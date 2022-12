Sonické kartáčky usmile se skutečně těší velké oblibě, ale přitom to není tak dávno, co společnost usmile vstoupila do světa orální hygieny. V roce 2016, kdy představila špičkový elektrický zubní kartáček Y1, jenž se stal volbou číslo jedna pro více než 3 miliony zákazníků a v průběhu let 2017 a 2018 získala značka přes 150 patentů a prestižních certifikací, aby se počínaje rokem 2019 stala jedním z čelních lídrů na východních trzích.

Produkty usmile překonaly v roce 2020 na řadě prodejních kanálů i takové kapacity, jakými jsou giganti Philips či Oral B. Důvod byl jednoduchý. usmile disponuje bezkonkurenční kvalitou čerpající z prvotřídních materiálů, revolučními syntetickými vlákny DuPont Tynex, řadou inteligentních čisticích režimů, fenomenální výdrží na baterii a především samozřejmě vstřícnou cenou a brilantními výsledky, jež jsou podloženy četnými klinickými studiemi. Pojďme se nyní společně mrknout na zoubek hlavním vychytávkám, díky nimž drží produkty usmile prim oproti jiným značkám.

Proč právě sonický kartáček?

Elektrické zubní kartáčky byly původně vyvinuté pro hendikepované či jinak znevýhodněné pacienty s omezenou zručností. Nicméně se zrychlujícím se životním stylem dnešní doby jsou výborným pomocníkem pro usnadnění a zefektivnění čištění zubů v domácí péči o zuby. Proč bychom měli tedy dát přednost elektrickým kartáčkům? „Sonická technologie využívá vysokofrekvenčního stírání, při kterém vlákna kartáčku vykonávají pohyb nahoru a dolů, a rozrušují tím tak škodlivý biofilm (plak) způsobující zubní kámen, kazy, parodontologické problémy apod. Aby sonický kartáček čistil zuby efektivně a důkladně, doporučuji navštívit ordinaci dentální hygienistky či zubního lékaře, který názorně ukáže, jak správně kartáček používat,“ říká Klára Nová, dentální hygienistka. „Sonická technologie je bezpečná nejen k zubům, ale i dásním, a proto jí můžeme doporučit i pro děti,“ doplňuje dentální hygienistka.

Od perfektní ústní hygieny k benefitům

Produkty značky usmile však přinášejí mnoho dalších výhod. Například štětiny a jejich hlavní benefit - již výše zmíněná patentovaná syntetická vlákna DuPont Tynex, jež jsou charakteristická pro všechny sonické kartáčky usmile. „Štětiny DuPont Tynex mimořádnou šetrností i vůči velmi citlivému chrupu, dásním se sklonem k paradentóze či krvácivosti, a jsou nanejvýše vhodné i pro choulostivé dětské zoubky,“ říká Brand manažer značky Marek Pišan. Pyšní se dlouhou životností a dosahují špičkových výsledků také při čištění jazyka či hůře přístupných prostor ústní dutiny. „V závislosti na jednotlivých modelech jsou pak k dispozici i nastavitelné režimy, například pro bělení zubů nebo citlivou masáž dásní,“ doplňuje informace o kartáčku Marek Pišan. Specialitou kartáčků usmile jsou revoluční mikrobublinky. Ty vznikají na základě smísení vody a zubní pasty, brilantně pronikají i do mezizubních prostor, a efektivně tak eliminují zápach z úst či mikroorganismy stojící za vznikem zubních kazů. Příjemným bonusem je, že kartáčky mají výdrž až 180 dní na baterii, přitom doba nabíjení trvá pouze 4 hodiny.

Design jako přidaná hodnota

Všechny kartáčky jsou pak dovedeny k naprosté dokonalosti i po stránce designu - ověnčení oceněními Germany IF Product Design Award, Red Star Design Award, CMF Design Award nebo Japan Dood Design Award to jasně dokládají.

Sonický zubní kartáček USMILE Y1S

Sonický elektrický zubní kartáček usmile Y1s Electric Toothbrush vyvíjí při čištění až 38 000 vibrací za minutu a využívá jedinečných vysokohustotních štětin DuPont Tynex. O 26 % bělejší zuby za pouhé 4 týdny s klinicky podloženými výsledky. Navolte jeden ze 3 režimů a sledujte, jak kartáček usmile Y1s Electric Toothbrush zazáří.

Cena 1590 Kč

Sonický zubní kartáček usmile U3 Micro Bubble Ultrasonic Electric Toothbrush

Sonický elektrický zubní kartáček usmile U3 vyvíjí při čištění až 38 000 vibrací za minutu a využívá jedinečných vysokohustotních štětin DuPont Tynex a můžete si vybrat ze čtyř různých režimů. Mimo standardního bělení zubů je k dispozici mód pro běžné každodenní čištění, senzitivní masáž citlivých dásní a režim čištění jazyka.

Cena 1990 Kč