MATKY NA ÚTĚKU aneb co byste si zabalili vy?

Domácí násilí: Skrytý problém s vážnými důsledky

Domácí násilí představuje opakované fyzické, psychické, sexuální nebo ekonomické útoky mezi blízkými osobami, například partnery či rodinnými příslušníky. Typické je, že probíhá dlouhodobě a skrytě, často za zavřenými dveřmi, s narůstající intenzitou. Mezi základní formy domácího násilí patří nejen fyzické týrání, ale také psychické a emocionální ubližování, omezování kontaktů, bránění v přístupu k penězům či zastrašování. Důsledky domácího násilí jsou hluboké a často celoživotní, a negativně ovlivňují jak oběti, tak děti, které násilí přihlížejí.

A právě nová kampaň Nadace Terezy Maxové dětem s názvem „Matky na útěku“ se tématu domácího násilí věnuje s cílem upozornit na palčivé téma a nabídnout pomoc.

„Podáváme pomocnou ruku obětem domácího násilí. Kampaň Matky na útěku přináší skutečné příběhy žen, které musely utéct ze svého domova, aby ochránily sebe a své děti. Jedna matka, jedna taška, jeden příběh – bolestná svědectví o tom, co znamená začít znovu s tím málem, co unesete. Ale s nadějí, že nejste samy,“ uvedla Tereza Maxová, patronka a zakladatelka nadace.

Opravdové příběhy oslovily i Richarda Fuxu, předsedu představenstva společnosti BigBoard Praha, a.s., která Nadaci Tereza Maxová dětem podporuje jak formou finančních příspěvků, tak i prostřednictvím reklamních ploch, které přispívají k většímu povědomí o činnosti nadace: „Kampaň přináší autentické příběhy žen, které se ocitly v těžké životní situaci a musely začít znovu. Proto jsme se rozhodli tuto kampaň podpořit. Věříme, že venkovní reklama má sílu nejen informovat, ale i inspirovat veřejnost k tomu, aby pomohla tam, kde je to potřeba,“ vysvětluje Richard Fuxa.

Proč je téma domácího násilí vážné

Podle dostupných výzkumů, které prezentovala Iniciativa pro bezpečný domov a dále také Ministerstvo vnitra, Policie ČR, ROSA a Nadace Vodafone, Acorus, Iniciativa Pod svícnem, atd.:

Jedna ze 3 žen a jeden ze 14 mužů zažijí během svého života nějakou formu násilí.

8–10 let je průměrná doba, po kterou oběti násilí své trápení tají.

321 000 žen se v posledních 12 měsících bálo jít domů.

50,7 % případů domácího násilí se děje za přítomnosti dětí.

14,5 miliardy korun vynaloží stát ročně z veřejných rozpočtů na řešení domácího násilí.

· 72 % obětem domácího násilí nikdo nepomohl

„Domácí násilí není soukromý problém. Je to společenské selhání, které ročně ničí životy tisíců žen a dětí – často tiše, za zavřenými dveřmi. Každá třetí žena v Česku zažije nějakou formu násilí. A většina z nich zůstává bez pomoci. Kampaň Matky na útěku ukazuje, co si oběti stihnou zabalit, když utíkají do bezpečí. Statistiky jsou alarmující – ale za každým číslem je skutečný příběh. Je čas přestat mlčet,“ Terezie Sverdlinová, ředitelka a zakladatelka nadace.

Co dělat v případě napadení nebo ohrožení domácím násilím:

Pokud se cítíte ohroženi vy nebo někdo ve vašem okolí, nezůstávejte na to sami. Okamžitě jednejte a využijte dostupné možnosti pomoci – např. zde:

ACORUS, z. ú. – pomoc obětem domácího násilí

tel.: +420 283 892 772

www.acorus.cz

Linka bezpečí

tel.: 116 111 (nonstop, zdarma)

www.linkabezpeci.cz

Bílý kruh bezpečí

tel.: 116 006 (nonstop, zdarma)

www.bkb.cz

Policie ČR

tel.: 158

Intervenční centra

Připojte se k nám a pomozte šířit osvětu o domácím násilí. Společně můžeme změnit životy těch, kteří to nejvíce potřebují.

Více na www.terezamaxovadetem.cz