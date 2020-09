V září to bude už čtyřiadvacet let, co Michael Jackson poprvé a naposledy navštívil Prahu. Jeho nezapomenutelný koncert, na kterém zněly největší hity a skladby z alba HIStory tenkrát sledovalo 130 tisíc nadšených fanoušků. Podobný zážitek si teď mohou zopakovat. Do Prahy totiž míří jedinečná, opravdová, dechberoucí a nezapomenutelná show s názvem Michael Jackson Live Tribute. Do Fóra Karlín ji 2. října přiveze jediný oficiální dvojník legendárního a všemi milovaného Jacksona, známý španělský umělec Sergio Cortes.





Zcela autentická podoba, hlas, pohyby, originální kostýmy. To všechno dělá osmačtyřicetiletého rodáka z Barcelony jedničku mezi imitátory Krále popu. Sergio Cortes byl Michaelu Jacksonovi navíc blízký, spolupracoval s ním a dokonce za něho občas zaskakoval. Díky němu a jeho jedinečné show žije legendární zpěvák dál a fanoušci ho za to milují a naprosto ho respektují. Někteří dokonce nevěří, že to není jejich opravdový idol a žádají testy DNA. Natolik je Cortes důvěryhodným a dokonalým Jacksonovým dublérem. Po deseti letech od Jacksonovy smrti přiveze do Prahy událost, která nemá ve světě obdoby, a která se zásadně liší od všech alternativních poct Králi popu.

„Ta atmosféra vás doslova pohltí, budete očarováni, nebudete věřit vlastním očím, co se to děje přímo zde, přímo teď a přímo před vámi. Je to něco ohromujícího, okouzlujícího, co se nedá slovy popsat,“ tvrdí pořadatelé této show pořádané na Jacksonovu počest. A rozhodně nepřehánějí. Díky identickému vzhledu umělce a také díky jedinečné hlasové podobě, bude bezpochyby běhat mráz po zádech i těm nejotrlejším divákům. K tomu, abyste se zcela pohroužili do světa nesmrtelného Michaela Jacksona, přispěje samozřejmě i skvělá choreografie a originální kostýmy.

Do Prahy se těší i samotný Sergio Cortes. „Michael byl populární na celém světě a vím, že měl a stále má velkou fanouškovskou základnu i v České republice. Věřím, že mu všichni společně vzdáme v Praze hold. Už se toho nemůžu dočkat.“

Rozhovor se Sergio Cortesem:

Kde vás zastihla koronavirová krize a jak jste ji prožíval?

Když to vypuklo v Číně, všichni jsme o viru slyšeli. Pracoval jsem v Evropě, měl jsem mnoho plánů a připravoval světové turné. Když virus dorazil do Evropy a začala se zavádět omezení na cestování, byl jsem ve své zemi, ve Španělsku. Jsem si jist, že nikdo nebyl připraven na podobnou situaci, jako je tato a která ničí svět.

Jak to ovlivnilo vás osobně?

Na emocionální úrovni mě to ovlivnilo, protože jsem nerozuměl tomu, co se děje ve světě. Na profesionální úrovni jsme samozřejmě zrušili všechna plánovaná show, která jsme připravovali mnoho měsíců předem a přesunuli je na jiné termíny.

Jak snášíte podobné změny? Nebo jste naopak zvyklý měnit plány na poslední chvíli?

Jsem člověk, který žije přítomností, ze dne na den. Samozřejmě vás ovlivní, když se zhroutí pracovní plány, ale v tomto případě, kdy svět zažívá pandemii, je na prvním místě zdraví rodiny a zdraví světa obecně. Není místo pro profesionální nebo osobní ambice.

Co vám během pauzy nejvíce chybělo?

Způsob života, který jsem měl před virem. Ten mi chybí pořád.

K čemu vám volný čas dává naopak prostor?

Určitě k zamyšlení. K tomu, aby si člověk víc vážil všeho, co je pro něho důležité a věnoval se víc rodině a přátelům. Navzdory tomu, že to jde jen přes telefon.

Cestování do některých zemí už se obnovilo. Jak ho vítáte vy osobně, obáváte se ho?

Nemůžete žít ve strachu, to by byla chyba. Musíte mít ale na zřeteli bezpečnostní opatření a pokračovat v životě. Já se chystám na cesty za hranice už v září.

V říjnu vás čeká návrat do České republiky, těšíte se na to? A na co konkrétně v Praze?

Ano, mám Českou republiku rád. Pokud jde o Prahu, nemám tady oblíbené místo, mám ji rád celou, místní zvyky i lidi.

Na co se tentokrát mohou těšit vaši příznivci?

Nabídneme jim skvělou show se spoustou pozitivní energie a začneme také s iluzí.

Nejznámější Jacksonovy písně ožijí v Praze 2. října v pražském Fóru Karlín.





