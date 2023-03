Muži při rýmičce skutečně trpí víc. Vědci už zjistili, čím to je

Zatímco žena stihne uklidit, navařit, postarat se o děti a dokonce si ještě přečíst kus knihy, když muž dostane rýmu, nastává peklo. Na gauči doma vysloveně trpí a vzdychá, jako kdyby mu bez anestézie brali při nejmenším ledvinu. Odmítá jakkoli se pohnout a kamkoli jít, a to dokonce i k doktorovi.

„Žena si při nejhorším postěžuje kamarádce, že jí zase teče z nosu. Muž bude svou zranitelnost dávat najevo a kňourat nad tou příšernou újmou, která se mu děje,“ usmívá se psycholog William Pollack s tím, že pánové na to ale mají právo.

Podle výzkumu, kterého se účastnil, totiž skutečně nachlazení nesou mnohem hůř než jejich něžné polovičky. Takže dámy, trpělivost a na rukou je při té příšerné chorobě noste. A v pauzách mezi opečováváním si přečtěte, čím to je.

Kazí jim image

Prvním důvodem je to, že muži se rádi považují za pány tvorstva. Proto musí být vždycky silní a úžasní. A to jim rýmička prostě kazí.

„U chlapa ohrožuje jeho výsostné postavení. Kdyby v tu chvíli musel bránit svou rodinu nedokázal by to. Neuzvedl by zbraň a nedokázal někomu dát ránu. Maximálně by ho odfoukl mocným kýchnutím,“ popisuje to vědec a lékař Robert L. Wergin.

A to není ohromující taktika boje. Proto si pak muži připadají jako nějaký trpaslík Kejchal a ne jako Superman.

Mají víc příznaků

Pak je tu ale ještě jejich anatomické nastavení. Podle mnoha studií je totiž pravdou, že nachlazení se u mužů projeví ve více příznacích než u žen. Vážně – prostě když dámu bolí hlava, je k ní trápí ještě hučení v uchu. Ona trpí ucpaným nosem, on ještě hleny v krku navíc. U žen totiž platí, že se jim ve chvíli, kdy se virus šíří, sníží hladina estrogenu.

„Tím pádem se na ně nachytá méně symptomů a ony jsou ve větší pohodě,“ usmívá se doktorka Kim Templeton. Co je ale ještě důležitější, část mozku, která v těle kontroluje teplotu, je u žen větší a silnější. Jak je to s ostatními částmi tohoto orgánu, po tom raději nepátrejte.

V neposlední řadě také buňky mužského těla reagují mnohem intenzivněji na jakoukoli infekci. A jejich jedinou obranou je vysílat organismu signály o tom, že jsou nespokojené a mají plné ruce práce s bojem s vetřelci. Drtí je s takovým vypětím, až je z toho celé tělo vyčerpáno a hlava nedokáže vytlačit pocit, jak strašidelná únava to je.

A co sex? Možná jste si toho všimli, ale i když muž při rýmičce umírá a nedokáže si sám podat ani stéblo trávy, na sex má chuť stále. A často dokonce ještě víc než kdy jindy.

I to ale má biologické vysvětlení. Mužský mozek prostě produkuje signály ve smyslu, že se blíží konec. A protože hlavní funkcí silnějšího pohlaví je od pradávna zplodit potomky, na chlapy to prostě v této době přijde. Co na tom, že na vás bude chrchlat a kašlat. Hlavní je se rozmnožovat... I v té opravdu nejtěžší době.