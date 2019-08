To tu dlouho nebylo. Mladá baristka z Costa Coffee se nejspíše řídila heslem: „přijet, vidět, zvítězit“. Naďa Krejčíčková pracuje v Costa Coffee teprve 2 roky, ale baristický talent nezapře. Za tuto dobu stačila vyhrát soutěž Barista roku 2018 a zároveň i soutěž Lagardere Foodservice Championship 2019. Vítězný kávový drink, který v poslední soutěži namíchala, je spojením Coca-Coly Zero a espressa. Je tak dobrý, že jej kavárny Costa Coffee zařadila do letní nabídky svých kávových nápojů. V nabídce kaváren se tak objeví nápoj, který připravila jejich baristka. Přijďte tedy ochutnat nápoj, který dobyl svět. Jeho jméno je Espresso cherry cola.