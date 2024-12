McDonald’s Cup – největší dětský fotbalový turnaj v Česku

McDonald’s Cup zahajuje svou 26. sezónu, ve které mohou na zeleném trávníku zazářit děti prvního stupně všech základních škol a užít si neopakovatelnou atmosféru a ducha fair play. Turnaj vytváří prostor, kde se potkávají mladí sportovci, jejich trenéři, učitelé i rodiče. Jeho součástí se může stát i vaše dítě – akce totiž dává příležitost všem žákům bez ohledu na jejich sportovní zkušenosti, sociální skupinu a poprvé i pohlaví. Školy se mohou do turnaje přihlásit do 31. ledna 2025 na mcdonaldscup.cz.

Turnaj, který chutná po zážitcích

Díky zapojení své školy mohou žáci v týmech zakusit chuť zážitků, emocí a pevných pout spojených se sportem. I když každý pochází z jiného prostředí díky společnému cíli dokážou najít způsob, jak spolupracovat. Na hřištích se děti učí nejen střílet góly, ale také podporovat jeden druhého, respektovat pravidla a společně slavit úspěchy. To vše po boku učitelů a rodičů.

Významný milník pro posílení rovnosti

McDonald’s Cup se stal nejen symbolem kvalitního školního sportu, ale také přátelství, komunity, respektu a inkluze, což jsou hodnoty, které dlouhodobě vyznává a podporuje i značka McDonald’s, generální partner turnaje. Akce nyní vstupuje do nové éry a přináší novinku, v týmu mladších žáků musí být alespoň jedna dívka. Tento krok vpřed ukazuje, že sport patří všem.

„McDonald’s Cup není jen o fotbale, je to příběh o spojování lidí, budování charakteru a vytváření nezapomenutelných okamžiků. Jsem nadšená, že letošní ročník dělá další krok k větší inkluzi a otevírá dveře všem dětem bez rozdílu. To je přesně ten typ změny, kterou dnešní sport potřebuje,“ říká Lucia Poláčeková z McDonald’s a dodává: „Když vidíme, jak turnaj za 25 let své existence zapojil už 1,6 milionu dětí, uvědomujeme si, že nejde jen o čísla, jde o skutečné příběhy, přátelství a sny, které se zde rodí. A s novinkou povinného zapojení dívek do týmů mladší kategorie píšeme další důležitou kapitolu tohoto úspěšného příběhu.“

Více informací najdete na www.mcdonaldscup.cz.