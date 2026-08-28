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Správná masáž je slastí pro nohy. Vyzkoušejte klasickou nebo thajskou

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Máte za sebou náročný den? Dopřejte si masáž chodidel, která vás uvolní, zrelaxuje a dodá vám novou energii. Poradíme, jaký typ masáže si vybrat.
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Ilustrační snímek

Masáž chodidel patří mezi prastaré rituály, které vaše znavené tělo i duši spolehlivě „zrestartují“. A není divu, na ploskách nohou se nachází spousta důležitých nervových zakončení, jejichž jemnou stimulací uvolníte napětí v těle, zklidníte mysl a podpoříte krevní oběh. Stačí pár minut a pocítíte úlevu, klid a příval nové energie. Tady je pět typů masáží, které stojí za vyzkoušení.

Klasická masáž

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Tina

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Proč je dobrá: Provádí se „nasucho“, takže kromě vlastních rukou na ni nic nepotřebujete. Můžete si ji dopřát kdykoli a kdekoli: přestávce v kanceláři, doma na gauči nebo třeba venku na výletě. Masáž podporuje prokrvení nohou, uvolňuje napětí v chodidlech a lýtkách, zmírňuje bolest a pocit únavy. Procedura není nijak časově náročná, zabere vám maximálně pět až deset minut.

Jak ji provést: Pohodlně se usaďte, položte si nohu na stehno druhé končetiny a jemně ji hlaďte a promačkávejte dlaní. Poté prsty zlehka masírujte celé chodidlo, včetně paty a prstů. Nakonec končetinu protáhněte cvikem, ve kterém střídáte patu a špičku, a nohy vyměňte. Poděkují vám za to lehkým krokem!

Tina doporučuje: Pokud při masáži narazíte na citlivé místo, raději ho obejděte a masírujte jeho okolí. Ostrá bolest totiž signalizuje přetíženou tkáň, která by se mohla tlakem ještě více podráždit.



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