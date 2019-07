1. Balneoterapie

Jde léčebnou lázeňskou proceduru využívající přírodní zdroje v nejrůznějších formách. Na tom není určitě nic nevšedního, pokud se ovšem nevyužívá bahno na masáže, rašelina k obkladům nebo slatinné koupele. Bahno a rašelinu z místních zdrojů četně využívají lázně na Slovensku. Například Lázně Piešťany používají sirné léčivé bahno a v Rajeckých Teplicích si můžete užít procedury s léčivou rašelinou. U nás balneoterapii najdete ve Františkových Lázních nebo Mariánských Lázních. Ve wellness hotelech se pak můžete setkat s masážemi bahnem například až z Černého moře.



2. Masáž golfovými míčky

Velmi netradiční masáž nejen pro milovníky golfu je kombinace olejové thajské masáže s prohřátými golfovými míčky. Míčky mají ideální velikost a tvrdost, aby se dostaly hluboko a tak uvolnily i velmi ztuhlé svaly. Takovou masáž si můžete dopřát v Karlových Varech, Špindlerově Mlýně, Hluboké nad Vltavou, Brně a Praze.

3. Medová a čokoládová masáž

Med i čokoláda jsou chutné a voňavé produkty. Mají blahodárné účinky, a to nejen při jejich konzumaci. Používají se často v kosmetice a při masážích. Tam dochází ke spojení klasické masáže a léčivých účinků medu i čokolády. Zahřátý med nebo čokoládu vám terapeut rozetře po těle a vmasíruje do pokožky. Taková masáž detoxikuje tělo, odplavuje škodlivé látky, uvolňuje, pomáhá při nervových potížích a zanechává krásnou, hebkou a provoněnou pokožku. Medovou masáž si můžete dopřát v Mariánských lázních a čokoládovou například v Karlových Varech.

Medová masáž detoxikuje vaše tělo (Foto: Spa.cz)

4. Víno a pivo nejen na pití

Ve víně i pivu se můžete vykoupat, ale také se jimi nechat namasírovat. Patří to mezi novodobý lázeňský trend. Taková masáž vinným olejem zvláčňuje a hydratuje pokožku, dodává minerály a zpomaluje stárnutí buněk. Vinný olej se přidává i do pleťových masek nebo do vinné koupele. Vinné opojení si dopřejete například v Lázních Luhačovice. Pivní lázně jsou perfektní pro regeneraci vyčerpaného organismu a nabízí je mnoho wellness hotelů.



5. Koupel v polévce i kávě

Kromě vína a piva se můžete koupat v kávě, saké či zeleném čaji. Skutečně výjimečná je ale koupel v polévce. Dokonce i vana, ve které je zákazník usazen, vypadá jako mísa na polévku a je plná teplého vývaru s pepřem, česnekem a kolagenem. Tato kombinace vyživuje pokožku a podporuje metabolismus. To vše najdete v Japonských lázních Junessun. V Itálii je zase raritou senná koupel. Tělo vám nejdříve zabalí do plátna plného vlhkého voňavého sena z horských bylin a poté se usadíte v teplé koupeli. Léčivé látky se vstřebají do pokožky a ulevují od bolestí i jiných problémů celého těla. U nás například v Lázních Velichovky najdete také exotickou xylopovou koupel. V horké vodě je rozpuštěn extrakt ze semínek a lusků afrického stromu xylosa. Koupel je vhodná při léčbě zánětů.

6. Kryoterapie

Jde o léčbu chladem, kdy vstoupíte na 2 – 3 minuty v lehkém oděvu s rouškou na ústech a dřevácích na nohách do speciální kryokomory. Tam je teplota od -150°C do -110°C. Při působení chladu dochází k vyplavování celé řady hormonů, mezi nimi také endorfinů, tzv. hormonů štěstí, vyloučí se z těla škodlivé látky, zlepšuje se prokrvení organismu a tělo rychleji regeneruje. Kryoterapií mají mezi svými procedurami například Františkovy Lázně, Mariánské Lázně a Lázně Teplice nad Bečvou.

7. Oxygenoterapie

Moderní léčebná procedura využívá příznivého působení kyslíku na lidský organismus. Podstatou je vdechování kyslíku ve vyšší koncentraci, než v jaké je přítomný ve vzduchu. Následná vyšší koncentrace kyslíku v krvi zrychlí krevní oběh, a tím má organismus více energie, urychluje se regenerace celého těla a hojení ran, zlepšuje se psychický stav, posiluje se imunitní systém. Dále působí proti infekcím, migréně, cukrovce a zvyšuje také fyzickou kondici. Oxygenoterapií můžete podstoupit v Třeboni, ve Františkových Lázních nebo na Slovensku v Trenčianských Teplicích. Vše lze pohodlně vybrat přes spa.cz.

Masáže pomohou zbavit tělo stresu (Foto: Profimedia)

8. Shirodhara

Tato léčebná procedura vychází z ajurvédy pocházející z Indie. Během procedury je kapán teplý olej doprostřed čela, kde je tzv. třetí oko člověka. Využívá se tak k léčbě neurologických potíží a má silně meditační a relaxační účinky. Dopřát si tuto proceduru je možné v místech, kde jsou prováděné ajurvédské masáže, například v Lázních Luhačovice nebo v Teplicích.



9. Hadí masáž

Mazlení s hady je prý velmi účinná metoda, která zbavuje člověka bolestí kloubů a svalů. Po těle se vám může svíjet až 6 nejedovatých a neagresivních hadů, jako jsou určité druhy korálovky nebo užovky. S touto procedurou se setkáte v Izraeli.

10. Maska na vlasy s býčím spermatem

A nakonec opravdu netradiční procedura, při které vám do vlasů budou aplikovat proteinovou masku vyrobenou ze směsi spermatu býka plemene Aberdeen Angus a rostlinného kořene íránské byliny Katera. Býčí sperma je před použitím zmražené, a proto nezapáchá. Pokud chcete skutečně jemné, hebké a zároveň silné vlasy, potom si zajeďte na tuto proceduru do Londýna do salonu Hari´s.