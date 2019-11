Smyslná čokoláda uvolní hormony štěstí

O výjimečných vlastnostech čokolády vědí lidé odpradávna. Obsažené látky stimulují v mozku tvorbu dopaminu a uvolňují endorfiny a serotonin, známé „hormony štěstí“.

Čokoláda má také výrazné omlazující účinky. Při masáži tělo přes pokožku vstřebává vitaminy, aminokyseliny, minerály a antioxidanty a rozjíždí se proces detoxikace.

Tahle úžasně smyslná masáž funguje navíc jako účinný lék proti depresím. A když si potom doma dáte ještě šálek k horké čokolády, zakusíte stav dokonalé blaženosti.

Teplo z nitra sopky zmírní bolesti

Tenhle druh masáže pochází z Havajských ostrovů. Přikládáním nahřátých lávových kamenů na ta správná místa dochází ke stimulaci krevního oběhu a zvýšenému přívodu kyslíku.



Masáž pomáhá rozhýbat také lymfu, což je důležité právě pro ženy, u kterých bývá „líná“ lymfa příčinou mnoha zdravotních potíží (od bolestí hlavy přes otoky až po nádorová onemocnění).

Masáž lávovými kameny vyrovnává hladinu energie, posiluje imunitu, tlumí bolesti a pomáhá tělu vyloučit škodliviny. To všechno se pak odráží i navenek – pokožka omládne a tělo se stává pružnějším.

Růžové opojení zažene smutek

Jemná masáž určená výhradně ženám. Růžový olej je velmi lehký a vhodný hlavně pro stárnoucí pleť. Výborně hydratuje, vyhlazuje vrásky a pomáhá při péči o strie či drobné jizvy.

Růžová masáž slouží také jako úžasná aromaterapie a má blahodárné účinky na psychiku. Léčí smutek, rozmrzelost, žárlivost a pocity vnitřní nejistoty. Stimuluje činnost ženských orgánů a podle čínské medicíny posiluje meridián (energetickou dráhu) sleziny. Masáž věnuje pozornost také bříšku, což je místo, kam ženy často „ukládají“ nezpracované emoce.

Shirodhara nabídne okamžik v nirváně

Chcete vědět, jaké to je „v nebi“? Zajděte si tedy na shirodharu (masáž třetího oka), při které ležíte na zádech na speciálním dřevěném stole s měkce podloženou hlavou. Masér nalije do nádobky ohřátý olej a nechá vám ho pomalu a plynule stékat na čelo tak, aby tenký pramínek do dopadal přesně na oblast mezi obočím (tzv. třetí oko).

Po vlastní proceduře, která trvá zhruba 20 minut, může ještě následovat celotělová olejová masáž nebo potření těla olejem pro zvláčnění pokožky. Domů pak budete odcházet jako znovuzrozená.

Breussova masáž jemně odstraní blokády

Úžasný zážitek nabízí rovněž Breussova masáž, která navozuje tak hluboký stav uvolnění, že při ní lidé často usínají a po jejím skončení cítí výraznou psychickou úlevu.



Tahle jemná a účinná metoda ovlivňuje nervový a pohybový systém, především páteř. Výborně pomáhá při bolestech zad a dokáže uvolnit meziobratlové ploténky. Zabírá i na blokády způsobené stresem, který na nás s podzimem a blížící se dobou svátků doléhá stále častěji.

Léčivé pohlazení

Lymfatickou masáž si užijete hlavně tehdy, pokud milujete něžné doteky. Dvouhodinové „hlazení“ je však zároveň velmi účinným způsobem, jak odvést z těla nahromaděnou lymfu a s ní i všechny toxiny.

Tahle masáž má navíc téměř okamžitý efekt, jaký ocení především ženy, které trpí na otoky nebo potřebují trochu zhubnout. Nafouknutá lýtka rázem splasknou a v pase ubude několik centimetrů.