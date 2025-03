McDonald’s nás naučil makat, mluvit s lidmi i vařit skvělou kávu

Sebastian v kuchyni, Kristián za kávovarem a Šarlota na manažerské pozici – příběh franšízantky Šárky a jejích dětí ukazuje, že práce v McDonald’s může nadchnout celou rodinu. „Když jsem začínala, vnímala jsem to jako risk a krok do neznáma. Provozovala jsem penzion a najednou jsem se ocitla v tréninkovém systému McDonald’s,“ vzpomíná Šárka na své začátky. Její děti ji tehdy v rozhodnutí podpořily. Stejně jako McDonald’s. A tak Šárka brzy pochopila, že není čeho se bát, protože kdo má chuť pracovat, toho McDonald’s podrží a pomůže mu v jeho růstu.

Každý zde najde své místo

Klíčovým prvkem úspěchu je strukturovaný tréninkový systém McDonald’s. „Začínala jsem jako crew v tréninku a prošla jsem si vším od lobby až po toalety. Postupně jsem se vypracovala na crew trenéra a pak na manažera směny,“ popisuje svou cestu dnes dvacetiletá Šarlota, nejstarší ze tří dětí. Tento systematický přístup k tréninku umožňuje zaměstnancům postupně rozvíjet své dovednosti a předcházet chybám.

Kristián, který propadl vůni kávy a nyní je master baristou v McCafé, zas zdůrazňuje význam mentoringu v McDonald’s: „Sestra mě naučila víc než kdokoli jiný. Dává do toho sto procent a já jí věřím.“ Právě tento přístup učení se od zkušenějších je základním kamenem tréninkového programu, pomáhá vytvářet silné týmy a podporovat profesní růst. A jak Šarlota i Kristián shodně poznamenávají, u McDonald’s je tolik různých pracovních pozic a možností růstu, že si každý může najít svoje místo.

Lidé se tu mění a rostou

Inovativní metody učení jsou další silnou stránkou McDonald’s. „Mladí, kteří k nám přijdou, se naučí nejen pracovat, ale i disciplíně a zodpovědnosti,“ poznamenává Šárka. Tento komplexní přístup zahrnuje nejen získání technických dovedností, ale i rozvoj soft skills, které jsou cenné v jakémkoli zaměstnání.

Co to znamená v praxi? Kristián býval kdysi spíš uzavřený a být v neustálém kontaktu s lidmi si dovedl představit jen stěží. Dnes je jeho vášní role baristy, která vyžaduje nadprůměrnou komunikativnost v kontaktu s nejrůznějšími typy zákazníků. A jak říká jeho pyšná máma, Kristián dospěl nejen věkem, ale i díky téhle práci. A stejně tak je pyšná na Kristiánovo dvojče Sebastiana, který vládne kuchyni. „Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou se tu mladí na začátku své kariéry naučí, je to, že lidi lze vést bez křiku a s respektem. Mám radost, když vidím, jak motivuje a vede ostatní,“ říká Šárka.

S tímhle se neztratí

„Naučila jsem se pracovat pod tlakem a efektivně komunikovat s lidmi. To jsou věci, které mi určitě pomůžou v budoucí kariéře,“ doplňuje ji Šarlota. I Kristián si všímá, že si získané dovednosti přenáší dál do života. Vidí to nyní třeba na svých studentských praxích, kdy si z práce v McDonald’s odnesl pravidla pro používání mobilu během směny nebo plánování práce a přestávek.

Příběh Šárky a jejích dětí ukazuje, že McDonald’s není jen pracovní zastávkou, ale může být odrazovým můstkem pro úspěšnou kariéru. Díky strukturovanému tréninku, mentoringu a inovativním metodám učení McDonald’s pomáhá mladým lidem rozvíjet se nejen profesně, ale i osobnostně. A to je investice, která se vyplatí na celý život.