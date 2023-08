Nejste přenašeči cystické fibrózy nebo hluchoty?

Cystická fibróza, vrozená hluchota nebo spinální svalová atrofie jsou velmi vážná onemocnění, která ovlivní život celé rodině. Genetička Kateřina Kyselová, vedoucí lékařka pražského Centra lékařské genetiky firmy Spadia Lab, proto doporučuje podstoupit test všem párům, které chtějí počít dítě. A dokonce i těm, které již zdravé dítě mají a plánují další. „Nikdy nevíme, co a jak příroda geneticky rozdělí. Takže i dvěma přenašečům těchto genů se nejdříve mohou narodit děti zdravé, a nemocí může být postižen až několikátý potomek.“

Riziko je 25 %

Většina lidí nemá ani ponětí, že právě oni mohou na děti tuhle genovou mutaci přenést. Pokud se sejde pár, ve kterém jsou oba partneři přenašeči, je riziko narození nemocného dítěte 25 %, tedy velmi vysoké. Pokud je přenašečem jen jeden z nich, riziko propuknutí nemoci u dítěte je zanedbatelné, ale dítě může být také přenašečem a „ohrožovat“ další generaci.

„Pacienti s cystickou fibrózou, která postihuje zejména trávící a dýchací systém, se nejčastěji dožívají v průměru kolem 40 let. Jejich léčba klade vysoké nároky na fyzioterapie a rehabilitace, hygienu, vysoce kalorickou stravu, ale rovněž na léky a enzymy. Roční náklady na léčbu jednoho pacienta nejmodernějšími přípravky, pokud jsou lékaři aplikovány, se pohybují v rozmezí od 1,5 do 4 milionů korun,“ uvádí revizní lékař RBP MUDr. Martin Fabišovský.

Právě z důvodu závažnosti onemocnění a náročnosti léčby přišla pojišťovna RBP s tím, že přispěje párům na genetické testování. V rámci programu geny213 mohou zažádat o příspěvek až do výše 7 000 Kč, což představuje přibližně dvě třetiny nákladů. Na příspěvek mají nárok ženy od 18 do 49 let a muži od 18 do 59 let. Zájemci mohou buďto podstoupit odběry krve, nebo se otestují pomocí domácí samoodběrové sady. Po odběru následuje analýza a konzultace výsledků s lékařem.

Naděje pro přenašeče

I pokud páru vyjde vysoké riziko, není nic ztraceno. „I dva přenašeči mohou mít zdravé děti. Budoucí rodiče mohou v tomto případě podstoupit mimotělní oplodnění a my pak embryo vyšetříme. Pokud je zdravé, máme vyhráno a ženu čeká úplně běžné těhotenství,“ popisuje genetička Kateřina Kyselová.

Jestliže budoucí rodiče vědí, že se u nich v rodině některé z těchto onemocnění vyskytlo, je v jejich případě podstoupení testů před početím dítěte o to důležitější. Páry v Česku však o možnosti provedení těchto testů zatím příliš nevědí. „O toto testování mají dnes v zásadě zájem jen lidé, kteří již podstupují léčbu neplodnosti. Nebo ti, u nichž se už některé z testovaných onemocnění v rodině projevilo. Ale aby za námi někdo přišel a ptal se na možnost tohoto testování, to se stane tak jednou za rok. Rádi bychom to ale změnili a to, že pojišťovna RBP začala svým klientům na toto testování přispívat, považujeme za šťastný krok,“ dodává Kateřina Kyselová.