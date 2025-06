Miminko není projekt, je to cesta.

Každému pátému páru v Česku se početí nedaří. Jen za loňský rok se narodilo o 10 200 dětí méně než v roce předchozím. Zatímco ženy se často aktivně zajímají, řeší cyklus i životosprávu, muži bývají pasivnější. A právě v tom je problém, upozorňuje Mgr. Zdenka Morvai, specialistka na zdraví maminek a dětí a odborná garantka nové služby Podpora plodnosti na Lékárna.cz. Ta vznikla jako reakce na stovky dotazů v online poradně a nabízí diskrétní a individuální poradenství.

Zdenko, co páry nejčastěji přehlížejí?

Jednou z nejčastějších chyb je, že ženy jsou v celém procesu mnohem aktivnější. Objednají se k lékaři, řeší cyklus, čtou články… Zatímco muži často vyčkávají – nebo se jich téma plodnosti vůbec nedotkne. A to je chyba. Statistiky říkají, že problémy jsou z 40 % na straně ženy, z 40 % na straně muže a zbytek tvoří kombinace obou. Když se řeší jen jedna strana, polovina příběhu chybí.

Proč funguje anonymní dotazník?

V dotazníku si lidé často dovolí být upřímnější než v ordinaci. Někdy stačí jen jemná úprava režimu, jindy doporučuji lékařské vyšetření. Pomáháme hledat slabá místa i konkrétní cesty, jak je posílit. Viděla jsem, kolik párů je z toho zoufalých a jak moc jim chybí individuální podpora. Proto jsme chtěli nabídnout víc než jen rychlou radu v chatu. Chtěli jsme vytvořit bezpečný prostor, kde budou moci lidé otevřeně mluvit – a dostanou konkrétní doporučení.

Jak velkou roli hraje životní styl?

Nedostatek pohybu, obezita, alkohol, cigarety, přemíra stresu… to všechno je toxický koktejl nejen pro plodnost. Když třeba doporučujeme snížení hmotnosti, nikdy nevolíme drastické metody. Cílem není rychle zhubnout do plavek, ale zlepšit hormonální rovnováhu. Už jen úbytek 5–10 % hmotnosti může být zásadní. A stres? To je téma, které spousta párů podceňuje. Naše služba není žádná kouzelná pilulka. Je to proces. Učíme lidi vracet se ke zdravým návykům – nejen kvůli miminku, ale i kvůli sobě. Páry se někdy tolik soustředí na početí, že se stresují z každého neúspěšného pokusu, což celý proces ještě zhoršuje.

Měla byste na závěr jednu radu, kterou byste vzkázala každé ženě, která si přeje dítě?

Nejste v tom sama. A nejste stroj na výkon. Plodnost není tabulka, ani deadline. Je to cesta. A pokud po ní nejdete v klidu a ve dvou, nikdy nebude jednoduchá. Tak si dovolte zpomalit. A říct si o pomoc.

Z lékárnické praxe: 5 nejčastějších mýtů o plodnosti

Stačí, když se snaží jen žena.

Muž bývá příčinou v 40 % případů. Řešit to má smysl až po roce snažení.

U žen nad 35 let nebo s nepravidelným cyklem je lepší začít dřív. Na věku muže nezáleží.

I spermiím tikají biologické hodiny. Hlavně se nestresuj a půjde to samo.

Stres má reálný vliv na hormonální rovnováhu. Online poradenství nemůže fungovat.

Díky anonymitě jsou lidé otevřenější – a pomoc přichází rychle a diskrétně

