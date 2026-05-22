Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nejzáhadnější výstava všech dob

Komerční sdělení   10:00
Sherlock Holmes: The Exhibition - Vyřešte případ století!

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Nejzáhadnější výstava všech dob | foto: Archiv Sherlock Holmes

Výstava Sherlock Holmes: The Exhibition, která bude slavnostně zahájena 16. 6. 2026 v galerii Bílá Labuť na pražské Florenci, vtáhne doslova každého návštěvníka do světa kriminalistických stop a mistrovského umění pozorování. Tato interaktivní expozice, kterou producentsky zaštiťuje JVS Group, propojuje vědu, historii i kulturu a odhaluje skutečné zdroje inspirace, z nichž vyrůstají slavné a dodnes živé příběhy sira Arthura Conana Doyla.

Návštěvníci objeví, jak Sherlock Holmes, vědec, který předběhl svou dobu, dokázal z nepatrných detailů, jež ostatním unikaly, odhalovat i ty nejzáhadnější zločiny své éry. Jeho metody, zrozené v představivosti lékaře, jenž se stal spisovatelem, zásadně proměnily podobu kriminalistiky a v mnoha ohledech přetrvávají dodnes. Výstava představí originální rukopisy a dobové artefakty, vyšetřovací nástroje inspirované Holmesovými postupy i interaktivní stanoviště, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet vlastní detektivní schopnosti. Přenesou se do Londýna viktoriánské doby a stanou se součástí případu ve světě, který se s jeho převratnými metodami teprve seznamoval.

Výstava bude do Prahy přivezena díky jedinečné spolupráci společností Exhibits Development Group (EDG), Geoffrey M. Curley + Associates, Conan Doyle Estate Ltd. a Oregon Museum of Science and Industry a předního středoevropského producenta JVS Group.

My v organizaci Conan Doyle Estate, která spravuje autorská práva k dílu Arthura Conana Doyla, si nepamatujeme projekt, který by byl tak rozsáhlý a zároveň tak vzrušující,“ říká její americký zástupce Jon Lellenberg. „Návštěvníci zažijí vědecké i literární podněty, které inspirovaly sira Arthura Conana Doyla k vytvoření právě postavy Sherlocka Holmese. Seznámí se také s jeho jedinečnými metodami vyšetřování a řešení zločinů, díky nimž se stal prvním detektivem svého druhu na světě, a zároveň vstoupí do obou těchto světů včetně autentických míst, kde se vše odehrávalo.“

Návštěvníci výstavy se dále seznámí s postupy Sherlocka Holmese, s prostředím, z něhož Arthur Conan Doyle čerpal při tvorbě jednotlivých příběhů, i s dějinami forenzní vědy. Výstava je rozdělena do několika tematických celků:

Studovna dr. Conana Doyla

Conan Doyle, lékař s vědeckým vzděláním, byl po celý život zvídavým a neúnavným pozorovatelem. Návštěvníci postupně poznají jeho svět. Nejprve jako studenta medicíny na Edinburské univerzitě, poté během jeho působení v Královské koleji chirurgů, dále jako praktického lékaře v Southsea u Portsmouthu, a nakonec jako tvůrce a literárního génia, který se na počátku 90. let 19. století usadil v Londýně a stal se spisovatelem na plný úvazek. K vidění budou originální rukopisy, dopisy i ilustrace, které přibližují zkušenosti, jež Conana Doyla inspirovaly k vytvoření postavy Sherlocka Holmese.

Věda a historie

Sherlock Holmes řešil záhady pomocí pozorování a důsledného vědeckého experimentování. Přístupu, který tehdejší skuteční detektivové, ať už policejní či soukromí, ještě nepoužívali. Návštěvníci se sami zapojí do experimentů a prozkoumají vědecké a technologické objevy 90. let 19. století, které mají svůj význam i v moderní kriminologii. Za odborné podpory forenzní specialistky a historičky zločinu E. J. Wagner, autorky knihy The Science of Sherlock Holmes (Věda Sherlocka Holmese), výstava nahlíží do skutečných forenzních studií a ukazuje propojení mezi příběhy Sherlocka Holmese, detektivní vědou a současným světem.

Sherlock Holmes na Baker Street

Návštěvníci vstoupí do obývacího pokoje Sherlocka Holmese a doktora Watsona na adrese 221 B Baker Street v Londýně, kde jejich případy začínaly i končily. Tento prostor se od vydání první holmesovské povídky Studie v šarlatové v roce 1887 hluboce zapsal do představivosti čtenářů po celém světě. Básník Vincent Starrett o tomto slavném místě napsal: Zde spolu dosud žijí dva muži slavní, kteří nikdy nežili, a proto nemohou zemřít… Zde, i kdyby svět zanikl, oni dva přetrvají, a stále je rok osmnáct set devadesát pět.“

Staňte se detektivem

Místo mapy výstavy dostanou návštěvníci zápisník plný stop, s jehož pomocí se vydají rozluštit neobyčejný zločin. Díky vlastním pozorovacím schopnostem mohou vyřešit zcela nový případ Sherlocka Holmese, napsaný speciálně pro tuto výstavu Danielem Stashowerem, uznávaným spisovatelem a oceňovaným životopiscem Arthura Conana Doyla. Ten je, mimo jiné, také autorem knihy Teller of Tales: The Life of Arthur Conan Doyle a spolu-editorem publikace Arthur Conan Doyle: A Life in Letters, který je zároveň souborem nových příběhů se Sherlockem Holmesem.

Kultura Sherlocka Holmese

Závěrečná část výstavy potěší všechny milovníky populární kultury a představí bohatou sbírku všeho „sherlockovského“. Návštěvníci zde uvidí širokou škálu předmětů, od historických karetních her, komiksů a časopisů inspirovaných Sherlockem Holmesem až po rozhlasové scénáře, filmové a televizní rekvizity či kostýmy. K vidění jsou originální rekvizity z filmů o Sherlocku Holmesovi společnosti Warner Bros., zasazených do viktoriánské éry, i kostýmy, rekvizity a zákulisní materiály z úspěšných televizních seriálů Elementary (CBS) a Sherlock (BBC), které přenášejí slavného detektiva do současnosti. Výstava nabízí návštěvníkům vůbec nejucelenější pohled na to, jak byl Sherlock Holmes zobrazován v populární kultuře během více než 126 let od svého vzniku.

Vstupenky právě v prodeji!

Výstava Sherlock Holmes: The Exhibition bude pro veřejnost otevřena 17. června 2026 a potrvá do 10. ledna 2027. Vstupenky jsou již v prodeji na ZDE

Základní vstupné činí 380 Kč, senioři a studenti 300 Kč, děti od 6 do 15 let 250 Kč a školní skupiny 250 Kč. Děti do 5 let mají vstup zdarma.

Více informací naleznete na www.sherlockholmespraha.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Manžel se s ní chtěl rozvést kvůli obezitě. Šárce se podařilo zhubnout 55 kilo

V závěrečném dílu druhé řady Extrémních proměn se divákům představila...

V závěrečném dílu druhé řady Extrémních proměn se divákům představila sympatická Šárka. Pod její veselou fasádou se ukrývala řada mindráků. Kvůli obezitě si přišla jako špatná matka a manželka, její...

Tyto hvězdy jsou nejbohatší na světě. Kolik vydělávají?

Nejbohatší celebrity světa

Mají tolik peněz, že už mnohdy ani nevědí, co s nimi. Podporují charitativní organizace, mají honosná sídla, luxusní auta a už by nikdy nemusely pracovat. Přesto se nejbohatší hvězdy světa práce...

William a Kate oslavili patnáct let jako manželé. Začínají být v módě okoukaní?

Princezna Kate a princ William na banketu ve Windsoru u příležitosti návštěvy...

William a Catherine, princ a princezna z Walesu, oslavili patnácté výročí svatby. Za ona léta se oba, především Kate, stali módními ikonami. Vzhlíží k nim nejen Britové, ale lidé po celém světě. Já...

Hvězdy, které unikly smrti jen o vlásek. Nehody, nemoci i zranění na place

Tyto hvězdy měly štěstí, že jim byla štěstěna nakloněna.

Podívejte se do naší galerie na hvězdy, které byly možná až příliš blízko smrti a jen zázrakem unikly konci. Měly autonehody, zranění na place, v divadle, potýkaly se se závažnými chorobami. Přesto...

Nejen Meghan a Kate. Nejkrásnější šaty na královských svatbách

Královské svatby

Když se v květnu 2018 konala královská svatba prince Harryho a Meghan Markle, byla to velká událost nejen pro fanoušky britské královské rodiny, ale také pro celý módní svět. Na to, v jakých šatech...

Nejzáhadnější výstava všech dob

Komerční sdělení
Nejzáhadnější výstava všech dob

Sherlock Holmes: The Exhibition - Vyřešte případ století!

22. května 2026

Samota jako zrcadlo. Jak být šťastný sám se sebou a vydržet to?

Občasná samota je skvělá věc, dopřejte si ten luxus o buďte sama se sebou.

Kdy jste naposledy byli jen sami se sebou? Bez mobilu, počítače, televize, společnosti jiných lidí... prostě jen vy. Máte rádi samotu, nebo se jí bojíte? Vyhledáváte ji, nebo se řídíte podle hesla:...

22. května 2026

Vysoký tlak nebolí, ale může zabíjet. Jak ho poznat a léčit, poradí lékařka

Ilustrační snímek

Hypertenze patří k nejčastějším civilizačním nemocem a zrádná je především tím, že může dlouho probíhat bez povšimnutí. Kdy zpozornět, jaká rizika přináší neléčený vysoký tlak a jak správně...

22. května 2026

Tragédie českých šatníků: držíme si věci od babičky, 80 procent nenosíme

Třídění šatníku může být i zábava - jděte na to systematicky.

Dvakrát do roka bychom měli protřídit šatník, dát skříni možnost nadechnout se a udělat si místo pro nové kousky. Přecpané skříně a komody nám totiž nedovolí seskládat si stylové outfity. Tak proč si...

22. května 2026

Jaký je základ jarního šatníku? Vrstvěte a myslete na šik doplňky

Široké kalhoty, cena 749 Kč

Není pochyb o tom, že krásný úsměv je nad všechny ozdoby doby a šperky. Proč k němu ale nepřidat i pěkné jarní oblečení?

21. května 2026

Nejen mrkev. 30 potravin, které mohou prospět vašemu zraku a unaveným očím

Ilustrační fotografie

Chcete podpořit zdraví očí, ostré vidění a šetřit zrak před únavou? Velkou roli hraje nejen odpočinek a správné osvětlení, ale i to, co pravidelně jíte. Některé potraviny obsahují vitaminy,...

21. května 2026

Manžel se s ní chtěl rozvést kvůli obezitě. Šárce se podařilo zhubnout 55 kilo

V závěrečném dílu druhé řady Extrémních proměn se divákům představila...

V závěrečném dílu druhé řady Extrémních proměn se divákům představila sympatická Šárka. Pod její veselou fasádou se ukrývala řada mindráků. Kvůli obezitě si přišla jako špatná matka a manželka, její...

21. května 2026

Lékárna.cz: Nadýmání - vliv má vzduch i hormony

Komerční sdělení
Nadýmání - vliv má vzduch i hormony.

Nadýmání nemusí souviset jen s jídlem. Častou příčinou jsou hormonální změny i polykání vzduchu při stresu nebo rychlém jídle. S hledáním příčiny může pomoci i online lékárník.

20. května 2026

Jarní restart vaší krásy: co potřebují vlasy, pleť i pokožka těla?

Komerční sdělení
Jarní restart vaší krásy: co po zimě potřebují vlasy, pleť i pokožka těla?

Zima umí být k pokožce i vlasům nekompromisní. Suchý vzduch, střídání teplot, méně slunce, únava i delší pobyt v interiéru se často podepíše tam, kde je to vidět nejrychleji – v očním okolí, na...

20. května 2026

Bývalá Playmate Colleen Shannonová nestárne. Postavou oslňuje i ve 48 letech

Shannon se živí jako DJ.

Bývalá Playmate a dýdžejka Colleen Shannonová oslavila osmačtyřicáté narozeniny. Na kráse jí však roky rozhodně neubírají – naopak to vypadá, jako by se u ní čas zastavil. Sama se nikdy netajila tím,...

20. května 2026  8:31

Boj s akné je detektivní práce. Klíčem jsou hormony i strava, říká odbornice

Kateřina Routová

Kateřina Routová je kosmetická poradkyně a vývojářka, která mimo jiné pomáhá lidem zbavit se akné, se kterým se trápí roky. Její péčí prošlo už mnoho klientů a výsledky hovoří za vše. Zbavit se akné...

20. května 2026

Průsvitné, ovšem ne lascivní. Transparentní materiály umí čarovat

Výrazný transparentní í top bez rukávů přímo dýchá prázdninovou náladou. Nejvíc...

Transparentní materiály jsou aktuálně v kurzu – a je jedno, jestli mluvíme o klasické krajce, madeiře nebo průsvitném šifonu. Jak je zařadit do běžného šatníku, aby výsledek působil jako z...

20. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.