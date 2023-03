Rozdíly před zrcadlem: Mužská kůže je tlustší a náchylnější k nádorům

Mnoho žen považuje život za nespravedlivý nebo aspoň genderově nevyrovnaný – tedy co se krásy týče. Na první pohled jim totiž připadá, že zatímco ony se mohou strhat, aby vypadaly k světu, jejich mužské protějšky nedělají nic a stárnou si s elegancí a grácií. Ale tak to není. Dokonce i pánové se musí svému vzhledu, a to zvláště pokožce, věnovat. Úplně stejné jako dámy to ale určitě nemají.

V čem tkví zásadní rozdíl? Ženy mají obecně pokožku sušší, a kvůli tomu jsou náchylnější ke vzniku vrásek. Proto ji musejí pravidelně hydratovat a používat kvalitní kosmetiku, což se projevuje i na její ceně.

Oproti tomu muži mají díky testosteronu v pleti víc mazu. Jenže ve všem to také není výhoda. Trpí totiž víc na akné nebo viditelné póry, které pak musí léčit všemožnými mastmi a pudry.

Na druhou stranu je mužská pokožka až o dvacet procent silnější než ta ženská. Proto ubývá příslušníkům silnějšího pohlaví kolagen a elastin méně a zároveň po celý život konstantně. Že by se ráno probudili a našli na svém obličeji zničehonic deset vrásek, se asi nestane. Ale ani tak se jim nevyhnou.

„Oproti ženám je mají sice někdy v pozdějším věku, ale zato mohou být výraznější a hlubší, a to kvůli větší ztrátě tuku v podkoží,“ vysvětluje dermatolog Jan Kučera z Perfect Clinic Dermatology a pokračuje: „Muži mají také ve zralejších letech ve tvářích větší úbytek svalové hmoty, a tím pak dochází k výraznějšímu poklesu kontur obličeje.“

Kosmetika na tělo Nedělejte si z toho velkou hlavu. Muži a ženy mohou používat libovolnou kosmetiku, která odpovídá jejich individuálním potřebám. Ta pánská ale bývá většinou navržená tak, aby se zaměřila na vyšší produkci mazu a také tloušťku kůže. Pokud tedy pánové používají dámský krém či antiperspirant, pokožce to nevadí, ale účinkují kratší dobu. Vždy je dobré věnovat pozornost především složení produktu a určení toho, na jaký typ pokožky je.

Jak vidíte, nakonec dojde i na pány. A zatímco vy budete možná řešit vrásky kolem očí či v oblastech čela, oni mají zase více problémů například s otoky očí, tmavšími kruhy pod nimi či výraznějšími jizvičkami po akné.

Muže navíc trápí zarůstající vousy a chlupy či to, že jim rostou mezi obočím. Není od věci jim pak doporučit zákrok epilačním laserem.

Bohužel je tu ještě jedna věc, o které byste měli vědět. Kontrola nepěkných výrostků na kůži, jako jsou například mateřská znaménka nebo nejrůznější pihy, je jistě chvályhodná u obou pohlaví.

Muži by na ni ale měli být mnohem pečlivější. Jsou totiž náchylnější ke kožním nádorům. Může za to také fakt, že se celý život jen neradi mažou krémy – a to i těmi s UV filtrem. Od jistého věku (zhruba po padesátce) by se tak měli aspoň jednou ročně nechat preventivně vyšetřit u dermatologa. Je to jen malá oběť, která může ušetřit spoustu problémů.