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Mattoni Life Bar oživí festival ve Varech hudbou i mladou tvorbou

Komerční sdělení   10:00

Mattoni Life Bar oživí festival ve Varech hudbou i mladou tvorbou: koncerty zdarma i nová generace na jednom pódiu | foto: Archiv Mattoni

Komerční sdělení

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Karlovy Vary během filmového festivalu znovu ukážou, že nejsou jen o filmu. Mattoni Life Bar u Vřídla se stane jedním z hlavních center doprovodného programu a každý den nabídne koncerty pod širým nebem, nealkoholické drinky i prostor pro nastupující generaci hudebníků a designérů.

Hudební program vsází na kombinaci etablovaných interpretů i nových jmen současné scény. Na pódiu se během týdne vystřídají například PSH, David Koller, Chinaski nebo Monkey Business. Prostor dostane i mladší generace interpretů, například Mikolas Josef, Redzed, Annet X nebo Sofian Medjmedj.

Silným momentem programu bude i módní přehlídka Mattoni Young Fashion Stars, která proběhne v sobotu a představí trojici začínajících návrhářů. Projekt propojuje módní scénu s festivalovou atmosférou a dává prostor nové generaci kreativců.

„Je pro nás důležité vytvářet příležitosti pro nastupující generaci, protože právě oni přinášejí do hudby i módy novou energii a pohled. Festival je jedním z míst, kde nám to dává největší smysl,“ říká Lutfia Miňovská, tisková mluvčí společnosti Mattoni 1873.

Závěr programu bude patřit projektu Mattoni Music Talent, který vzniká ve spolupráci s magazínem Headliner. Vybraní začínající interpreti dostanou příležitost vystoupit před festivalovým publikem a představit svou tvorbu na velké stage.

„Právě v takových momentech se mladí umělci potkávají s publikem, které je otevřené objevovat nové věci, a zároveň zažívají atmosféru velké stage. To jsou zkušenosti, které si často nesou dál a které jim dodají sebevědomí pokračovat,“ dodává Miňovská.

Mattoni Life Bar tak nabídne otevřený a dostupný program pro širokou veřejnost a propojí hudbu, módu i mladé talenty v jedinečné festivalové atmosféře.

Mattoni Life Bar oživí festival ve Varech hudbou i mladou tvorbou: koncerty...

· Pátek 3. 7. – Mikolas Josef, PSH

· Sobota 4. 7. – módní přehlídka Mattoni Young Fashion Stars, David Koller, Atmo Music

· Neděle 5. 7. – TH!S, Chinaski

· Pondělí 6. 7. – Nobody Listen & Hosté (Yzo, PTK), Annet X

· Úterý 7. 7. – Bára Basiková, Redzed

· Středa 8. 7. – I Love You Honey Bunny, Mňága a Žďorp

· Čtvrtek 9. 7. – Klára Vytisková, Sofian Medjmedj

· Pátek 10. 7.Mattoni Music Talent, Monkey Business

· Sobota 11. 7. – Stevens

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