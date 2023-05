Co o vás prozradí datum narození? Povahu i vlastnosti

Numerologové tvrdí, že není náhoda, který den jsme přišli na svět. Své datum narození nemůžeme změnit, na rozdíl třeba od jména, bydliště či partnera. Jsou s ním spojené naše vlastnosti, možnosti i překážky na cestě životem.

Číslům v datu narození se už odedávna přikládal mystický význam a každý z nás má prý to své, osudové... Přečtěte si, co o vás vypovídá to vaše. Možná pochopíte své myšlenky, jednání či silné a slabé stránky.

Jak na to? Příklad: Vaše datum narození je 12. 10. 1970. Jednoduše sečtěte všechny číslice: 1 + 2 + 1 + 0 + 1 + 9 + 7 + 0 = 21. Pokud vám vyšlo dvojciferné číslo, sčítejte ještě jednou: 2 + 1 = 3. Vaše osudové číslo je v tomto případě 3. Možná vám ale vyjdou dvě stejné číslice 11, 22 nebo 33 – to jsou tzv. mistrovská čísla, ta už pak dál nesčítejte!