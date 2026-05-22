Nejzáhadnější výstava všech dob

Výstava Sherlock Holmes: The Exhibition, která bude slavnostně zahájena 16. 6. 2026 v galerii Bílá Labuť na pražské Florenci, vtáhne doslova každého návštěvníka do světa kriminalistických stop a mistrovského umění pozorování. Tato interaktivní expozice, kterou producentsky zaštiťuje JVS Group, propojuje vědu, historii i kulturu a odhaluje skutečné zdroje inspirace, z nichž vyrůstají slavné a dodnes živé příběhy sira Arthura Conana Doyla.
Návštěvníci objeví, jak Sherlock Holmes, vědec, který předběhl svou dobu, dokázal z nepatrných detailů, jež ostatním unikaly, odhalovat i ty nejzáhadnější zločiny své éry. Jeho metody, zrozené v představivosti lékaře, jenž se stal spisovatelem, zásadně proměnily podobu kriminalistiky a v mnoha ohledech přetrvávají dodnes. Výstava představí originální rukopisy a dobové artefakty, vyšetřovací nástroje inspirované Holmesovými postupy i interaktivní stanoviště, kde si návštěvníci mohou vyzkoušet vlastní detektivní schopnosti. Přenesou se do Londýna viktoriánské doby a stanou se součástí případu ve světě, který se s jeho převratnými metodami teprve seznamoval.
Výstava bude do Prahy přivezena díky jedinečné spolupráci společností Exhibits Development Group (EDG), Geoffrey M. Curley + Associates, Conan Doyle Estate Ltd. a Oregon Museum of Science and Industry a předního středoevropského producenta JVS Group.
„My v organizaci Conan Doyle Estate, která spravuje autorská práva k dílu Arthura Conana Doyla, si nepamatujeme projekt, který by byl tak rozsáhlý a zároveň tak vzrušující,“ říká její americký zástupce Jon Lellenberg. „Návštěvníci zažijí vědecké i literární podněty, které inspirovaly sira Arthura Conana Doyla k vytvoření právě postavy Sherlocka Holmese. Seznámí se také s jeho jedinečnými metodami vyšetřování a řešení zločinů, díky nimž se stal prvním detektivem svého druhu na světě, a zároveň vstoupí do obou těchto světů včetně autentických míst, kde se vše odehrávalo.“
Návštěvníci výstavy se dále seznámí s postupy Sherlocka Holmese, s prostředím, z něhož Arthur Conan Doyle čerpal při tvorbě jednotlivých příběhů, i s dějinami forenzní vědy. Výstava je rozdělena do několika tematických celků:
Studovna dr. Conana Doyla
Conan Doyle, lékař s vědeckým vzděláním, byl po celý život zvídavým a neúnavným pozorovatelem. Návštěvníci postupně poznají jeho svět. Nejprve jako studenta medicíny na Edinburské univerzitě, poté během jeho působení v Královské koleji chirurgů, dále jako praktického lékaře v Southsea u Portsmouthu, a nakonec jako tvůrce a literárního génia, který se na počátku 90. let 19. století usadil v Londýně a stal se spisovatelem na plný úvazek. K vidění budou originální rukopisy, dopisy i ilustrace, které přibližují zkušenosti, jež Conana Doyla inspirovaly k vytvoření postavy Sherlocka Holmese.
Věda a historie
Sherlock Holmes řešil záhady pomocí pozorování a důsledného vědeckého experimentování. Přístupu, který tehdejší skuteční detektivové, ať už policejní či soukromí, ještě nepoužívali. Návštěvníci se sami zapojí do experimentů a prozkoumají vědecké a technologické objevy 90. let 19. století, které mají svůj význam i v moderní kriminologii. Za odborné podpory forenzní specialistky a historičky zločinu E. J. Wagner, autorky knihy The Science of Sherlock Holmes (Věda Sherlocka Holmese), výstava nahlíží do skutečných forenzních studií a ukazuje propojení mezi příběhy Sherlocka Holmese, detektivní vědou a současným světem.
Sherlock Holmes na Baker Street
Návštěvníci vstoupí do obývacího pokoje Sherlocka Holmese a doktora Watsona na adrese 221 B Baker Street v Londýně, kde jejich případy začínaly i končily. Tento prostor se od vydání první holmesovské povídky Studie v šarlatové v roce 1887 hluboce zapsal do představivosti čtenářů po celém světě. Básník Vincent Starrett o tomto slavném místě napsal: „Zde spolu dosud žijí dva muži slavní, kteří nikdy nežili, a proto nemohou zemřít… Zde, i kdyby svět zanikl, oni dva přetrvají, a stále je rok osmnáct set devadesát pět.“
Staňte se detektivem
Místo mapy výstavy dostanou návštěvníci zápisník plný stop, s jehož pomocí se vydají rozluštit neobyčejný zločin. Díky vlastním pozorovacím schopnostem mohou vyřešit zcela nový případ Sherlocka Holmese, napsaný speciálně pro tuto výstavu Danielem Stashowerem, uznávaným spisovatelem a oceňovaným životopiscem Arthura Conana Doyla. Ten je, mimo jiné, také autorem knihy Teller of Tales: The Life of Arthur Conan Doyle a spolu-editorem publikace Arthur Conan Doyle: A Life in Letters, který je zároveň souborem nových příběhů se Sherlockem Holmesem.
Kultura Sherlocka Holmese
Závěrečná část výstavy potěší všechny milovníky populární kultury a představí bohatou sbírku všeho „sherlockovského“. Návštěvníci zde uvidí širokou škálu předmětů, od historických karetních her, komiksů a časopisů inspirovaných Sherlockem Holmesem až po rozhlasové scénáře, filmové a televizní rekvizity či kostýmy. K vidění jsou originální rekvizity z filmů o Sherlocku Holmesovi společnosti Warner Bros., zasazených do viktoriánské éry, i kostýmy, rekvizity a zákulisní materiály z úspěšných televizních seriálů Elementary (CBS) a Sherlock (BBC), které přenášejí slavného detektiva do současnosti. Výstava nabízí návštěvníkům vůbec nejucelenější pohled na to, jak byl Sherlock Holmes zobrazován v populární kultuře během více než 126 let od svého vzniku.
Výstava Sherlock Holmes: The Exhibition bude pro veřejnost otevřena 17. června 2026 a potrvá do 10. ledna 2027. Vstupenky jsou již v prodeji.
Základní vstupné činí 380 Kč, senioři a studenti 300 Kč, děti od 6 do 15 let 250 Kč a školní skupiny 250 Kč. Děti do 5 let mají vstup zdarma.
