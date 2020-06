Existují dva druhy fanouškovství sportu – pasivní a aktivní. Ležmo skáčeme piruety, dáváme gól nebo běžíme rekordní čas na stovce. Jenže když nejsme vedeni od mládí k pohybu, nezískáme návyk a koníčka v jednom a v dospělosti nelehce hledáme sport, který by nás bavil. Jenže pak přijdou děti a už nejsme sami za sebe, ale musíme brát ohled na ostatní členy smečky.

Pokud táta chodí každou sobotu na tenis a maminka pravidelně cvičí pilates, je přirozené, že se děti začnou hýbat také a najdou v tom zalíbení. Odborníci tvrdí, že do šestého roku života bychom děti měli nechat hrát si a objevovat pohyb ve všech formách. Na základní škole děti vidí u spolužáků, že hrají floorball nebo cvičí s mažoretkami a chtějí to zkusit. Přichází tak období učení se pravidel toho a toho sportu.

Jak je ale uvedeno v úvodu tohoto článku – pohyb pro vás nemusí být utrpení, ale zábava. Zkuste sobě a dětem koupit koloběžku. Určitě nebudete litovat vložených peněz, protože koloběžka u vás nezůstane stát v koutě. Jízda na ní je nejenom pohodlná, zábavná, ale značně urychlí váš pohyb. Nejenže je koloběžka menší než kolo, ale existují i koloběžky skládací, které uskladníte kamkoliv. Koloběžky pro děti, ale i pro vás vyberte na základě toho, v jakém terénu na nich budete jezdit. Pokud budete jezdit v městském prostředí, ideálně se vám hodí koloběžky skládací, protože ta se dá dobře i přenášet. Pokud budete pořizovat koloběžku do terénu, třeba i na nezpevněné lesní nebo polní cesty, můžete pořídit koloběžky s nafukovacími koly.

Pohyb na koloběžce je nenáročný, ovšem pozor na výšku řidítek koloběžky, ta by měla být seřiditelná do výšky vašich kyčlí, protože pak vás z jízdy nebudou bolet záda. A když si aktivitu s dětmi oblíbíte, i jako nesportovci vyměníte ranní jízdu autobusem do práce za jízdu na koloběžce.