Je pravda, že neviditelná rovnátka se ve většině případů spojují s léčbou dospělých pacientů, ale velmi dobrých výsledků dosahují i při léčení dětí. Některé velmi závažné zubní deformace jsou patrné už v raném dětství, ideální je proto začít s jejich léčbou už před 10. rokem života.

Předejde se tak totiž nežádoucímu vývoji obličejových rysů, které je pak mnohdy třeba léčit pomocí maxilofaciální chirurgie. Kromě toho, že jsou neviditelná rovnátka účinná, mají ještě další řadu výhod, které ocení vaše dítě i vy jako rodiče.

Invisalign jsou bezpečná

Invisalign jsou vyrobeny z patentovaného biokompatibilního plastu, jsou tedy naprosto bezpečná. Pro výrobu dlah se používá stejný 3D software, jako pro plánování a výrobu Invisalign pro dospělé. Dlahy se vyrábí na míru podle chrupu vašeho dítěte, je tedy možné přesně naplánovat pohyb zubů i v případě, že dítěti některé zuby chybí. Jednotlivé fáze rovnání chrupu jsou rozloženy do kroků a promítnuty do jednotlivých fólií, které se mění zhruba každých 14 až dní.

Podporují sebevědomí

Některé děti, většinou slečny, na pokraji puberty mívají problém s tím, že budou mít pusu plnou železa. Pro ty je léčba pomocí neviditelných rovnátek Invisalign darem z nebes! Nikdo totiž nemusí vědět, že rovnátka nosí. Další výhodou je i fakt, že se dětem nikdo nebude smát, že šišlají, protože s Invisalign se pacientům mluví velmi dobře.

Neviditelná rovnátka dětem pomohou se sebevědomím hned dvakrát. Poprvé tím, že o nich nikdo nebude vědět a dítě si může v klidu rovnat úsměv bez pozornosti spolužáků. Podruhé pomohou tím, že až léčba skončí, bude jejich úsměv bez chybičky.

Léčba s Invisalign je bezbolestná

Odpadají i nepříjemné bolesti po nasazení rovnátek a utahování zámečků. Místo utahování zámečků si dítě jen vymění jednu dlahu za jinou, podle předepsaného plánu. Vzhledem k tomu, že máte celou léčbu pro vaše dítě doma, nemusíte rodinný život přizpůsobovat pravidelným návštěvám ortodontisty. Děti tak mohou bez obavy vyrazit i na delší prázdniny.

Snadné čištění zubů

Nošení běžných fixních rovnátek znesnadňuje čištění zubů, ale zároveň klade na zubní hygienu vysoké nároky. Přístup k zubům je velmi omezený, a to může vést ke vzniku zubních kazů. S Invisalign si může dítě čistit zuby tak, jak je zvyklé. Je však nutné, především u menších dětí dohlédnout na to, aby si zuby čistilo poctivě po každém jídle, a také na to, aby čistilo i fólie.

Žádná omezení v jídle

Skvělou zprávou pro děti je i to, že se nebudou muset vzdát svých oblíbených pochoutek. S klidem si mohou dát oříšky, oříškovou čokoládu, popcorn i tvrdé bonbony. Zkrátka si mohou dát všechno, na co mají chuť. Jen je třeba jim vysvětlit, že před každým jídlem si musí rovnátky vyjmout, po jídle si vyčistit zuby i rovnátka a potom je zase nasadit.

Moderní technologie nám usnadňují život takřka na každém kroku. Využijte jich i ve prospěch vašich dětí a pomozte jim získat lepší budoucnost, díky zdravému sebevědomí. Je totiž prokázáno, že lidé, kteří se usmívají, mívají zároveň i větší úspěch ve společnosti.