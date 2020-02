V tomto ročníku nebude chybět elita CUSTOM scény nejen z ČR, ale i ze Slovenska Palo Faragula, pokud nám neodcestuje za velkou louži. Předešlý ročník se k výstavě připojili i customizéři z Polska a přispěli do expozice. Ani tento rok nebudou chybět. Nejen díky nim se výstava posouvá k těm významnějším.

Pro někoho může být Motosalón v Brně daleko, pro někoho ne… Liberec bude dalším místem, kde se představí projekt ,,BOHMERLAND 21“. Tvůrce tohoto projektu Peter Knobloch vám představí historii v rámci programu výstavy (na webu viz. PROGRAM). Uslyšíte i zvukový projev obou verzí, jak se spalovacím motorem, tak i s elektro verzí. Stojí to za to!

Součástí výstavy bude přehlídka sériových strojů: Harley Davidson, Royal Enfield, BMW, Indian, Kawasaki, KTM, Ducati, MV Agusta,…

Na Konferenčním sále bude expozice perel z dob minulých, výstava motocyklů našich dědů a pradědů.

Našeho programu se účastní významné osobnosti motosportu, cestovatelé, stavitelé motocyklů. Poprvé, letošním ročníkem bude vyhlášená tipovací soutěž o nej stroje výstavy. Vše zařazeno v programu na našich webových stránkách www.motovystavaliberec.cz. Kde výhercům budou předány vstupenky, vouchery na zkušební jízdy motocyklů, trička a další ceny… věnovány od Harley Davidson Praha, BMW – MOTORRAD INVELT Praha, Royal Enfield – Vintage Garage, Pavel Mikez věnuje lístky na Benátskou noc, Pivovar Svijany věnuje pivní produkty a další…

Přijďte nasát atmosféru. Nastartujte sezónu a navštivte Moto výstavu v Liberci dne 3. 4. od 14:00 až 5. dubna do 15:00 v Centru Babylon.

Malou ochutnávku si prohlédněte v naší galerii.

Informace naleznete na www.motovystavaliberec.cz, na facebookových stránkách i instagramu.