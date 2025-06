Nenechte si ujít jedinečnou degustaci vín z Toskánska

Jako exkluzivní dovozce vín z vinic zpěváka Stinga z Toskánska do ČR, vás ve spolupráci s FUTUREUM v dolní oblasti Vítkovic, zveme na unikátní řízenou degustaci Stingových vín v podzemních prostorách této budovy, přímo v rámci Colours of Ostrava.

Zarezervujte si vstupenku co nejdříve a vyberte si termín, který vám vyhovuje.

Organizujeme 4 degustace po 2 dny, pro 25 účastníků, podzemních prostorách FUTUREA.

V ceně degustace je 6 vzorků vín z vinařství Il Palagio ( patřící Stingovi a jeho ženě Trudie), italské sýry, pečivo, voda, výklad sommeliéra.

Dozvíte se informace o vinařství, ochutnáte vína pojmenovaná podle jeho písní.. např. Message in bottle bianco, Message in bottle rosso, When we dance, New day, Sister moon, Spumante Il Palagio.