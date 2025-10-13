O krok blíž k ideální zahradě. Začněte v showroomu.

Ať už plánujete pergolu, stínění, oplocení nebo doplňky, návštěva showroomu je prvním krokem k dokonalému řešení.
Co všechno si můžete prohlédnout a vyzkoušet
Sortiment, který SUNSYSTEM prezentuje ve svých showroomech, je široký a pestrý. Návštěvníci zde najdou:
● Bioklimatické pergoly – s naklápěcími lamelami a inteligentním ovládáním
● Markýzy a screenové rolety – v různých typech instalace a ovládání
● Zimní zahrady – celohliníkové konstrukce navržené na míru
● Hliníkové oplocení a brány – bezúdržbové, elegantní a odolné
● venkovního nábytku a příslušenství z vlastního e-shopu eshop.sunsystem.cz
Osobní přístup a odborné poradenství
Každá návštěva showroomu je vedena individuálně. Po domluvení schůzky se vám bude věnovat specialista, který s vámi projde vaše požadavky, nabídne vhodná řešení a zodpoví technické dotazy.
Výsledkem může být i nezávazná cenová nabídka, často připravená do tří pracovních dnů. SUNSYSTEM poskytuje i profesionální zaměření, které je klíčové pro bezchybnou realizaci.
V showroomu si uděláte jasno
Plánujete proměnu terasy, zahrady nebo okolí domu? Navštivte některý z showroomů Sun System. Uvidíte funkční produkty v reálném prostředí a získáte přímý kontakt s profesionály, kteří vám pomohou od návrhu po realizaci.
Autor: Sun System