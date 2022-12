V té době Eva svá kila neřešila, nechávala vše plynout s tím, že to tak prostě asi má být, že každý jsme nějaký a ona holt bude „ta větší“. V pubertě se sice začaly vkrádat myšlenky, že její váha není ideální a není v pořádku, ale stále nepřicházel žádný impuls, který by Evu přinutil kila navíc začít řešit. Když se Eva ve 20 letech vdávala, vážila 85 kilo.

„Asi jako každá holka jsem snila o krásných bílých šatech, ale velmi brzy jsem v salonu zjistila, že můj sen se nesplní. Alespoň ne tak, jak bych si přála, váha byla pro mě omezením. Nejen, že na mě žádné nádherné nemají, ale vlastně si je ani na svou postavu nemůžu dovolit,“ vzpomíná Eva.

Změna v uvažování a potřeby řešení kil navíc nastala u paní Evy po druhém těhotenství, kdy se její váha dostala až na 120–125 kilogramů. Následovalo zkoušení všemožných diet, o kterých si někde přečetla nebo jí je doporučily kamarádky, rodiče apod. Ačkoliv se jí pokaždé podařilo shodit několik kilogramů, vždy následoval jojo efekt a váha šla ještě výše, než tomu bylo původně.

V té době Evě navíc doktoři zjistili snížení funkce štítné žlázy, se kterou ji začali léčit. Po devíti letech, v Eviných 35 letech, se její váha vyšplhala ke 130 kilogramů a lékaři jí nasadili léky na snížení hladiny tuků v krvi a o rok později ji doporučili užívání léků na snížení vysokého krevního tlaku.

„To byl pro mě velký zlom, doslova se mi v hlavě rozezvučil alarm – podívej se, kolik ti je, takhle to vážně nejde. Nepřipadalo mi, že bych byla tak stará, abych musela tyhle věci už řešit. Navíc jsem si plně uvědomovala, že tady chci být pro svoje děti a chci je vidět vyrůstat, chci vidět svoje vnoučata, chci si s nimi užít všechno, co prostě půjde. Došlo mi, že obezita není stav, že obezita je nemoc a že boj s ní sama evidentně nezvládám a rozhodla jsem se obrátit na specializovaného lékaře,“ doplňuje Eva.

Od té doby se Evě podařilo úspěšně zhubnout již 70 kilogramů. „Když jsem za lékařem šla, tak jsme se s manželem domluvili, že až se dostanu do lepší fyzické kondice, tak si spolu vyjdeme na vrchol Sněžky a já musím přiznat, že když jsem tam před pár týdny skutečně stála, měla jsem dojetím slzy v očích. Byl to pro mě velmi silný okamžik, který mě utvrdil v tom, že se mi se snížením váhy otevřely zcela nové dveře,“ říká Eva a doplňuje: „Kdybych jen věděla, co všechno mi snížení váhy přinese a jak bezproblémová pro mě ta pomoc od toho lékaře bude, tak bych se nerozmýšlela tak dlouho a vyhledala bych lékaře mnohem dřív. Takovéto rozhodnutí bych doporučila všem. Není na co čekat, život máme jenom jeden.“

„Základním problémem, který cítíme my, co se obezitou zabýváme, je to, že obezita zatím není společensky přijatá jako nemoc a ona nemocí je, protože vyvolává celou řadu vážných změn v organismu, které se většinou zahrnují pod takový všeobjímající pojem metabolický syndrom. Ale obézní lidé mají v důsledku své obezity i velkou spoustu doprovodných chorob, které velmi vážně ohrožují jejich zdravotní stav a jejich zdraví,“ říká MUDr. Martin Hrubý, primář oddělení chirurgie, nemocnice Turnov.

Proto pokud se potýkáte s nadváhou či obezitou, navštivte stránky www.tloustneme.cz, vyhledejte si zde lékaře ve vašem okolí a učiňte první krok k jejich léčbě.