Těšit se můžete na hudební průřez dvěma stoletími hudby; od děl klasiků Bedřicha Smetany, Johannese Brahmse, Antonia Vivaldiho v podání houslového virtuóze Davida Pokorného, přes písně hudebních velikánů 20. století AC/DC, The Clash, Motörhead, Queen či The Beatles, které orchestr zahraje spolu s kapelou ve složení: Igor Ochepovsky (kytara), Ondřej Hauser (baskytara) a Michal „Kolouch“ Daněk (bicí). To vše si vychutnáte v pohodlí vašich oblíbených šatů. Na fraku, obleku ani společenských šatech se netrvá.

Unique Orchestra je vícežánrový symfonický orchestr, který se zaměřuje především na neklasické hudební styly jako je pop, rock, jazz nebo filmová hudba. Orchestr založil violoncellista Šimon Marek v roce 2020 v Praze. Výjimečnost tohoto symfonického kolektivu spočívá v tom, že se jako jediný v České republice věnuje pop music profesionálně. Orchestr povede šéfdirigent Alexey Aslamas, který je výjimečným hudebníkem, skladatelem, aranžérem a držitelem mnoha prestižních ocenění.

Unique Orchestra s dirigentem Alexeyem Aslamasem (zdroj Lukáš Wagneter, Glorchestra)

Unique Orchestra spojuje prvotřídní instrumentalisty působící na československé popové scéně, dále věhlasné jazzmany, špičkové sólisty a přední komorní a orchestrální hráče, kteří mají blízký vztah k neklasickým hudebním žánrům. Tato idea, tedy spojit muzikanty se společným zájmem a stejným cítěním hudby, byla zásadní motivací k založení tohoto jedinečného tělesa.

Za krátkou dobu fungování má orchestr na kontě již několik úspěšných koncertů a nahrávání. Od roku 2020 se zúčastnil několika významných projektů – Ceny Anděl, Koncert pro Svěltušku, Glorchestra 2021, nahrávání hudby k filmu Zbožňovaný pro Českou televizi, nahrávání hudby do projektu Bohemian Gravity aj. Spolupracuje s Ewou Farnou, Annou K., Lenny, Richardem Krajčem, Pokáčem, Vladimírem 518, DJ Wichem, 7krát3, Žofií Dares, Pavlem Šporclem, Lake Malawi, Albertem Černým aj.

Vstupenky na koncert jsou již k dostání ve zvýhodněném předprodeji v síti GoOut ve variantách sezení i stání. Koncert bude trvat dvě hodiny, a to včetně třicetiminutové přestávky. Akce se koná pod širým nebem a za každého počasí (pouze v případě velmi špatných povětrnostních podmínek z důvodu bezpečnosti bude koncert zrušen).

Koncert Unique Orchestra, s podtitulem Klasika bez fraku, je součástí letní hudební scény Barrák music hrad. Aktuální informace, novinky a kompletní program jednotlivých koncertů, hudebních festivalů a performance najdete na webových stránkách, Facebooku a Instagramu Barrák music hrad.

Během koncertu se budete moci občerstvit – o gastro zónu se letos postará Jazz Club Havířov. Kromě hudebního klubu provozuje také bistro, jehož kuchyně se zaměřuje na klasiku se závanem Asie či Mexika. Organizátorem BMH je Marcel Palovčík z ostravského hudebního klubu Barrák. Partnery jsou Radegast, Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Slezská Ostrava a Kofola. Mediálními partnery jsou Ostravainfo, Jsme z Ostravy, Kudyznudy.cz a Ostravacard.