeným krevním tlakem,
  • mnoho účastníků vůbec netuší, že jsou ve zvýšeném riziku srdečně-cévních onemocnění.

Výzva pro společnost začněme hned

Spolek Zastavme nadváhu a obezitu apeluje na veřejnost i instituce: měřte, zajímejte se o své zdraví, změňte životní styl včas. Každý malý krok – více pohybu, zdravější strava, pravidelné kontroly – může znamenat roky života navíc. Mnoho lidí nezná své základní zdravotní ukazatele, jako je krevní tlak, obvod pasu nebo tělesnou kompozici, přestože právě tyto hodnoty významně ovlivňují budoucí zdraví již našich dětí.

Plány na rok 2026 více edukace, podpory a otevřeného dialogu

Jiří Veselý, Lenka Veselá, Jakub a Helena Pavlátovi

Spolek Zastavme nadváhu a obezitu plánuje v roce 2026 navázat na úspěšné letošní aktivity a dále rozšířit edukaci veřejnosti i odborníků. Chystá pokračování programu KAMP, který pomáhá dětem a rodinám měnit životní styl, a zároveň nabídne široké veřejnosti zdarma online publikaci „Vesele s Veselými“ s praktickými tipy pro zdravější život.

Důležitou součástí bude také edukace zdravotníků a odborné veřejnosti – zejména respektující komunikace a práce s pacientem s obezitou. Tyto principy budou představeny formou živých vystoupení rodin s obezitou na odborných kongresech a konferencích, včetně nadcházející Konference obezitologie a bariatrie 2025 (www.konferenceob.cz).

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sláma, krabice na hlavě a odhalená prsa. Největší úlety podzimních týdnů módy

Podzimní edice týdnů módy se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Na stovkách přehlídek v Paříži, New Yorku, Miláně a Londýně jsme viděli nejen žhavé novinky pro nadcházející rok, ale také celou...

Přišel opravit pračku a udělal mi ze života chaos. Partner jako velké dítě

I dospělí muži se mohou chovat jako děti. Někdy může být na vině odložená touha užívat si života případně takzvaná druhá míza, jindy syndrom Petra Pana, tedy pomyslný útěk před dospělostí. Jaké...

Čím nakrmit klouby. Potraviny, které je ochrání před bolestí a záněty

Klouby jsou základem pohybu. Pokud je chcete udržet silné a pružné, je třeba o ně správně pečovat. A jen pohyb nestačí. Důležitá je i dobře zvolená strava, která umí zmírnit záněty, dodat potřebné...

Příběh Jirky: Žena šíleně toužila po dítěti, teď je z mateřství na zhroucení

S partnerkou jsme spolu už skoro šest let, ale zhruba poslední tři roky jsme nemluvili skoro o ničem jiném než o dítěti. Já jsem byl toho názoru, že na rodinu máme ještě času dost, měli bychom si...

Horoskop pro každé znamení na 41. týden roku 2025

Jak se nám bude podle hvězd dařit v povolebním říjnovém týdnu? Berani, pozor na finance. Někdo nebo něco se vám chystá udělat pořádný luft v peněžence. Váhy, vám bude pro vás netypicky znít v hlavě:...

Obezita a nezdravý styl života zkracují Čechům život ve zdraví

Komerční sdělení

V Česku se život ve zdraví neprodlužuje – naopak. Roky, které bychom mohli prožít bez vážných nemocí, nám ubývají. Mezi jedny z nejvážnějších zdravotních komplikací patří kardiovaskulární onemocnění,...

9. října 2025

Každý den malé překvapení. Adventní kalendář si můžete i sami vyrobit

Advertorial

Na vánoční dárky je sice ještě brzy, ale pokud chcete tip, jak sobě či svému partnerovi zpříjemnit čekání na Vánoce, jeden bychom měli. Kupte nebo vyrobte originální adventní kalendář! To je nečekaný...

9. října 2025

Alkohol mi ničil mámu, onemocněla i rakovinou. Teď 9 let abstinuje, říká Aneta

Vždycky jsem nade vše milovala svoje rodiče, kteří pro mě dělali vše, co mohli. Měli jsme se dobře, cítila jsem lásku i emoční bezpečí. Pak mi však máma občas připadala divná. Později jsem zjistila,...

9. října 2025

Nepoddávejte se úzkostem. Poradíme, jak s těmi podzimními zatočit

Léto je pryč a je tu období, kdy se nálada snadno propadá do šedi. Úzkosti v rychlém tempu dnešní doby umí potrápit, ale existují způsoby, jak jim čelit. Jóga, meditace, vůně levandule či tvůrčí...

9. října 2025

Dýňová pomazánka

Dýňová pomazánka
Recept

Lehké

35 min

Zbyla vám z vaření dýně? Zužitkujte ji na pomazánku.

Styl, který vám padne. Den, který bude patřit jen vám.

Komerční sdělení

Veronika Slaninová, certifikovaná osobní stylistka a průvodkyně světem ženské krásy a sebevědomí, zve na pokračování workshopu osobního stylu. Je určen všem ženám, které chtějí najít rovnováhu mezi...

8. října 2025

Hlavně nemuset z domu. Jak si poradit se seniorem, který nevychází?

V mládí je člověk nezastavitelný a stále někam spěchá. Ke stáru však najednou klid domova nabývá zcela jiného významu. Možná s tím bojujete sami, třeba to řešíte u příbuzných. Ve vyšším věku se už...

8. října 2025

Čím nakrmit klouby. Potraviny, které je ochrání před bolestí a záněty

Klouby jsou základem pohybu. Pokud je chcete udržet silné a pružné, je třeba o ně správně pečovat. A jen pohyb nestačí. Důležitá je i dobře zvolená strava, která umí zmírnit záněty, dodat potřebné...

8. října 2025

Největší slevová akce podzimu se blíží. Nákupy Ona Dnes startují v pondělí

Jako každý rok vás podzim zastihl v náladě „nemám co na sebe“? Sháníte dárky nebo něco nového do domácnosti? Máme pro vás řešení. Už jen pár dní zbývá do největší slevové akce Nákupy Ona Dnes, která...

8. října 2025

Uzená kotleta se špenátem

Uzená kotleta se špenátem
Recept

Střední

60 min

Toto jídlo musíte vyzkoušet, pokud máte rádi klasické recepty.

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Čistší prádlo, zdravější kůže: kouzlo dvojího máchání

Komerční sdělení

Když mluvíme o zdravém životním stylu, obvykle si vybavíme vyváženou stravu, pohyb nebo dostatek spánku. Přitom existuje ještě jeden každodenní zvyk, který dokáže ovlivnit naše zdraví víc, než se na...

7. října 2025

Užijte si péči jako ve wellness světě. Procedury můžete prožít i doma

Už dávno neplatí, že tyto procedury patří jen do lázeňských resortů. Naopak, soukromou relaxační zónu byste měli mít i doma.

7. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.