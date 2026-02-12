Nová výstava: Temná lyrika Jaroslava Valečky

Komerční sdělení   14:00
Česká galerie moderního umění otevírá novou výstavu Jaroslav Valečka: Temná lyrika. Do centra Prahy míří soubor obrazů, které vycházejí z krajiny severních Čech a proměňují ji v osobní, místy snový a místy zneklidňující svět. Valečka patří k autorům, jejichž malba není jen o tom, co vidíme, ale hlavně o tom, co si z obrazu odnášíme.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Nová výstava: Temná lyrika Jaroslava Valečky přináší do Prahy obrazy plné příběhů, paměti a ticha. | foto: Archiv Česká galerie moderního umění

Malba, která nevypráví doslova

Obrazy působí jako zastavené okamžiky příběhů, které nikdy nejsou úplně dořečené. Divák má prostor si je domýšlet, doplňovat a skládat po svém. Temnota tu není hrozbou, ale spíš tichým napětím. Melancholie se přirozeně mísí s humorem a nadsázkou, vážnost s groteskním detailem.

Nová výstava: Temná lyrika Jaroslava Valečky přináší do Prahy obrazy plné...
Nová výstava: Temná lyrika Jaroslava Valečky přináší do Prahy obrazy plné...

„Temná lyrika pro mě není o beznaději, ale o napětí mezi světlem a stínem, mezi tím, co známe, a tím, co v sobě nosíme,“ říká Jaroslav Valečka.

Sudety jako vnitřní krajina

Zásadní roli v jeho tvorbě hraje sever Čech, především okolí České Kamenice a Lužických hor. Nejde ale o krajinu jako takovou. Spíš o krajinu paměti, příběhů a pocitů. Místa, která nesou stopy minulosti, se v jeho obrazech mění v kulisy pro zvláštní, někdy až pohádkově temné situace.

Nová výstava: Temná lyrika Jaroslava Valečky přináší do Prahy obrazy plné...

„Valečkova malba je zakořeněná v krajině a její paměti. Sudety tu nejsou jako historické téma, ale jako vnitřní prostor, kde se potkávají osobní vzpomínky, mýty i kolektivní zkušenost,“ doplňuje kurátorka výstavy Renáta Mužíková.

Obrazy s příběhem na dosah

Valečku zajímá moment, kdy už si nejsme jistí, jestli se díváme na skutečný svět, nebo na vlastní vzpomínku. Právě v této nejistotě vzniká napětí, které jeho obrazy nesou. Tlumené barvy, silné kontrasty světla a stínu a výrazná práce se štětcem vytvářejí atmosféru, která působí spíš pocitově než popisně.

Nová výstava: Temná lyrika Jaroslava Valečky přináší do Prahy obrazy plné...

„Zajímá mě chvíle, kdy se realita začne lámat do něčeho snového,“ říká autor.

Součástí výstavy budou i QR kódy, díky nimž se návštěvníci dostanou k příběhům, které jednotlivé obrazy inspirovaly. Výstava tak nabídne nejen vizuální zážitek, ale i možnost nahlédnout pod povrch samotné tvorby.

Ukázky z výstavy

Mezi vystavenými díly bude například obraz Chůdy (2025), inspirovaný světem masopustních masek a lidového „surrealismu“. „Vždy mě fascinovaly maškary, kdy si lidé nasazují zvířecí masky, přidávají křídla a vytvářejí bytosti, které zhmotňují jejich strachy i fantazie,“ říká Valečka.

Nová výstava: Temná lyrika Jaroslava Valečky přináší do Prahy obrazy plné...

Dalším výrazným dílem je Bouře (2025), která vychází z autorových vzpomínek na vyhlídku Belveder nad Labem. „Jako kluci jsme tam chodili sledovat přicházející bouře, jak se lámou o labské údolí. Ten pocit napětí mě nepřestává bavit,“ dodává.

Malíř, který patří k nejvýraznějším

Jaroslav Valečka patří dlouhodobě k nejvýraznějším osobnostem současné české malby. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, vystavuje od roku 1999 a jeho obrazy jsou součástí sbírek Národní galerie v Praze, Oblastní galerie Liberec nebo GASK v Kutné Hoře. O jeho díle psal britský kunsthistorik Edward-Lucien Smith a Valečkova tvorba se pravidelně objevuje i na mezinárodních aukcích, včetně Sotheby’s.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Itálie zklamání, Německo trapas. Které olympijské kolekce budily nejvíc emocí

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Češi nastoupili na čtyřech...

Zahájení olympiády bylo již tradičně také o módě. Jak vidno, řada národů nástupové kolekce neřeší tak jako my, spokojila se s prostými bundami. Příjemná překvapení v podobě neotřelých oděvů si...

Vydělej peníze a dám ti semeno. Motivací k přihlášce do Výměny bylo dítě

Jako první se ve Výměně představila rodina z Hradenína ve středních Čechách....

Nová Výměna manželek se nesla ve znamení odlišných životních stylů. Zatímco jedna rodina žije uprostřed moravských vinohradů, druhá si užívá pohodlného života ve středních Čechách. Na první pohled...

Příliš štíhlé celebrity. Za extrémním hubnutím jsou často injekce

Některé osobnosti jsou štíhlé až příliš a jejich fanoušci o ně mají strach.

V minulosti se mluvilo o jejich kilech navíc a doporučovali jim hubnutí. Dnes jsou štíhlé příliš a pro změnu jim radí, aby se najedly. Řeč je o slavných osobnostech, které za sebou mají výraznou...

Potraviny, které nastartují metabolismus a pomohou s hubnutím

Ilustrační snímek

Metabolismus je často zmiňovaný pojem, zejména v souvislosti s hubnutím a zdravím. Mnoho lidí touží po „rychlejším metabolismu“, který by usnadnil spalování kalorií a podpořil vitalitu. Ačkoli jeho...

Lucie Výborná: Neúspěchů bylo v životě hodně, už je ale neberu úkorně

Premium
Lucie Výborná

Opustila rozhlas, ale ne samu sebe. Moderátorka Lucie Výborná vypráví, jak si musela položit otázku: A co já? Taky o komfortních zónách, ze kterých je potřeba vystupovat. O tichu antarktické pláně. O...

Nová výstava: Temná lyrika Jaroslava Valečky

Komerční sdělení
Nová výstava: Temná lyrika Jaroslava Valečky přináší do Prahy obrazy plné...

Česká galerie moderního umění otevírá novou výstavu Jaroslav Valečka: Temná lyrika. Do centra Prahy míří soubor obrazů, které vycházejí z krajiny severních Čech a proměňují ji v osobní, místy snový a...

12. února 2026

Nádech, výdech, vzpomínka. Co se v těle děje, když vám něco voní

Vůně dokáže proměnit atmosféru celého domova během několika minut.

Tipnete si, kolik vůní jsme zhruba schopni rozeznat? Člověk prý umí rozlišit i miliony vůní a ženy mají až o dvacet procent jemnější čich než muži.

12. února 2026

Protahujete se správně? Vědci vyvrátili sedm mýtů o strečinku

ilustrační snímek

Protahování je neodmyslitelnou součástí tréninku – ať už vyrážíte do posilovny, nebo třeba běhat. Jenže je opředené spoustu pověr a nejasností. Je lepší strečink před cvičením, nebo po něm? Opravdu...

12. února 2026

Vydělej peníze a dám ti semeno. Motivací k přihlášce do Výměny bylo dítě

Jako první se ve Výměně představila rodina z Hradenína ve středních Čechách....

Nová Výměna manželek se nesla ve znamení odlišných životních stylů. Zatímco jedna rodina žije uprostřed moravských vinohradů, druhá si užívá pohodlného života ve středních Čechách. Na první pohled...

12. února 2026

Večer plný nečekaných chuťových kombinací?

Chuť, která mění okamžik v zážitek

Jídlo má moc spojovat lidi i emoce. Patrik Gémeš představil originální večer, v němž se netradiční chuťové kombinace inspirované příchutěmi VEEV ONE X promítly do autorské kuchyně i atmosféry, která...

11. února 2026

Když slavíte výjimečný rok, zasloužíte si výjimečné místo

Komerční sdělení
Valentýn v Tančícím domě: Když slavíte výjimečný rok, zasloužíte si výjimečné...

První společné bydlení? Deset let spolu? Třicáté výročí svatby? Některé roky nejsou „jen další v řadě“, jsou to životní milníky. Momenty, kdy si uvědomíte, že příběh, který spolu píšete, stojí za to...

11. února 2026

Kosmetika ve stylu hygge. Cílem je vypadat dokonale odpočatě

Béžová je jednou z barev, jež hrají prim ve skandinávském stylu reprezentovaném...

Jak nejlépe dokázat okolnímu světu, že je vám hej? Tak, že budete vypadat odpočatě. Hydratovaná a jemná pleť a make-up pod taktovkou přirozenosti k tomu směřují. Vyzkoušejte hygge trendy.

11. února 2026

Když stres nikdy nekončí, ani odpočinek nepomáhá. Co s tím?

Ilustrační fotografie

Stres se stal běžnou součástí našich životů. Nepřichází už jen ve vypjatých situacích, ale doprovází nás nenápadně každý den – v práci, doma, ve vztazích i ve chvílích, kdy bychom si měli odpočinout....

11. února 2026

Přijměte minulost i vlastní citlivost. Jak být laskavější k sobě i druhým

Ilustrační snímek

To, na čem v životě skutečně záleží, se neodehrává ve velkých gestech ani v tom, kolik toho dokážete unést, ale v tichých rozhodnutích, která nikdo jiný nevidí, a přesto je cítíte v každé buňce. I...

11. února 2026

GSG Praha: Škola, kde studenti trénují hlavu i tělo

Komerční sdělení
Škola, kde studenti trénují hlavu i tělo.

Moderní vzdělání, sport i esporty pod jednou střechou. GSG Praha zve na Den otevřených dveří, kde si studenti i rodiče mohou vyzkoušet, jak vypadá škola budoucnosti v praxi.

10. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

S migrénou se učím žít. První záchvat přišel tři měsíce po porodu

Ilustrační fotografie

Až do devětatřiceti let jsem žila aktivně, vychovávala tři děti, věnovala se rodině a sportu. Pak přišel náhlý zlom. Tři měsíce po porodu nejmladšího syna. Čtenářka Daniela napsala další díl seriálu...

10. února 2026

Zamilujte si módu z hlubin oceánu. Takto se nosí zelenomodrá

Obrovským kladem je, že zelená barva koresponduje s blonďatou kšticí, stejně...

Jedna z nejvýraznějších barev roku v sobě spojuje eleganci temné noci a svěžest oceánu. Zelenomodrá otevírá prostor pro stylingové experimenty.

10. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.