Moderní léčba ortopedických vad

Pro rodiče je vždy strašákem, když se u jejich dítěte objeví vrozená vada pohybového aparátu. Zatímco dříve taková diagnóza znamenala desítky bolestivých operací, dnes přináší moderní medicína zcela novou naději. Díky Ponsetiho metodě mohou děti vyrůstat bez komplikací. Dospělé pacienty mohou trápit jak důsledky vrozených vad, tak se potýkají s procesem stárnutí a degenerace. Šetrná péče o klouby a kosti je důležitá i pro dospělé a seniory, kteří chtějí zůstat aktivní.
Ponsetiho metoda jako revoluce
„Každoročně se v Česku narodí přibližně 150 dětí s tzv. golfovou nohou,“ říká jediná certifikovaná lékařka v Ponsetiho metodě - MUDr. Mgr. Monika Frydrychová, Ph.D. z Ponseti Clinic. „Díky Ponsetiho metodě se děti mohou vyhnout opakovaným operacím a žít plnohodnotný život.“
Metoda je šetrná, spočívá ve speciálním sádrování, drobném miniinvazivním zákroku a dlouhodobém používání dlah. Oproti chirurgickým postupům nezanechává rozsáhlé jizvy a zachovává noze flexibilitu. „Není to jen o sádrování. Je to komplexní přístup – od práce s rodiči přes fyzioterapii až po prevenci návratu vady,“ zdůrazňuje lékařka.
Inspirace pro dospělé pacienty
Osobní příběh podnikatele Tomáše Arsova ukazuje, jak zásadní je rozdíl mezi dřívější a moderní léčbou. Narodil se s těžkou ortopedickou vadou a už podstoupil dvanáct operací, na podzim ho čeká třináctá. „Říkali mi, že nikdy nebudu chodit. Dnes běhám půlmaratony a snažím se motivovat ostatní, že i s handicapem se dá žít aktivně,“ říká.
Podle MUDr. Frydrychové by Ponsetiho metoda mohla velkou část jeho operací eliminovat. „Dnes rodičům dětí můžeme říct, že takový scénář léčby není nutný a vlastně ani správný,“ doplňuje.
A právě dlouholeté bolesti a nutnost dalších zákroků inspirovaly Arsova k tomu, aby společně s odborníky začal hledat cesty, jak podpořit regeneraci pohybového aparátu i u dospělých.
Když klouby bolí i ve stáří
Zdravý pohyb není jen téma dětí. Bolesti kloubů, artróza nebo omezená pohyblivost jsou problémy, které trápí statisíce seniorů. Často jim komplikují každodenní činnosti – od chůze po schodech po oblíbené aktivity jako tanec nebo zahradničení.
„U starších lidí je klíčové udržet klouby a svaly v co nejlepší kondici. Pohyb, fyzioterapie a vhodná výživa jsou stejně důležité jako u dětí,“ vysvětluje MUDr. Frydrychová. „Mnozí senioři by chtěli zůstat aktivní, ale brzdí je bolest. Moderní medicína umí nabídnout podporu, která dokáže jejich komfort výrazně zvýšit.“
Revoluční přístup k regeneraci
A tady přichází prostor i pro výživu. Podle lékařky je na trhu málo přípravků, které by nabízely opravdu komplexní složení. „Často je nutné kombinovat několik preparátů, což není pohodlné ani finančně dostupné. Proto jsme se rozhodli vyvinout nový doplněk, který tuto mezeru zaplní,“ říká.
Výsledkem je TOMAS ARSOV Move Max, vyvinutý ve spolupráci s MUDr. Frydrychovou a Ponseti Clinic. Spojuje stavební látky pro klouby, kosti a vazy s přírodními složkami, jako je boswelia nebo kurkumin, které působí protizánětlivě, a s probiotiky podporujícími vstřebávání.
„Není určen jen sportovcům. Je vhodný i pro dospělé, kteří chtějí předcházet problémům, i seniory, kteří si chtějí uchovat pohyblivost co nejdéle,“ dodává Arsov.
Naděje pro rodiče i seniory
Příběh Tomáše Arsova ukazuje, že i přes těžký start do života je možné sportovat a žít naplno. Zkušenosti MUDr. Frydrychové dokazují, že děti už dnes nemusí podstupovat desítky operací. A vývoj nových přístupů včetně výživy přináší naději i těm, kteří bojují s bolestmi kloubů ve stáří.
„Mám velkou radost, když vidím děti po Ponsetiho metodě běhat a radovat se z pohybu,“ uzavírá lékařka. „A věřím, že stejně tak i senioři si zaslouží život bez bolesti a s možností užívat si každý den naplno.“
Autor: MUDr. Monika Frydrychová z Ponseti Clinic