Nenávist ničí život a krade energii. Naučte se s negativy pracovat

Skrytá je zákeřnější Nejspíš znáte případy rozhádaných sousedů, kteří si navzájem pohazují na pozemky shnilá jablka nebo jeden druhému zakazuje využívat cestu k domu. Anebo kolegyně, co se nesnášejí tak, že jedna raději odejde ze zaměstnání. Jsou to smutné příběhy, ale jak samotní aktéři, tak jejich okolí vědí, o co jde.

Daleko zákeřnější je nenávist, kterou dotyčný z nějakého důvodu ukrývá, třeba aby si neudělal ve společnosti zle. Takový člověk se tváří docela přátelsky, je-li dobrý herec, pak se dokáže na vás i usmívat a vy jen těžko chápete, proč se vám dějí nepříjemnosti nebo kdo o vás může roznášet ty hrozivé drby. Nedělejte si dopředu žádné modely, mohli byste někomu i ukřivdit, ale zkuste zjišťovat, co k vám kdo doopravdy cítí.