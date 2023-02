Křtilo se netradičně

Na křest knihy přišli: herečka Eva Hrušková, moderátorky Zuzana Bubílková a Klára Doležalová, profesionální tiskový mluvčí z oblasti státní správy Vladimír Řepka a moderátorské i partnerské duo Aleš Cibulka a Michal Jagelka. Křtilo se velmi (ne)tradičně hruškovicí a ořechovkou z Ovocného lihovaru Sudlička.

Nebát se a mluvit

Právě tak se jmenuje nová kniha autorské dvojice: Jan Přeučil a Karel Voříšek. Spojili herecké a moderátorské umění a společně připravili knihu pro každého, kdo se chce zdokonalit v mluvení a přesvědčivosti před lidmi. Praktické řečnické triky a fígle ukazují nejen na sobě, ale i na kamarádech z branže. Nečekejte školometské povídání, autoři s nebývalou otevřeností přiznávají svoje chyby a omyly, ze kterých se poučili. Odhalují, co jim pomáhá a co byste mohli vyzkoušet i vy ve své praxi.

Je pro vás mluvení před lidmi noční můra? Pak vám tato kniha může pomoci. Je vedena formou poutavého a vtipného rozhovoru, proložena praktickými cvičeními i konkrétními radami a postřehy odkoukanými ze života.

Minirozhovor s autory

1) Kdo přišel s nápadem napsat knihu?

J.P. S nápadem přišel Karel a já jsem hned souhlasil, těšil jsem se na příjemnou spolupráci.

K.V. Při vší skromnosti musím říct, že se to urodilo v mé hlavě. Návrh padnul v restauracích. Začalo to v Mlýnci a dopeklo se v Bílé Krávě. Pokud Honza souhlasí...

2) Proč právě téma komunikace, když vaše životy jsou plné zajímavostí ze světa showbyznysu?

J.P. Já si myslím, že slovo je velice důležité, je to něco, co máme my lidé k dispozici, abychom k sobě měli blíž.

K.V. No, právě z toho světa jsme čerpali historky, které dokreslují, o čem si v knize povídáme. Nešetříme sebe, ani své kolegy.

3) O komunikaci bylo napsáno mnoho publikací, v čem je vaše kniha jiná?

J.P. Kniha je napsána formou dialogu a oba nabízíme své know - how, jak správně mluvit a sdělovat.

K.V. Nejsme teoretici, ale praktici. Ukazujeme čtenářům, co nám se osvědčilo. Přidáváme naše konkrétní triky a fígle, jak na trému a obavy z vystupování před lidmi.

4) Co byste knize Vy jako autoři popřáli?

J.P. Přál bych si, aby kniha oslovila čtenáře všech generací. Aby se lidé nejen slyšeli, ale aby si také rozuměli.

K.V. Co nejvíc čtenářek a čtenářů, které nejen pobaví, ale i pomůže na jejich cestě k přesvědčivosti.

Foto: Jaroslav Hauer