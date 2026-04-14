Mezinárodní výstava Kočky Praha 2026

Srdečně vás zveme na jedinečnou propagační výstavu Kočky Praha 2026, kde se setkají chovatelé, odborníci i všichni, kdo neodolají kočičímu kouzlu.
Kdy dorazit?
25. 4. (Sobota): 9:30–17:00
26.4. (Neděle): 9:30–16:00
Kde nás najdete?
Top Hotel Praha, Blažimská 1781, Praha 4 – Chodov
Na co se můžete těšit?
Čeká na vás více než 150 koček z 30 plemen z celého světa – od elegantních aristokratů až po hravé mazlíky.
Velkým lákadlem bude také expozice útulkových koček, které si můžete, po splnění podmínek, rovnou odnést domů a dát jim nový začátek. Možná právě tady na vás čeká váš budoucí parťák.
Chybět nebude ani felinoterapeutický koutek, kde se dozvíte, jak kočky pomáhají lidské psychice i zdraví. V sobotu od 13:00 do 14:30 zde navíc proběhne speciální blok o felinoterapii, který vás do tohoto fascinujícího tématu vtáhne ještě hlouběji.
Odborníci vám vše vysvětlí a kočky vám to názorně předvedou.
Nenechte si také ujít sobotní vyhlášení Miss Shelma v 16:15 a kdo ví, třeba si vítězku odvezete právě vy.
Přijďte se pohladit, pobavit a možná i zamilovat na první pohled. 🐱💛
Základní vstupné pro 1 osobu: 200 Kč.
Více na www.kockypraha.cz