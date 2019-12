Síla 33 indických bylin

Povzbuzující ošetření celého těla za vydatné pomoci ozdravného oleje se skládá z 33 druhů indických bylinek. Olej je skutečně blahodárný a prospěšný především v podzimním a zimní období. Navrací totiž pokožce hydrataci, ale působí očistně také na vnitřní orgány, zejména na trávicí soustavu.

Tato stará léčebná metoda dodává pokožce sílu a potlačuje projevy stárnutí. V domovské Indii by vám dokonce přísahali, že podporuje dlouhověkost. Slibuje také kvalitnější spánek, dokáže zklidnit pocuchané nervy a je známá i jako prevence proti padání vlasů.

Zvolila jsem delší, 90 minut dlouhou masáž a vřele vám doporučuji totéž. Ve voňavém přítmí wellness zóny pražského hotelu Maximilian se mě ujal nesmírně milý Ind Sumesh. Procedura začala maličko netradičně, v sedě, ale po pár minutách už jsem ležela na lůžku a Sumesh masíroval celé mé tělo od hlavy až k patě (včetně vlasů, uší, obličeje, konečků prstů) příjemně horkým olejem.

Občas masáž prospím, ale tentokrát jsem si užívala každý dotek a potom jsem si připadala jako znovuzrozená. Můj tip: po masáži se nesprchujte! Druhý den budete mít pokožku jako miminko.

Mirka Srdínková, šéfredaktorka

Vyzkoušela: Hot ayurvédu, Planet Zen – hotel Maximilian, www.planetzen.cz

Aromaterapeutická masáž

Sedím denně hodiny u počítače a nedostatek pohybu si vybírá svou daň. Až po masáži jsem si uvědomila, jak ji moje tělo potřebovalo, a nejen tělo. Neumím vypnout na povel, ale v salonu Namao jsem to dokázala, jako by ve mně někdo zmáčkl knoflík.

Masáž provádí zkušená fyzioterapeutka. Nejprve se mě zeptala, co od procedury očekávám, a dala mi možnost vybrat si aroma podle nálady, pak mi namíchala olejovou směs na míru. Spontánně jsem se nechala zlákat názvem Blaženost. Jednoduše proto, že ve mně navozoval pocit klidu a souznění s přírodou a harmonii.

Fyzioterapeutické zkušenosti moje záda velmi ocenila. Ve srovnání s thajskými masážemi byla tahle jiná. Nebyla silová ani bolestivá, přesto jsem vnímala, že je velice cílená a účinná. Moje hlava i tělo si odpočinuly, na chvíli jsem zapomněla na všechny povinnosti a byla jen sama se sebou. Olej se navíc do kůže krásně vstřebal, takže jsem neměla žádný nepříjemný pocit mastnoty po těle. Na závěr jsem si v klidu vychutnala šálek vlažného zeleného čaje. Bylo mi tak blaze, že kdybych mohla, seděla bych tam s tím hrnkem v ruce ještě dnes.

Martina Chrudimská, šéfgrafička

Vyzkoušela: Aromaterapeutickou masáž v Namao, www.namao.cz

Masáž lávovými kameny

Připadat si jako v ráji, odpočinout si a ještě si dobít energii? Přesně to slibuje dvouhodinová celotělová masáž horkými lávovými kameny. Jistě ne nadarmo se jí říká královská, je vážně božská. Masérka Niky pracuje s esenciálními oleji a hlavně s mnoha lávovými kameny (vážně jsem je nestihla spočítat), které se předem nahřejí na teplotu kolem 40 °C.

U celotělové masáže se začíná od nohou, plosky masérka „opracovává“ hranami kamenů, jinak masíruje širšími plochami a končí na hlavě. Takže si užije i obličej. Niky pak kameny ještě nechá na těle nějaký čas ležet, aby mohlo působit jejich teplo (to mi v tomto sychravém počasí vysloveně bodlo) a současně léčivá síla. Právě ta pozitivně ovlivňuje meridiány, což jsou podle tradiční čínské medicíny tělesné dráhy, kterými proudí životní energie.

Kameny se spolu s masérkou snaží, aby energie nikde „nezadrhávala“, příspívají k vaší tělesné i duševní pohodě. Tip pro nestíhavky: tuhle masáž si můžete dopřát i v některé z kratších variant, ale nedojde úplně na celé tělo.

Marcela Škardová, redaktorka

Vyzkoušela: Masáž horkými lávovými kameny v Salonu Korunka www.salon-korunka.cz

Čokoládová slast

Přiznávám se bez mučení, jsem na sladké a čokoládu miluju ve všech jejích podobách. Spojení mé oblíbené laskominy s hřejivou masáží, to je pokušení, kterému jsem se ani nesnažila odolat. Jen jsem se trochu bála, že budu mít čokoládu doslova až za ušima. Ale zbytečný strach.

Masérka mi na tělo nanesla kakaovou hmotu, která díky příměsi kokosového oleje krásně „jezdí“ po kůži. Po masáži mi části těla obalila fólií, aby pokožka lépe využila všech pozitivních účinků čokolády.

Zatímco jsem relaxovala, následovala akupresurní masáž hlavy. Cítila jsem se odpočatě ještě celý druhý den. Jen moje čichové a chuťové pohárky podrážděné příjemně sladkou vůní mě nenechaly v klidu, dokud jsem si nerozbalila tabulku kvalitní švýcarské čokolády s vysokým podílem kakaa.

Takže dámy, pozor, tahle masáž sice pomáhá proti celulitidě, vypíná pokožku, uklidňuje a vyčistí hlavu od negativních myšlenek, ale na druhé straně ve vás spolehlivě probudí touhu po sladkém.

Iva Derková, produkční

Vyzkoušela: Hot chocolate v salonu Tawan, www.tawan.cz

Kokosová vlna a lastury

Hned jak jsem vstoupila do spa OliOla, připadala jsem si jako na dovolené v Asii. Když se mi pod rukama masérky roztančily kokosové měšce, ztratila jsem pojem o čase a nechala se unášet příjemnou vůní a vlnou doteků. Cítila jsem, jak se mi uvolňují i ty svaly, o kterých ani nevím, že je mám.

Po uvolňující masáži si moje tělo zhruba půl hodiny lebedilo v zábalu z kokosové drti smíchané s máslem. Můžu potvrdit, že se téhle vonné směsi oprávněně připisují blahodárné účinky na celkovou tělesnou i duševní kondici. Jen si tak ležíte a užíváte si „tady a teď“ s pocitem, že až vstanete, budete mladší, hezčí, svižnější.

Jestli hezčí, to by museli posoudit jiní, ale energie jsem pak měla na rozdávání, takže místo abych doma pokračovala v relaxačním módu, vrhla jsem se na všechny resty. Možná, že za to mohlo závěrečné hlazení nahřátými lasturami nebo spíš šálek lahodné čokolády s kokosovým mlékem, který představuje definitivní tečku za tímhle báječným rituálem. Trvá hodinu, ale raději si na něj vyhraďte trochu víc času, abyste v sobě tenhle povznášející zážitek mohly nechat v klidu doznít.

Ladislava Protivanská, zástupkyně šéfredaktorky

Vyzkoušela: Kokosovou vlnu v OliOla Spa studiu, www.oliola.cz