Moderní léčba ortopedických vad

Komerční sdělení   16:00
Certifikovaná specialistka MUDr.Mgr. Monika Frydrychová z Ponseti Clinic při vyšetření Tomáše Arsova. Moderní přístup k léčbě ortopedických vad pomáhá dětem i dospělým vrátit se k plnohodnotnému životu bez bolesti.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Moderní léčba ortopedických vad: Ponseti metoda dává šanci dětem i dospělým. | foto: Archiv Ponseti Clinic

Pro rodiče je vždy strašákem, když se u jejich dítěte objeví vrozená vada pohybového aparátu. Zatímco dříve taková diagnóza znamenala desítky bolestivých operací, dnes přináší moderní medicína zcela novou naději. Díky Ponsetiho metodě mohou děti vyrůstat bez komplikací. Dospělé pacienty mohou trápit jak důsledky vrozených vad, tak se potýkají s procesem stárnutí a degenerace. Šetrná péče o klouby a kosti je důležitá i pro dospělé a seniory, kteří chtějí zůstat aktivní.

Moderní léčba ortopedických vad: Ponseti metoda dává šanci dětem i dospělým.

Ponsetiho metoda jako revoluce

„Každoročně se v Česku narodí přibližně 150 dětí s tzv. golfovou nohou,“ říká jediná certifikovaná lékařka v Ponsetiho metodě - MUDr. Mgr. Monika Frydrychová, Ph.D. z Ponseti Clinic. „Díky Ponsetiho metodě se děti mohou vyhnout opakovaným operacím a žít plnohodnotný život.“

Moderní léčba ortopedických vad: Ponseti metoda dává šanci dětem i dospělým.

Metoda je šetrná, spočívá ve speciálním sádrování, drobném miniinvazivním zákroku a dlouhodobém používání dlah. Oproti chirurgickým postupům nezanechává rozsáhlé jizvy a zachovává noze flexibilitu. „Není to jen o sádrování. Je to komplexní přístup – od práce s rodiči přes fyzioterapii až po prevenci návratu vady,“ zdůrazňuje lékařka.

Inspirace pro dospělé pacienty

Osobní příběh podnikatele Tomáše Arsova ukazuje, jak zásadní je rozdíl mezi dřívější a moderní léčbou. Narodil se s těžkou ortopedickou vadou a už podstoupil dvanáct operací, na podzim ho čeká třináctá. „Říkali mi, že nikdy nebudu chodit. Dnes běhám půlmaratony a snažím se motivovat ostatní, že i s handicapem se dá žít aktivně,“ říká.

Podle MUDr. Frydrychové by Ponsetiho metoda mohla velkou část jeho operací eliminovat. „Dnes rodičům dětí můžeme říct, že takový scénář léčby není nutný a vlastně ani správný,“ doplňuje.

Moderní léčba ortopedických vad: Ponseti metoda dává šanci dětem i dospělým.

A právě dlouholeté bolesti a nutnost dalších zákroků inspirovaly Arsova k tomu, aby společně s odborníky začal hledat cesty, jak podpořit regeneraci pohybového aparátu i u dospělých.

Když klouby bolí i ve stáří

Zdravý pohyb není jen téma dětí. Bolesti kloubů, artróza nebo omezená pohyblivost jsou problémy, které trápí statisíce seniorů. Často jim komplikují každodenní činnosti – od chůze po schodech po oblíbené aktivity jako tanec nebo zahradničení.

„U starších lidí je klíčové udržet klouby a svaly v co nejlepší kondici. Pohyb, fyzioterapie a vhodná výživa jsou stejně důležité jako u dětí,“ vysvětluje MUDr. Frydrychová. „Mnozí senioři by chtěli zůstat aktivní, ale brzdí je bolest. Moderní medicína umí nabídnout podporu, která dokáže jejich komfort výrazně zvýšit.“

Revoluční přístup k regeneraci

A tady přichází prostor i pro výživu. Podle lékařky je na trhu málo přípravků, které by nabízely opravdu komplexní složení. „Často je nutné kombinovat několik preparátů, což není pohodlné ani finančně dostupné. Proto jsme se rozhodli vyvinout nový doplněk, který tuto mezeru zaplní,“ říká.

Moderní léčba ortopedických vad: Ponseti metoda dává šanci dětem i dospělým.

Výsledkem je TOMAS ARSOV Move Max, vyvinutý ve spolupráci s MUDr. Frydrychovou a Ponseti Clinic. Spojuje stavební látky pro klouby, kosti a vazy s přírodními složkami, jako je boswelia nebo kurkumin, které působí protizánětlivě, a s probiotiky podporujícími vstřebávání.

„Není určen jen sportovcům. Je vhodný i pro dospělé, kteří chtějí předcházet problémům, i seniory, kteří si chtějí uchovat pohyblivost co nejdéle,“ dodává Arsov.

Naděje pro rodiče i seniory

Příběh Tomáše Arsova ukazuje, že i přes těžký start do života je možné sportovat a žít naplno. Zkušenosti MUDr. Frydrychové dokazují, že děti už dnes nemusí podstupovat desítky operací. A vývoj nových přístupů včetně výživy přináší naději i těm, kteří bojují s bolestmi kloubů ve stáří.

Moderní léčba ortopedických vad: Ponseti metoda dává šanci dětem i dospělým.

„Mám velkou radost, když vidím děti po Ponsetiho metodě běhat a radovat se z pohybu,“ uzavírá lékařka. „A věřím, že stejně tak i senioři si zaslouží život bez bolesti a s možností užívat si každý den naplno.“

Autor: MUDr. Monika Frydrychová z Ponseti Clinic

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Znamení, která nejsou stvořena pro vztah, ale budou super milenci či kamarádi

Ilustrační snímek

Tak s těmito lidmi do partnerství raději nechoďte, nepatříte-li k těm, kteří mají rádi adrenalin a rozchody. Ovšem, pokud hledáte skvělého milence nebo kamaráda, pak vám tato znamení poslouží nejlépe...

Slavná manželství, která už si málokdo pamatuje

Slavní a jejich manželství, která už jsou dávnou minulostí a veřejnost na ně...

Slavní si vzali slavné, chvíli spolu žili, nakonec přišel rozvod a po desetiletích už se na jejich sňatky téměř zapomnělo. Podívejte se do naší galerie na manželství, která za sebou mají VIP a...

Chtěla největší prsa v USA. Po vyjmutí implantátů jí začala sama růst

Neyleen Ashley

Dvojnásobná čtyřiatřicetiletá maminka Neyleen Ashley chtěla mít největší prsa v USA. A snažila se ze všech sil, aby se jich dočkala. Má za sebou několik plastických operací a to nejen v oblasti...

Duchové a další hororové příběhy slavných, které zažívali v dětství

Některé hollywoodské hvězdy mají za sebou zvláštní zážitky. V dětství vídaly...

Nevysvětlitelné příběhy může zřejmě vyprávět každý z nás. A jinak na tom nejsou ani slavné hvězdy. Podívejte se do naší galerie, které známé tváře mají za sebou setkání s duchy a jiné podobně...

Příběh Petra: Bývalá přítelkyně se chce vrátit, já se bojím dalšího zklamání

Ilustrační snímek

Náš vztah s expřítelkyní by se asi tak před půl rokem dal nazvat jako přechozený. Aspoň z její strany tomu tak určitě bylo. Chodili jsme tehdy spolu něco přes pět let a z původního okouzlení zbyla...

Moderní léčba ortopedických vad

Komerční sdělení
Moderní léčba ortopedických vad: Ponseti metoda dává šanci dětem i dospělým.

Certifikovaná specialistka MUDr.Mgr. Monika Frydrychová z Ponseti Clinic při vyšetření Tomáše Arsova. Moderní přístup k léčbě ortopedických vad pomáhá dětem i dospělým vrátit se k plnohodnotnému...

6. listopadu 2025

Stylové vodní automaty Philips mění pitný režim v zážitek

Komerční sdělení
Stylové vodní automaty Philips mění pitný režim v zážitek.

Kupování balené vody nebo ohřívání vody v rychlovarné konvici jsou dnes už trochu přežitkem. Moderní vodní automaty zvládnou vodu vyčistit, ohřát, ochladit i naperlit během chvilky a ještě u toho...

6. listopadu 2025

Sex jako nástroj moci. Když je ve vztahu manipulace, chybí komunikace

Svět vůní silně působí na lidské libido.

Vášnivý večer výměnou za splněné přání? Nebo snad odpírání sexu jako trest za neumyté nádobí? Využít erotické přitažlivosti k dosažení vlastních cílů může znít lákavě. Ve zdravém vztahu takové...

6. listopadu 2025

Obličejová jóga, aneb jak správně cvičit, abyste opravdu omládli?

Hostem podcastu NA KAFI byla lektorka face jógy a zakladatelka Face & Eyes Yoga...

Proč pro mladší obličej nestačí jen špulit rty do zrcadla a masírovat se podle influencerů? „Řada z nich nemá žádný kurz, nebo jen málo znalostí a vlastně netuší, co lidem ukazují. Obličejovou jógu...

6. listopadu 2025

Kuře s dýňovou nádivkou

Kuře s dýňovou nádivkou
Recept

Střední

140 min

Pro větší křupavost můžeme do nádivky přidat hrst oblíbených ořechů nasekaných nahrubo.

Malý versus velký penis. Oba extrémy můžou být v posteli problém

Premium
ilustrační snímek

Máme rozdílné preference. Některé ženy baží po velikosti, jiné po šířce a dalším je to fuk. Jedno je ale jisté: každý extrém může být problém. Nechoďme kolem horké kaše. Řeč je o penisech. Příliš...

5. listopadu 2025

Chtěla největší prsa v USA. Po vyjmutí implantátů jí začala sama růst

Neyleen Ashley

Dvojnásobná čtyřiatřicetiletá maminka Neyleen Ashley chtěla mít největší prsa v USA. A snažila se ze všech sil, aby se jich dočkala. Má za sebou několik plastických operací a to nejen v oblasti...

5. listopadu 2025  8:26

Znamení, která nejsou stvořena pro vztah, ale budou super milenci či kamarádi

Ilustrační snímek

Tak s těmito lidmi do partnerství raději nechoďte, nepatříte-li k těm, kteří mají rádi adrenalin a rozchody. Ovšem, pokud hledáte skvělého milence nebo kamaráda, pak vám tato znamení poslouží nejlépe...

5. listopadu 2025

Jak vybrat elektrokolo? Zvažte, kde budete jezdit a zkoumejte baterii

Elektrokola definitivně změnila svět cyklistiky, v některých zemích se jich...

Máte v plánu pořídit si elektrokolo a tápete, jaký typ je pro vás nejvhodnější? Žádný strach, nejde o nic složitého – výběr je jednodušší, než se na první pohled může zdát. Poradíme vám, jakými...

5. listopadu 2025

Banánový koláč

Banánový koláč
Recept

Lehké

50 min

Máte doma zralé banány? Upečte z nich skvělý koláč.

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Potraviny k nezaplacení: Objevujte chutě Regionálních potravin

Potraviny k nezaplacení: Objevujte chutě Regionálních potravin.

Zapomeňte na obyčejné sýry z regálu. Sýry značky Regionální potravina nabízí chutě, které mají příběh – od ručně tažených špalíčků s vůní Středomoří až po grilovací delikatesy, které se rozplývají na...

4. listopadu 2025

Old money voní po luxusu. Minimalistickému stylu propadnete i vy

Košile si se šperky rozumí. Kromě bíle barvy se nebojte ani kousku v béžovém...

Old money spoléhá na kvalitní materiály, slušivé střihy a umění vypadat přirozeně elegantně - bez log a okázalostí, zato s dokonalým citem pro detail.

4. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.