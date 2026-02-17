Moderní prevence: Umíte číst signály těla včas?

Proč lidé řeší zdraví až ve chvíli, kdy je problém zjevný?
Zkušenosti z lékařské praxe ukazují, že většina pacientů reaguje až na výrazné obtíže, které omezují běžné fungování. Mírné nebo pozvolné změny stavu bývají dlouhodobě ignorovány.
„Bolest je z fyziologického hlediska ochranný mechanismus, který nás upozorňuje, že v organismu už probíhá problém, jenž nelze dál ignorovat. Většinou ale nejde o náhlý stav – bolest bývá až poslední fází dlouhodobého procesu, který se vyvíjel postupně,“ vysvětluje MUDr. Pavlů.
Jaké signály předcházejí vzniku onemocnění
Ještě před vznikem jasných potíží se podle lékařky objevují opakující se funkční obtíže. Nejčastěji jde o dlouhodobou únavu, poruchy spánku, kolísání energie, změny nálady, zažívací obtíže, kožní problémy, častější infekce nebo zhoršenou regeneraci.
Tyto projevy signalizují narušenou regulaci nervového systému, hormonální rovnováhy nebo imunity. Pokud přetrvávají bez reakce, organismus se postupně adaptuje na zátěž způsobem, který vede k rozvoji chronických potíží.
„Právě včasné rozpoznání těchto signálů dává možnost zasáhnout preventivně a vrátit tělo zpět do funkční rovnováhy ještě před vznikem bolesti nebo chronických potíží,“ říká MUDr. Pavlů.
Tempo moderního života jako klíčový rizikový faktor
Dlouhodobý stres, nedostatek odpočinku a tlak na výkon patří podle odborníků k hlavním faktorům, které narušují schopnost organismu regenerovat.
„Tempo moderního života dlouhodobě přetěžuje naše tělo i psychiku. Neustálý tlak na výkon, nedostatek odpočinku a permanentní stres narušují přirozenou rovnováhu organismu a oslabují jeho schopnost regenerace,“ upozorňuje MUDr. Pavlů.
Kdy má prevence skutečný dopad
Zásadní období pro prevenci nastává ve středním věku, přibližně kolem 40. roku života. Právě tehdy se začínají kumulovat dlouhodobé dopady životního stylu, ale zároveň je stále možné průběh budoucího zdraví výrazně ovlivnit.
Proč má smysl Veletrh zdraví 2026
Podle MUDr. Pavlů dnes lidem často chybí místo, kde by se mohli na své zdraví podívat uceleně, nikoli roztříštěně podle jednotlivých obtíží.
„Veletrh zdraví vytváří prostor, kde se člověk přirozeně naladí na vnímání a přijímání informací o vlastním zdraví. Když se na chvíli vytrhne z každodenního shonu, je otevřenější přemýšlet o svém těle, psychice i životním stylu v širších souvislostech,“ říká.
Veletrh zdraví 2026 nabídne moderované odborné diskuse vedené lékaři z praxe, které se zaměří na klíčová témata ovlivňující délku i kvalitu života:
● proč nás bolí záda a klouby a co s tím lze dělat už dnes,
● jak stres a přetížení ovlivňují mozek, spánek a paměť,
● moderní přístupy k prevenci infarktu, mrtvice a civilizačních nemocí,
● hormonální rovnováhu žen i mužů,
● výživu a metabolismus jako základ dlouhodobé energie,
● anti-aging přístupy, které mají reálný efekt.
„Na jednom místě nabízí více odborných pohledů – od lékařů, terapeutů, specialistů na výživu, pohyb, psychiku i prevenci. Díky tomu si návštěvník může vytvořit komplexnější a ucelenější pohled na své zdraví a najít cestu, která mu dává smysl,“ doplňuje MUDr. Pavlů.
Veletrh zdraví tak podle ní nepředstavuje další „zdravý event“, ale praktický impuls ke změně, který může mít dlouhodobý dopad na kvalitu života.
O MUDr. Marii Pavlů
MUDr. Marie Pavlů je internistka a garantka kliniky WeCare (liberec) s více než dvacetiletou praxí. Vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, po studiích působila na interním oddělení a v diabetologickém centru Krajské nemocnice Liberec. V současnosti pracuje jako praktická lékařka pro dospělé v Jablonci nad Nisou. Ve své praxi se zaměřuje na širší souvislosti zdraví, propojení fyzického stavu, psychiky a životního stylu a na preventivní přístupy podporující přirozené regenerační schopnosti organismu.