Mathias Vacek hvězdou mistrovství republiky v silniční cyklistice

Čtyřiadvacetiletý Vacek se představí fanouškům před odjezdem na Tour de France, kterou pojede poprvé v kariéře. A podle výsledku ve Švýcarsku je vidět, že má excelentní formu. Na domácím šampionátu bude obrovským favoritem na dvě zlata.
„Kdyby mi někdo řekl, že ve Švýcarsku budu bojovat s nejlepšími vrchaři, nevěřil bych tomu – jasně, Pogačar je úplně jiná liga, ale i Carapaz a další kluci jsou opravdoví horští kamzíci. Takže je to úžasné,“ řekl Vacek.
„Jsem moc rád, že jsem to dokázal. Je to jeden z největších úspěchů mé kariéry. Měl jsem skvělou týmovou podporu a bylo to úžasné. Udělal jsem ve své výkonnosti další krok a všechna ta práce se vyplatila. Je to paráda. Jsem super šťastný a těším se na další závody,“ uvedl Vacek před domácím šampionátem.
Už ve čtvrtek jsou v Uničově na programu časovky. Na muže čeká 48 km z Uničova do Babic a zpět. Kromě Vacka nechybí ve startovní listině vloni druhý Josef Černý (Kasper Crypto4me) ani třetí Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA). Pojede např. i Pavel Novák (Movistar), Petr Kelemen (Tudor Pro Cycling Team), časovku žen ozdobí mj. Julia Kopecký, která působí v elitním týmu nejvyšší divize Team SD Worx – Protime.
O víkendu se pojedou silniční závody. V sobotu 27. června odstartuje v 10 hodin závod juniorů (104,8 km), ve 14 hodin pak závod juniorek (78,6 km) a žen (104,8 km). Neděle je vyhrazena pro závod mužů, kteří se na trať dlouhou 209,6 km s převýšením 3920 metrů vydají v 10 hodin.
Mělo by jít o jeden z nejtěžších šampionátů v historii. Start i cíl mistrovství České a Slovenské republiky je v Jeseníku na Masarykově náměstí, okruh dlouhý 26,2 km má převýšení 490 m. Vede přes Písečnou, Chebzí, Rejvíz, Dětřichov a Bukovice.
„Když jsem viděl profil okruhu, skákal jsem radostí. Mnohdy bylo těžké na domácím šampionátu bojovat proti kontinentálním týmům disponujícím početní převahou, když byl na trase jeden malý brdek. Trať v Jeseníku je ale hodně selektivní a ukáže, kdo na to skutečně má,“ řekl Vacek, obhájce titulu z let 2023 a 2025.
V závodě mužů budou mít nejpočetnější zastoupení dva nejsilnější české týmy Kasper Crypto4me a ATT Investments. A stejně jako v časovce nebudou na startu chybět hvězdy z elitních zahraničních stájí Vacek, Novák, Otruba, P. Kelemen a další.
„Boj o národní tituly je vždy výjimečný – nejen prestiží, ale i následnou odpovědností reprezentovat české barvy národního šampiona v dalším průběhu roku. Tento šampionát je významným momentem pro českou i slovenskou cyklistiku. Na startu se setkají největší hvězdy obou zemí a fanoušci se mohou těšit na špičkové sportovní výkony i atraktivní souboje. Velké poděkování patří zkušenému pořadatelskému týmu Czech Tour a Závodu míru U23, který se ujal role lokálního organizátora a garantuje vysoký standard celé akce,“ uvedl David Průša, prezident Českého svazu cyklistiky.