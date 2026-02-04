Mozek potřebuje rutinu. Usnadněte mu práci a dopřejte mu ji

Každý den ta samá písnička: vstávání, práce, starost o rodinu… Psychologové však tvrdí, že tento starý známý „kolotoč“ je pro vás extrémně zdravý. Proč?
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ačkoliv to tak nevypadá, váš mozek dostává denně pořádně „na frak“. A není divu – každou chvíli je vystaven novým informacím a rozhodnutím. Když k tomu započítáte i digitální šum v podobě používání počítače a mobilu, sociální sítě a stres, je to pořádná zátěž. Jak mu můžete trochu odlehčit?

Pozor na multitasking

Dnešní doba je stresová. V práci po vás chtějí plné nasazení, rychlost a výkon. Doma na vás čeká spousta samozřejmě neodkladných povinností, do toho máte ještě pečovat o manžela, stárnoucí rodiče, o děti.

Někdy je to takový konglomerát starostí, že na to čtyřiadvacet hodin ani nestačí...

O tom ví své i naše třiapadesátiletá čtenářka Ilona z Prahy, která tvrdí, že je mistrem v multitaskingu, tedy dělání více věcí naráz.

„Prostě si vše tak zorganizuju, že to na sebe navazuje, nebo dělám několik věcí současně. Třeba vařím, peču, dám vyprat prádlo, do toho zavolám babičce, jaký má tlak a jestli nepotřebuje s něčím pomoct,“ vypočítává svou strategii.

Máte to také tak? Pak byste měli zabrzdit. Výzkumy totiž prokázaly, že multitasking je pro mozek maximálně vyčerpávající a snižuje jeho výkonnost až o 40 procent. Co s tím?

Doporučení Tiny: Ráno si stanovte jeden až tři důležité úkoly, které musíte dopoledne, kdy je mozek nejčerstvější, stihnout. Během té doby si vypněte všechna rušivá upozornění na mobilu a sociálních sítích. Pokud se vám zdá některý z úkolů příliš náročný, rozdělte ho na několik menších částí a dělejte je krok za krokem. Jakmile budete mít za sebou ty nejožehavější povinnosti, můžete si udělat další seznam priorit a pokračovat v plnění svých úkolů.

Načasujte rozhodnutí

Každý den musíte udělat 33 až 35 tisíc malých či velkých rozhodnutí. A to je docela hodně. Obzvlášť když víte, že vaše denní mozková kapacita je maximálně čtvrtinová. Mozek při každém takovém dilematu spotřebovává obrovské množství cukru v krvi, tím pádem vaše tělo ztrácí cennou energii.

A výsledek? Za chvíli se cítíte nesmírně unavení a slabí jako mouchy.

Zažijte si zvyk ve 21 dnech

1. den: Vyberte si nějakou malou rutinu, která trvá do dvou minut vašeho času.

2. až 3. den: Najděte spouštěč, který vám rituál připomene. Například zvuk budíku, určitá hodina, papírek na zrcadle s připomínkou.

4. až 7. den: Odměňte se za plnění. Dopřejte si třeba dobrou kávu nebo oblíbený film.

8. až 14. den: Zaznamenávejte svá plnění v kalendáři a všímejte si, kolikrát se vám povedlo daný rituál zdárně dokončit.

15. až 21. den: Zkuste během této doby vynechat rutinu na jeden den. Pociťujete, že vám činnost chybí? Gratulujeme, vybudovali jste si zvyk, který může vylepšit váš životní styl. Mozek navíc při dodržování rutiny produkuje hormon štěstí dopamin a to je také další bonus!

Doporučení Tiny: Pokud vás čeká nějaké zásadní rozhodnutí, naplánujte si ho na ráno, kdy je vaše hlava nejbystřejší. Jako přírodní „palivo“ si dopřejte kokosovou vodu nebo vodu se lžičkou medu.

Mozek je totiž ze 75 procent tvořený vodou a takto získá potřebnou energii pro svůj další provoz. Zároveň elektrolyty, hořčík a cukr zabrání jeho předčasné únavě.

Vyzkoušejte Jobsovu metodu

O tom, že mozek rozhodování stresuje, věděl i vizionář a zakladatel značky Apple, Steve Jobs. Aby se vyhnul nadbytečnému stresu z rozhodování, který hlavu přetěžuje a unavuje, vytvořil si z běžných věcí rutinu.

Například aby neřešil věčnou otázku, co si vzít na sebe, nosil vždy stejné oblečení. Konkrétně černý rolák, džíny a tenisky, které si nakoupil ve velkém. Jeho „módní styl“ se stal symbolem značky Apple.

Jobsovým přístupem se inspirovali i další lidé, kteří si chtěli „ušetřit hlavu“ pro důležitější rozhodování – třeba americký prezident Barack Obama, který rád sázel na modré obleky. Příklad si z něj vzala i kreativní ředitelka Matilda Kahl ze švédské pobočky hudebního gigantu Sony Music Entertainment, u níž se stala „pracovní uniformou“ jednoduchá bílá košile a černé kalhoty.

Doporučení Tiny: Abyste ušetřili psychické síly, sestavte si základ šatníku, který tvoří sedm až deset stejných svršků, třeba košil, bílých triček, roláků, a tři až pět kusů kalhot a sukní v neutrálních barvách, jako je černá, modrá, šedá nebo béžová. Nezapomeňte ani na obuv, která je vhodná pro určitou sezonu, například baleríny, mokasíny, lodičky. Zkombinováním všech těchto kousků získáte elegantní outfit, nad kterým nebudete muset přemýšlet.

Dejte mozku „dovolenou“

Rutina, tedy zautomatizování drobných povinností, je pro váš mozek příjemná pauza, kdy nemusí nic řešit. Žádné otázky typu: Jak to mám zařídit? Co mám říkat? Co budu jíst? Prostě ideální doba, kdy si může vydechnout a načerpat síly. Podle odborníků je tento čas pro vaše tělo důležitý, protože snižuje stres, zlepšuje paměť i soustředění a slouží k celkové regeneraci.

Doporučení Tiny: Zahrňte do rutiny také rituály, které podpoří vaši kondici, krásu a zdraví. Například denně vypijte ráno vlažnou vodu s citronem. Dejte si střídavou sprchu, kdy se kombinuje studený a teplý proud vody, a snídejte stejné jídlo, třeba pohankovou kaši nebo ovesné vločky s mlékem.

V čem se liší rutina a stereotyp?

Spousta lidí si myslí, že jde o stejnou věc, ale zdání klame. Rutina je činnost, kterou děláte bez přemýšlení a každý den. Díky tomu ji máte už „v ruce“ a všechno děláte dobře, bez chyb a časových ztrát. Automatičnost vašeho jednání umožňuje mozku dát si přestávku a nabrat síly pro další rozhodování a důležitější úkoly.

Naopak stereotyp je opakující se činnost, která vás nebaví, nemotivuje a bere vám energii. Pokud se necháte víc „polapit“ do stereotypu, může to vést k rezignaci, stagnaci a pocitu vyhoření.

Rutina dává možnost tělu „automatizovat“ určité rituály, jako je stejná hodina vstávání, usínání a stravovacích návyků, a díky tomu získává jistotu a větší komfort bez stresu. Každodenní povinnosti často zvládáte dobře, sebejistě a rychle, což zvyšuje i vaše sebevědomí.

Článek vznikl pro časopis Tina.

