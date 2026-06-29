Mattoni Life Bar oživí festival ve Varech hudbou i mladou tvorbou

Hudební program vsází na kombinaci etablovaných interpretů i nových jmen současné scény. Na pódiu se během týdne vystřídají například PSH, David Koller, Chinaski nebo Monkey Business. Prostor dostane i mladší generace interpretů, například Mikolas Josef, Redzed, Annet X nebo Sofian Medjmedj.
Silným momentem programu bude i módní přehlídka Mattoni Young Fashion Stars, která proběhne v sobotu a představí trojici začínajících návrhářů. Projekt propojuje módní scénu s festivalovou atmosférou a dává prostor nové generaci kreativců.
„Je pro nás důležité vytvářet příležitosti pro nastupující generaci, protože právě oni přinášejí do hudby i módy novou energii a pohled. Festival je jedním z míst, kde nám to dává největší smysl,“ říká Lutfia Miňovská, tisková mluvčí společnosti Mattoni 1873.
Závěr programu bude patřit projektu Mattoni Music Talent, který vzniká ve spolupráci s magazínem Headliner. Vybraní začínající interpreti dostanou příležitost vystoupit před festivalovým publikem a představit svou tvorbu na velké stage.
„Právě v takových momentech se mladí umělci potkávají s publikem, které je otevřené objevovat nové věci, a zároveň zažívají atmosféru velké stage. To jsou zkušenosti, které si často nesou dál a které jim dodají sebevědomí pokračovat,“ dodává Miňovská.
Mattoni Life Bar tak nabídne otevřený a dostupný program pro širokou veřejnost a propojí hudbu, módu i mladé talenty v jedinečné festivalové atmosféře.
· Pátek 3. 7. – Mikolas Josef, PSH
· Sobota 4. 7. – módní přehlídka Mattoni Young Fashion Stars, David Koller, Atmo Music
· Neděle 5. 7. – TH!S, Chinaski
· Pondělí 6. 7. – Nobody Listen & Hosté (Yzo, PTK), Annet X
· Úterý 7. 7. – Bára Basiková, Redzed
· Středa 8. 7. – I Love You Honey Bunny, Mňága a Žďorp
· Čtvrtek 9. 7. – Klára Vytisková, Sofian Medjmedj
· Pátek 10. 7. – Mattoni Music Talent, Monkey Business
· Sobota 11. 7. – Stevens