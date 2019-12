O jeden den delší rok

Po čtyřech letech bude následující rok o jeden den delší. Takže jedna krásná sobota s datem 29. února 2020 jako bonus pro nás pro všechny. To by zasloužilo vymyslet něco výjimečného.

Takže plány bych už měla. Kam je zapíšu? Určitě na papír. Od mala jsem milovníkem papíru, sešitů, notýsků a propisek. A přestože i já občas využívám kalendář ve svém chytrém telefonu, v kabelce mi nikdy nechybí diář. A tak jsem začala už v říjnu hledat ten pravý. Tak akorát velký, rozhodně praktický, ale hlavně krásný, reprezentativní a taky trochu zábavný.

Honey, Honey, Honey…



A našla jsem Lady diáře. Ano, jsou právě pro nás. Pro ženy akční, milující krásné věci, plánující a radující se ze života.

Moje volba byla nakonec jasná. Diář Honeyse spirálou. Trochu jsem váhala, protože má ještě dvě stejně podařené sestry – diář Dotty a diář Love. Ale kombinace bílo-zlaté barvy mě uchvátila. Celkový vzhled krásně podtrhuje i zlatá spirála. Praktičnost zajistí gumička na zavření diáře a s fantazií můžete využít i přiloženou sadu samolepek. Bonusem jsou skvělé vnitřní strany – týdenní kalendárium, místo pro úkoly i pro vlastní poznámky a krásné ilustrace.

Ten pravý pro mě

Aby toho rozhodování nebylo málo, váhala jsem ještě nad velikostí. Všechny tři diáře totiž výrobce nabízí jak ve větší variantě se spirálou, tak v malé kapesní verzi.

Radost mi udělalo také to, že je diář vyrobený v České republice, ilustrace vlastní rukou nakreslila česká autorka Eva Roverová a papír v diáři pochází z šetrně obhospodařovaných lesů.

Navíc jsem na internetu našla na diáře Honey nezávislou recenzi od blogerky Míši v šálku, která mě definitivně přesvědčila o tom, že můj výběr je správný.

Dárek pro kamarádku i maminku

A protože na e-shopu, kde jsem diář koupila, mají dopravu zdarma už od 600 Kč, objednala jsem v kapesním provedení i diář Love pro kamarádku Lenku, která bude mít v létě svatbu, a diář Dotty v kapesním provedení pro maminku. Doufám, že jim udělají radost.

A když zabrousíte i mezi další nabídku tohoto výrobce, určitě vyberete i dárek pro manžela nebo partnera. Ten můj bude v příštím roce zapisovat do luxusního notesu G-Notes No. 2. Část vánočních dárků už je tedy na cestě ke mně. To je super pocit.

PS: Diáře nakupujte na www.gnotes.cz. A pro slevu použijte kód jenprozeny15