Poprvé jsme letos nemohli osobně popřát do nového roku všem, komu jsme popřát chtěli, poprvé si nemůžeme vychutnat novoroční slevy v kamenných obchodech, protože se musely přesunout na internet. A letos poprvé volně přecházejí novoroční výprodeje přímo do valentýnských slev. E-shopy jsou od prvního ledna jedním velkým online tržištěm plným slev. A ještě pár týdnů budou.

Která sleva je opravdová?

Co však zůstává jako přežitek předchozích let, je snaha některých obchodníků vzbudit v nás dojem, že vše, co nabízejí, je opravdovou slevou. A to i v momentě, kdy prodávají za cenu zcela běžnou v jiných obchodech nebo v jiných měsících. Proto si zopakujme jak poznat skutečnou cenovou akci.

Prvním krokem by vždy mělo být porovnání ceny mezi více e-shopy. Samozřejmě není nutné hledat ručně, stačí si zboží zadat do některého ze srovnávačů cen, třeba Zboží.cz, Heureka.cz. Tady nejsnáze zjistíte, jestli jde o slevu z běžné ceny (obchod bude levnější než ostatní), nebo z ceny zavádějící, která platila třeba před rokem, a teď už je všude jinde mnohem nižší.

Také se vyplatí se podívat na vývoj ceny, což některé srovnávače umějí. Tam zjistíte, jestli jde o opravdovou slevu, nebo jen o diskont z umělého navýšení ceny v minulém měsíci – a dá se tak očekávat, že za další měsíc budu toto zboží ještě levnější.

Ani totální likvidace nemusí znamenat slevu

Stejně tak by vás neměly oslepit ani reklamy slibující „totální výprodej“,“ likvidaci skladů“, „slevy až 80 %“. Vždy nejprve porovnejte s cenami jinde! Nikdy nezapomínejte na podrobné popisky - samozřejmě přečíst si je. Když totiž potkáte extrémně levnější nabídku, může to být způsobeno i tím, že jde o zboží již použité nebo rozbalené, o zboží s poškozeným obalem, zboží druhé jakosti nebo o to, které bylo po určitou dobu vystaveno na prodejně.

Má smysl se kvůli výprodejům nebo akčním cenám zadlužit?

Na jedné straně se ocitá lákavá (a cenově výhodná) nabídka od internetového obchodu, na straně druhé stojí možnosti bankovního účtu. Pokud jsou malé, pak bychom se měli ptát, zda má smysl se kvůli výprodejům nebo akčním cenám zadlužovat. Jestli jste hned odpověděli, že ne, mýlíte se. Ale ani „ano“ není vždy správnou odpovědí.

Půjčka, ať už v podobě klasického úvěru nebo třeba splátkového prodeje, je užitečným nástrojem. Ovšem jen tehdy, když s ní umíte zacházet a víte, na co ji rozumně použít. Užitečné věci s dlouhou trvanlivostí, jako je třeba pračka, myčka, mrazák, nábytek, se vyplatí pořídit na dluh.

To vše za předpokladu, že si předem dobře spočítáte cenu zadlužení (přeplatek) i promyslíte své možnosti splácet. Odměnou vám bude možnost používat vytoužené věci ještě dříve, než jste si na ně našetřili. A někdy nebudete za dlužné peníze muset dokonce ani nic zaplatit!

Vždy se vyhněte dluhům za spotřební elektroniku, za luxusní módu, cestování, zážitky, dovolené nebo dárky (pokud nejsou z kategorie životně nutného vybavení bytu, vzdělání apod.).



Jaké jsou tu možnosti financování?

Perfektním řešením může být u méně nákladných spotřebičů například první půjčka zdarma, která nestojí ani korunu, jen vrátíte přesně tu částku, jakou jste si vypůjčili. Vyřízená je za pár minut, peníze mohou doputovat na váš účet také během několika okamžiků. Zdarma půjčkou zůstane však jen tehdy, když ji splatíte včas, většinou do tří měsíců. V případě zpoždění naskakují sankce – jejich výše záleží na poskytovateli úvěru.

Slyšeli jste už o odložených platbách?

Zajímavá může pro vás být i nabídka „odložených plateb“, které nabízí například AirBank, Twisto nebo MALL Pay. Jaké jsou v nich rozdíly? AirBank nabídne, že za vás v obchodě zaplatí až 50.000 Kč. A pokud částku splatíte během tří měsíců, bude to pro vás bez úroků. Delší než tříměsíční splácení vyjde pak na poměrně hodně, konkrétně na 18,9 procenta za rok (p.a.).

V případě MALL Pay využijete takzvanou skipovací kartu (z anglického „skip“ přeskočit) a na ní uložený předschválený úvěr ve výši 50 000 Kč, s možností splácet bezúročně po dobu 50 dní. Ale pokud se nebudete chtít závazně registrovat, můžete si „Na zkoušku“ vzít jen 5 000 Kč na dva týdny. Pokud se se splátkou potřebujete o pár dní opozdit, naúčtuje vám MALL Pay poplatek ve výši 100 nebo 200 Kč za každých 5 dní odkladu splatnosti, podle toho, jaký typ služby si vyberete.

Ve světě odložených plateb by vás mohlo zaujmout i Twisto. Soustředí se spíše na menší nákupy, protože nabízí zaplatit za nákup z internetu až poté, co si zboží vyzkoušíte a rozhodnete se, zda si ho ponecháte. Uhradíte jím ale i větší částky, třeba za novou sedačku. Zdarma se dá zaplatit do 45 dní. Limit začíná na 15 000 korunách. Samozřejmě i zde se platí za zpoždění se s termínem splátky, na stránkách najdete orientační RPSN necelých 48 %.

Další možností jsou například kreditní karty, kterým jsme se věnovali v několika článcích v sekci Kreditní karty.

