V den výročí prvních potvrzených případů nákazy koronaviru v ČR se každý sám a všichni společně sejdeme ve virtuálním prostoru. Jako by šlo na chvíli zastavit čas na pomyslné plavbě vlnami.. a myslet pro změnu na smrt.

(MEMENTO) MOR je obrazem nemocné společnosti. V hledáčku se ocitá celé město a my sledujeme společenské proměny pod tlakem epidemie. Proměnou města provází doktor (Daniel Bambas), nehrdinský hlavní hrdina, který nevykonává žádné velkolepé skutky, jen se pod náporem úmrtí a předpracování snaží zůstat lidský.

Co se zprvu jevilo jako apokalyptická katastrofa, stává se časem všednodenní otázkou administrativy. Smrt, odsouvaná mimo zorný úhel, se dostala do popředí natolik, až se stala samozřejmou a oběti jen číslem. „Zbytečný soucit časem člověka unaví.“

Co nám dřív připadalo jako sci-fi nebo dystopie, se stalo všednodenní součástí našich životů.

On line inscenace (MEMENTO) MOR je snahou o vytvoření komplexního uměleckého díla v/ pro období lockdownu. Jedná se o divadelní inscenaci, která nepočítá s živými diváky. Jedná se o film, který pracuje s divadelní poetikou. Jedná se o výpověď, která hovoří o současnosti nejen svým tématem, ale i formou.

Pod mottem: “Umění nezastavíš” tak vzniklo představení určené přímo pro digitální prostředí. Podívat se můžete 1.3. ve 20h a po dobu jednoho týdne na FB.