Markéta Foukalová & Radimo: debut plný ženskosti

Markéta Foukalová, zpěvačka známá z formace Lanugo, ale také spoluprací s Michalem Prokopem, Michalem Pavlíčkem, Jasnou Pákou a dalšími, se vydává na sólovou cestu. Vydává své první autorské album s názvem Jinak, na kterém se poprvé představuje jako skladatelka i textařka.

Markéta Foukalová a producent Radimo spojili síly na autorském debutu Jinak – o ženském pohledu, každodennosti a křehké tvořivosti. | foto: Archiv Markéta Foukalová

Osm písní na albu Jinak představuje osobní výpověď ženy, matky a umělkyně, která ve svých textech reflektuje napětí mezi vnitřním světem vlastní tvorby a realitou každodenního života. Markéta sama píše texty i hudbu, které vycházejí z jejích pozorování a osobních prožitků. Její tvorba se soustředí na ženský pohled a hledání krásy v běžnosti – bez sklouznutí do patosu či parodie, jakkoli se to může v našem prostředí zdát jako jediná možná cesta, jak o těchto tématech mluvit.

Markéta Foukalová a producent Radimo spojili síly na autorském debutu Jinak – o...

Hudebně zůstává v jemném alternativním popu, zároveň se však nebojí hledat nové směry. Ke spolupráci na albu přizvala producenta Radima ze stylově odlišného světa (Annet X, Prago Union, Champion Sound). Ten přináší do výsledného zvuku prvky smyčkové jednoduchosti hip hopu, taneční hudby, ale i nečekané ozvěny reggae a dubu. K Markétiným intimním písním přistupuje s respektem a citem, společně hledají rovnováhu mezi různými žánrovými prvky. Výsledkem je překvapivě harmonické propojení dvou hudebních světů.

„Chtěla jsem, aby tahle deska byla opravdová. Ne dokonalá, ale taková, jaké jsou naše dny. A také mě zajímalo, co se stane, když se moje hudba střetne s Radimovým světem. Výsledek mě překvapil, vzniklo něco, co je mi nesmírně blízké, byť jinak, než jsem čekala,“ doplňuje Markéta.

Markéta Foukalová a producent Radimo spojili síly na autorském debutu Jinak – o...

„S Markétou jsme každý z jiného hudebního prostředí, ale máme společné kořeny. Vyrůstali jsme v 90. letech, kdy byl multižánrový přístup naprosto přirozený – od triphopových Massive Attack po hnutí Acid Jazz. S chutí jsme se ponořili do inspirací našich hudebních hrdinů a zároveň zkoumali, kolik ze současných trendů dokážeme autenticky propojit s vlastní tvorbou,“ říká producent Radimo.

Vizuální stránku alba vytvořila výtvarnice Josefína Karlíková, jejíž grafický koncept podtrhuje současný charakter projektu i hlavní téma: vnitřní boj hudebnice, která tvoří ve vzácných chvílích klidu mezi praním a doučováním matematiky.

Markéta Foukalová je zpěvačka s osobitým hlasem a autorským přesahem, jejíž tvorba se pohybuje na pomezí jazzu, alternativního popu a elektroniky. Je známá především jako frontwoman kapely Lanugo, se kterou natočila pět alb. Výrazně na sebe upozornila i spoluprací s pianistou a skladatelem Martinem Brunnerem, se kterým vydala oceňované symfonické album Svou chvíli (2022), jež jí vyneslo širší nominaci na Ceny Anděl.

Markéta Foukalová a producent Radimo spojili síly na autorském debutu Jinak – o...

Během své kariéry se podílela na vzniku sedmi studiových alb a jako host spolupracovala s celou řadou významných jmen české hudební scény – například s Michalem Prokopem, Vladimírem Mišíkem, Michalem Pavlíčkem, Monkey Business nebo Concept Art Orchestra. Její práce je charakteristická snahou o hlubší sdělení, žánrovou otevřenost a lidskou opravdovost. Mimo vlastní tvorbu se Markéta věnuje také pedagogické činnosti – působí jako hlasová lektorka a vede pěvecký sbor Beznot, který sdružuje děti i dospělé bez ohledu na předchozí hudební zkušenosti.

Album Jinak je aktuálně dostupné na Spotify, Apple Music, YouTube a dalších digitálních platformách. Fyzická verze na vinylu vyjde na podzim při příležitosti křtu, jehož termín Foukalová oznámí v následujících týdnech.

Více informací ZDE!

Autor: Markéta Foukalová

1. října 2025

1. října 2025

1. října 2025

30. září 2025

30. září 2025

29. září 2025

29. září 2025

28. září 2025

28. září 2025

