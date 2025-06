Mango, jak ho (možná) ještě neznáte.

Sladké, voňavé a krásně šťavnaté – přesně tak si většina z nás představuje ideální mango. Jenže realita bývá občas jiná: tvrdý, nevýrazný plod, který zraje týdny, nebo naopak přezrálé mango, které svou svěžest již ztratilo. Naštěstí existují způsoby, jak si mango vychutnat ve špičkové kvalitě – a umíme to i v České republice. Jaké odrůdy se u nás prodávají, jak poznat, že je mango zralé, a co všechno se z něj dá vykouzlit v kuchyni?

Tři chutě, tři textury poznáte Kent, Keitt a Palmer?

Mango není jen jedno. V českých obchodech nejčastěji narazíte na odrůdy Kent, Keitt a Palmer – každá s vlastním charakterem, barvou, chutí i strukturou. Na světě ale existuje nespočet odrůd s různou sladkostí, šťavnatostí i vláknitostí. Manga do Česka se dovážejí z celého světa.

Kent je asi nejznámější a nejrozšířenější. Jeho dužina je jemná, bez výrazných vláken, chuťově i strukturou připomíná broskev. Měkkost, pružnost a vůně jsou hlavními znaky zralosti. Pokud je mango na špičce mírně svrasklé, nemusíte se bát – právě naopak. Takový plod bývá nejchutnější. Jen pozor na přílišné zmáčknutí – Kent je na to velmi citlivý a snadno se poškodí.

Keitt má protáhlejší tvar a chuťově se podobá plně vyzrálé broskvi, ale bývá výrazně šťavnatější. Po rozkrojení někdy doslova teče – skvěle se hodí pro lisování džusu nebo do smoothie. U méně zralých plodů se může objevit jemná škrobnatost, která na jazyku zanechá suchý dojem. Není to vada – při dozrávání se škrob přeměňuje na cukr, což chuť manga zjemní a zesládne. I Keitt patří k citlivějším odrůdám – při výběru proto lehce zatlačte prstem. Pokud se dužina v místě stisku mírně poddá, je mango ideálně zralé.

Palmer chuťově rozhodně stojí za pozornost. Plody bývají oválné až lehce esovité, slupka může mít odstíny od tmavě zelené po zářivě červenou. Její dužina je něco mezi Kentem a Keittem – není ani příliš suchá, ani extrémně šťavnatá. Zaujme především typickou mangovou chutí s nádechem borovicové pryskyřice. Skvěle se hodí do slaných pokrmů a exotických kuchyní.

Jak mango opravdu zraje – a proč to poznáte na chuti

Většina dovážených mang zraje buď během cesty, nebo dozrává pomocí ethylenu – přírodního plynu, který urychluje zrání. Tím ale často vznikají plody, které jsou na povrchu měkké, ale uvnitř tvrdé, bez chuti. Existuje však i šetrnější a chutnější cesta – takzvané klimatické zrání. Při něm mango dozrává pomalu, bez stresu, v prostředí s kontrolovanou teplotou, vlhkostí a prouděním vzduchu. Díky tomu zraje přirozeně – od středu ke slupce, stejně jako na stromě. Takto připravené mango poznáte podle označení RTE – Ready To Eat. Do Česka se v této kvalitě dováží například pod značkou Titbit, která manga nechává dozrát ve speciálních komorách nedaleko Prahy a bez ethylenu.

A ještě jedna zajímavost: aby zralé mango zůstalo déle v ideální kondici a bylo chráněné před otlaky, dostává v Titbitu jemný coating z jedlého filmu. Představte si to jako tenkou ochrannou vrstvu po celém povrchu. Ten je naprosto nezávadný a zároveň prodlužuje trvanlivost plodu. Díky němu poznáte mango i v obchodě – má totiž typický lesklejší povrch.

Jak poznat zralé mango?

V obchodě se neřiďte pouze barvou – některé odrůdy zůstávají zelené i tehdy, když jsou plně zralé. Důležitějšími ukazateli jsou jiné znaky. Zralé mango by mělo být na dotek měkké, ale ne rozbředlé. Dalším signálem je sladká, tropická vůně, která je nejintenzivnější v místě stopky. Zralé plody jsou citlivé na otlaky, proto se s nimi při přepravě a skladování musí zacházet velmi opatrně – i v obchodě doporučujeme manipulovat s mangy jemně. U odrůdy Kent je navíc mírně svraskalá slupka směrem ke špičce často známkou ideální zralosti. Pokud si mango přinesete domů už zralé (označené jako RTE), uložte ho do lednice – prodloužíte tak jeho životnost.

Mango v kuchyni víc než jen exotická svačinka

Zralé mango si samozřejmě nejlépe vychutnáte jen tak, lžičkou rovnou ze slupky. Ale byla by škoda zůstat jen u toho. V kuchyni totiž nabízí nespočet možností, jak ho využít – na sladko, naslano, teplé i studené. Mango skvěle ladí s mléčnými produkty i s kořením a pálivostí. Můžete ho přidat do smoothie, udělat z něj mangové lassí, rozmixovat na sorbet nebo zmrzlinu. Výborně chutná i po krátkém opečení na pánvi – třeba s kapkou medu a limetkou. V kombinaci s kuřecím masem, rybou nebo kari pokrmem dodá jídlu exotický akcent.

Nezralé mango? Perfektní do salátu

Mango nemusí být vždy sladké. V asijské kuchyni se používá i nezralé zelené mango – pevné, osvěžující a kyselkavé. Jeho křupavá struktura skvěle ladí s thajskými nebo vietnamskými recepty. Nakrájené na tenké proužky se míchá s rybí omáčkou, limetkovou šťávou, koriandrem a chilli. Výsledkem je salát, který osvěží i ve 30stupňovém vedru.

A co slupka?

Technicky vzato je slupka manga jedlá, ale doporučuje se opatrnost. Obsahuje totiž urushiol – látku, která může u citlivějších jedinců vyvolat podráždění. U dospělých bez alergií není důvod k obavám, pokud je mango důkladně omyté. Dětem ji však raději nepodávejte. Výjimkou je odrůda baby manga, která se běžně konzumuje i se slupkou.

Královská lekce mango & Poirot

Mimochodem, víte, že mango sehrálo roli i v jedné epizodě slavného Poirota? Herec David Suchet, představitel legendárního detektiva, dlouho netušil, jak se mango správně jí – dokud mu to při obědě v Buckinghamském paláci neukázal sám princ Philip. Suchet byl zážitkem tak nadšený, že scénu nechal zařadit i do epizody Krádež královského rubínu. Poirot tam při večeři názorně ukazuje, jak mango rozkrojit na takzvaného ježka – a se svým typickým nadhledem poznamená: „Jeden vévoda mě to naučil.“ Chcete-li to umět stejně jako Poirot a naučit se to „od vévody“, tuhle epizodu rozhodně doporučujeme shlédnout.

A nakonec, jak by se v naší mangové bibli dalo říct: Ámen, ale mango nesmí být kámen! Mango musí být jemně měkké, s intenzivní vůní a lesklým povrchem, pokud jde o ovoce ve špičkové kvalitě.