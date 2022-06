Kreditka, to je to půjčování od banky? To nezní právě jako luxus. Jenomže kreditní karta tu není od toho, aby hasila vypjaté situace. Naopak, přináší spoustu prestižních výhod a umožní vám cítit se skutečně výjimečně – ať vás zajímá cestování, potřebujete lékařskou péči, nebo se chystáte na nákupy či do restaurace. Stačí sáhnout po kartě, která vám otevře dveře do světa VIP – a patřičně ji využívat.

Debetní kartu k běžnému účtu má každý, když se ale rozhodnete pro kreditku, vybírejte takovou, která je nabitá výhodami, které skutečně využijete v praxi. „Doporučuji naši prémiovou kreditku společně s balíčkem nadstandardního bankovnictví ČSOB Premium, kde dlouhodobě děláme všechno pro to, aby naši klienti měli co nejméně starostí a co nejvíce času na věci, které je skutečně baví. I proto jsme za ni získali spoustu ocenění,“ říká ředitel segmentu ČSOB Premium Miroslav Zetek.

Prémiová karta nabízí tak unikátní souhrn výhod, že se vyplatí něco si o nich zjistit. Překvapí vás, v jakých situacích vás dokáže podržet i příjemně překvapit. „Například karta ČSOB Premium vám dá jistotu, že máte peníze vždy na dosah, i když třeba cestujete kolem světa. Skvělé cestovní pojištění ochrání vás i celou vaši rodinu, na letišti si odpočinete ve VIP saloncích, lékařskou konzultaci máte k dispozici 24/7 a třeba zajištění lístků na koncert nebo rezervaci restaurace můžete delegovat na osobního asistenta Premium Concierge,“ vypočítává Miroslav Zetek.

Nadstandardní cestovní pojištění zdarma

Zapomeňte na typické starosti s cestovním pojištěním před každou dovolenou – u ČSOB Premium jste pojištění neustále a zdarma. V nejvyšší možné rodinné variantě máte léčebné krytí s limitem 100 milionů korun, které platí pro každého člena rodiny, i když cestuje samostatně. Rozšířené asistenční služby jsou samozřejmostí.

Cestujte ve velkém stylu

Nebaví vás mačkat se v davu? Stačí ukázat prémiovou kreditní kartu a jako v pohádce se vám otevřou dveře do pohodlných letištních salonků. Například prémiová kreditka od ČSOB, která skvěle funguje v tandemu s balíčkem služeb ČSOB Premium, vám umožní vstup do salonků sítě LoungeKey po celém světě, a navíc platí i v saloncích Mastercard v Praze, Vídni a Bratislavě.

Konzultace s lékařem 24/7

Vesmír má smysl pro morbidní humor, a proto akutní zdravotní potíže často přicházejí do pár minut po skončení pracovní doby zdravotních ambulancí. Pro držitele prémiové karty Mastercard to není problém, mohou kdykoli zdarma kontaktovat online lékařskou poradnu uLékaře.cz, prokonzultovat své potíže a rovnou se i objednat k specialistům na dané zdravotní problémy.

Řešíte hotel na dovolenou nebo babiččiny narozeniny?

S prémiovou kartou máte vždy po ruce nonstop servis – osobní asistent ČSOB Premium Concierge na telefonu pro vás zajistí služby od objednání kytice a výjimečného dárku, přes servis auta po rezervaci exkluzivního prostoru pro obchodní jednání.

Výjimečné zážitky, odměny i slevy

S prémiovou kreditkou se snadno podíváte na místa, o kterých obyčejní smrtelníci ani netuší. Díky ní totiž využíváte program Mastercard Priceless Prague, který vám umožní prohlédnout si nepřístupné zázemí Pražského orloje nebo neustále vyprodaného safari ve Dvoře Králové. Výběr zážitků myslí i na děti, které (přiznejme si to) je čím dál těžší ohromit.

Partnerský slevový program ČSOB Premium vám na stříbrném tácu přinese výhodné nabídky nákupů běžného i luxusního zboží, restaurací, hotelů i wellness zařízení. Dopřejte si třeba zvýhodněný vstup na ta nejlepší golfová hřiště nebo si pořiďte nejnovější Volvo za fantastickou cenu.

Kreditka se srdcem na pravém místě

Pokaždé, když zaplatíte kartou od ČSOB, můžete pomáhat lidem, kteří neměli takové štěstí jako vy. ČSOB Premium dlouhodobě podporuje nadační fond Mathilda ve výcviku vodicích psů pro slabozraké a nevidomé. Můžete si vybrat, kolik chcete na dobrou věc posílat, a jak ČSOB, tak i Mastercard váš příspěvek znásobí.

Statusová záležitost

Prémiová karta spolu s balíčkem ČSOB Premium zkrátka dělají ze světa místo, kde je zase o něco větší radost žít. Prémiové karty fungují i v zahraničí jako „průkazka“ důvěryhodného zákazníka, což potěší třeba v půjčovnách aut. Také bez ní nemůžete být? Podívejte se na www.csobpremium.cz a chtějte pro sebe vždy to nejlepší.