MOLO Bar & Grill: místo pro letní večery, oslavy i firemní akce

Právě páteční a sobotní večery patří během léta pravidelně Sound of MOLO. DJ sety, západ slunce nad Lipnem, sklenička v ruce a otevřený prostor nad vodou vytvářejí kombinaci, kterou jen tak někde nezažijete. Sound of MOLO není jednorázovou akcí, ale pravidelnou součástí léta na mole, díky které se vodní hladina rozezní hudbou.
MOLO Bar & Grill ale není pouze místem pro letní party. Přes den sem můžete přijít na něco z grilu, dát si drink a užít si výhled, s přicházejícím večerem se pak místo přirozeně mění v prostor pro setkávání, hudbu a dlouhé letní posezení.
Oslava přímo nad hladinou
Právě poloha a otevřený rooftop prostor dělají z MOLO Bar & Grill zajímavé místo také pro narozeniny, rodinné oslavy nebo setkání s přáteli. Namísto klasického sálu nabízí výhled na Lipno, neformální atmosféru a prostředí, ve kterém může být hlavním programem jednoduše dobré jídlo, drinky a společně strávený čas.
Oslavu můžete uspořádat na mnoha místech. Jen málokde si ale budete připíjet přímo nad vodní hladinou.
Firemní akce trochu jinak
Stejný prostor funguje také pro firemní setkání, večírky nebo neformální networking. MOLO Bar & Grill nabízí možnost vystoupit z běžného prostředí restaurací a konferenčních místností a přesunout firemní akci ven, přímo nad Lipno.
Hodí se jak pro menší týmová setkání, tak pro větší firemní večery, které mohou propojit gastronomii, hudbu a výhled na jezero. A pokud nechcete řešit jednotlivé části akce zvlášť, umíme se postarat o její organizaci kompletně od A do Z – od prostoru a gastronomie až po další služby a program podle vašich představ.
Součástí nabídky je také MOLO Catering, díky kterému můžeme gastronomii MOLO přivézt i na místo, které si pro svou firemní akci vyberete vy.
Léto, které patří na molo
Ať už přijdete na páteční nebo sobotní Sound of MOLO, na odpolední drink, večeři z grilu nebo hledáte místo pro vlastní oslavu či firemní akci, MOLO Bar & Grill stojí především na jednoduchém spojení: Lipno, rooftop nad vodou, dobré jídlo, drinky a hudba.
V létě se navíc vyplatí sledovat aktuální program Sound of MOLO. Každý pátek a sobotu se za DJ pultem střídají další jména a molo tak dostává každý víkend trochu jinou atmosféru.
Více na https://www.mologrill.cz/udalosti