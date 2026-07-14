Nová tvář talk show ve Varech: Dominik Vršanský přivítal známé hosty.

U příležitosti 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary přivítal IQOS Lounge návštěvníky v nové podobě. Proměnou prošla nejen samotná lounge, ale také tradiční talk show, jejíž moderátorské role se nově ujal Dominik Vršanský, který na pódiu přivítal řadu známých osobností z hudební, filmové i lifestylové scény. Mezi nimi nechyběli Andrea Bezděková, Sebastian, Berenika Kohoutová, David Gránský, Mariana Prachařová, DJ Mannene, Marcell, Paulie Garand nebo další známé osobnosti. Návštěvníci tak měli možnost nahlédnout do jejich profesního i osobního života, dozvědět se více o aktuálních projektech i o tom, jak sami prožívají jedinečnou atmosféru karlovarského festivalu.
Andrea Bezděková a Sebastian byli jedním z prvních párů, které letos do lounge zavítaly. Během rozhovoru se neustále doplňovali, vyměňovali si drobné komplimenty a s humorem nahlíželi do svého společného života. Bylo patrné, že vedle partnerského souznění sdílejí i stejný smysl pro humor. O ten nebyla nouze ani během vystoupení Dominika Vršanského a Jakuba Kotka alias Koťáka. Když přišla řeč na festivalový small talk a setkání s lidmi, které člověk dlouho neviděl, Koťák s nadsázkou poradil: „Stačí říkat všem bráško a ptát se, co dělají a jak se mají doma. To funguje vždycky.“ Do programu zapojili také dospělé návštěvníky, kteří se stali součástí improvizované scénky příjezdu na červený koberec. Vtipná scénka rozesmála celý lounge a potvrdila, že letošní talk show nabízí vedle zajímavých rozhovorů také spoustu prostoru pro improvizaci a zapojení publika.
Hudba, která roztančila kolonádu
Program přitom nezůstal jen u rozhovorů. O nezapomenutelné momenty se postarala také živá hudební vystoupení, která přirozeně propojila dění v IQOS lounge s festivalovým ruchem v jeho okolí. Energická show Bereniky Kohoutové roztančila nejen návštěvníky přímo v lounge, ale přilákala i kolemjdoucí na kolonádě. Na hudební vlně pokračovala talk show také s Pauliem Garandem, Slávkem Phamem a Štěpánem Urbanem. Ti představili projekt Korzuj za snem, jehož cílem je podpořit začínající hudební talenty. Součástí programu bylo také vůbec první živé akustické vystoupení skladby Chci si být jistej, která vznikla právě v rámci této spolupráce.
Paulie Garand během rozhovoru zavzpomínal na své vlastní hudební začátky a vysvětlil, proč se rozhodl dát příležitost nové generaci interpretů. „Před lety mi jedna soutěž otevřela dveře do hudebního světa. Chtěl jsem vytvořit něco podobného, co může otevřít dveře zase někomu dalšímu. Přihlásilo se opravdu hodně talentovaných lidí, ale Slávek nás zaujal hned,“ popsal. O příležitost v projektu Korzuj za snem usilovalo více než sto začínajících hudebníků, z nichž nakonec uspěl právě Slávek Pham. Podle Paulieho Garanda zaujal především svou autentičností a tím, že už od začátku působil jako vyzrálý umělec. Jeho slova potvrdil i Štěpán Urban, který přiznal, že po poslechu Slávkovy skladby Mami tati měl o správném výběru jasno.
O sociálních sítích, módě i divadle
Pondělní talk show pokračovala v odlehčeném duchu s Marianou Prachařovou a Davidem Gránským. Mariana s humorem přiznala, že se dnes považuje za „OG influencera“ a občas si nechává poradit od mladších sourozenců. Zároveň ale dodala, že je ráda, že vyrůstala bez sociálních sítí, které podle ní mohou být pro mladou generaci toxickým prostředím. Jelikož má blízko k módě, připravil pro ni Dominik Vršanský malou stylistickou výzvu. Z koše plného oblečení postupně vytahoval jednotlivé kousky ze svého šatníku a Mariana bez váhání komentovala, co si o nich myslí a které by podle ní raději měly zůstat v koši. David Gránský pak přiblížil svou současnou hereckou etapu a prozradil, že se profesně našel v Divadle Palace, kde ho baví činoherní role i skvělá parta kolegů.