U maminky nejlíp. I mama hotel musí mít svá pravidla a někdy skončit

Tereza Dusová
Maminka je pro každého z nás jedním z nejdůležitějších lidí v životě. Dnes se ale zaměříme na muže, kteří se její sukně drží déle, než je zdrávo. Co se stane, když se z láskyplné náruče nedokážou vymanit ani v dospělosti?
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Žít u rodičů i v dospělosti? Pro některé lidi samozřejmost. Co na tom, že už chodí do práce, měli by být soběstační a konečně „vylétnout z hnízda“. Netýká se to samozřejmě jen mužů, ale i žen.

U nich to ovšem není společností vnímáno tak negativně, neboť i přes boření genderových tabu stále přetrvává názor, že muži jsou považováni za živitele rodiny, a měli by se tedy minimálně sami o sebe dokázat postarat bez toho, aby jim za zády stala maminka nebo partnerka. Mnohem pohodlnější je ale pro řadu z nich setrvat v „mamahotelu“.

Už samotné toto označení odkazuje na péči podobnou té v pětihvězdičkovém hotelu. Jediný rozdíl je v tom, že takový hotel v mámině režii bývá většinou zdarma nebo za zcela neadekvátní sumu. I proto je důležité, aby si rodiče stanovili jasná pravidla (viz box níže). Není totiž jejich povinností starat se o dítě, pokud je dávno dospělé!

Podle nejnovějších údajů statistického úřadu Eurostat dnes žije u rodičů 46 procent mladých Čechů ve věku 18 až 34 let.

„V České republice dosahuje průměrná hranice odstěhování od rodičů přibližně 30 let, a to jak pro muže, tak pro ženy,“ uvádí studie Sociologického ústavu. Není to ale už trochu pozdě? I studenti vysokých škol získávají diplom o tři roky dříve...

Slovo hotel není náhodné

Kromě nedostupnosti bydlení, která jistě hraje velkou roli, stejně jako neochota vynakládat finance za nájemné, stojí za setrváním v „mamahotelu“ také nechuť se osamostatnit. Nikdo přece neuvaří, nevypere, nevyžehlí a neuklidí tak dobře jako maminka.

Snaha setrvat v područí matky může souviset s tendencí k emoční závislosti. K té dochází, když i dospělý muž zůstává připoután ke své matce natolik, že u ní hledá (podobně jako dítě předškolního věku) emocionální podporu a každodenní péči i ve chvíli, kdy už by měl být soběstačný.

Tento druh připoutání často značí emocionální nezralost, jež se může projevit potížemi s rozhodováním, převzetím odpovědnosti či řízením emocí.

Toxická matka vás může zničit

Druhým důvodem bývá toxická matka vykazující narcistické rysy, která chce mít svého syna (nebo dceru) pod kontrolou. Tento typ vztahu vede k mocenské nerovnováze, kdy se dítě stává pasivním a závislým, zatímco matka si nad ním zachovává kontrolu.

To je ale nezdravá dynamika pro obě strany. Pak nastává problém s navazováním milostných vztahů, založením rodiny nebo samostatným rozhodováním.

Bránit se můžete i soudně

Pravidla „mamahotelu“:

  • Výpomoc v domácnosti: mělo by být samozřejmostí, že se na domácích pracích podílí každý člen domácnosti. Není možné, aby se dospělý jedinec choval jako dítě.
  • Finanční podpora: když chodí potomek do práce nebo na brigádu, měl by se na provozu domácnosti podílet i finančně. Je nemyslitelné, aby byla lednice stále plná bez jeho přičinění.
  • Samostatnost: že si dítko zvyklo, že mu skládáte prádlo nebo po něm uklízíte, neznamená, že mu stejný servis budete poskytovat navždy.

A co dělat ve chvíli, kdy už rodič své dospělé dítě doma nechce? Jestli stále studuje, platí pro rodiče vyživovací povinnost. Pokud už ale dítě překročilo tuto hranici, je načase si vážně promluvit a dát dítěti najevo, že za sebe musí převzít odpovědnost.

Leckdy stačí, když dítěti matka přestane poskytovat servis zdarma a začne po něm vyžadovat adekvátní příspěvek na domácnost – v tu chvíli se řadě „mamánků“ rozsvítí a uvědomí si, že za takových podmínek už se jim setrvávat doma nevyplatí.

A když ani to nezabere? Lze se bránit i soudně! V Itálii takto vyhrála soud matka, která požadovala, aby se její dva synové starší čtyřiceti let odstěhovali.

Na závěr je ovšem důležité ještě podotknout, že je stále mnoho mužů, kteří s maminkami žijí v souladu a oběma stranám je v takovém vzorci dobře. Často ale jen do chvíle, než si syn najde vážnou známost.

Příroda nastavila koloběh správně a měl by fungovat stejně jako u každého jiného živočišného druhu. A sice, že matka o mládě pečuje, krmí ho a učí všechny dovednosti, které potřebuje pro přežití. Ve chvíli, kdy všechno potřebné umí, měl by být potomek schopen „vyletět z hnízda“.

V takový okamžik se rodič stává nečinným pozorovatelem, který je ochoten kdykoli podat svému potomkovi pomocnou ruku. Péči musí rodiče začít směrovat jiným směrem – sami k sobě. Tak třeba snažit se obnovit jiskru, která dost možná z jejich manželství vyprchala nebo se začít věnovat novým koníčkům.

Mamahotel má totiž neblahý vliv nejen na samotného dospělého muže, ale i na jeho rodiče. Pro nikoho není prospěšné, aby spolu žilo víc dospělých osob.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

Hádky, slzy i 141 kilo dole. Marie a Luděk z Extrémních proměn chtějí dítě

Marie a Luděk jsou velcí fanoušci fotbalového klubu Baník Ostrava. Nadšeně...

Marie a Luděk jsou velcí fanoušci fotbalového klubu Baník Ostrava. Nadšeně sledují každý zápas. V minulosti se tyto večery neobešly bez pochutin a sladkých limonád. Když se připočetlo minimum pohybu,...

Umírněná Schillerová a přísná Malá. Jak se oblékají političky vládních stran

Alena Schillerová, Taťána Malá, Zuzana Mrázová

Od posledních parlamentních voleb brzy uběhne půl roku. Nazrál tedy čas, abychom novou vládu zhodnotili – tentokrát ovšem ne z politického, nýbrž z módního hlediska. A protože pánové toho mnoho...

Chybí vám kolagen? Třináct běžných potravin, které podpoří jeho tvorbu

Zdroje bílkovin v potravinách.

Kolagen se stal synonymem mladistvého vzhledu a pružné pleti, ale neméně důležitý je pro zdraví kloubů, kostí či svalů. S věkem ho ubývá – do určité míry však jeho tvorbu můžeme podpořit. Stačí na...

Příběh Tomáše: Manželka mého kamaráda po mně vyjela. Mám mu to říct?

Ilustrační snímek

Když jsme se s manželkou před pár lety přestěhovali do nového domu, nikoho jsme tu neznali. První, s kým jsme se sblížili, byl sousedský pár o pár let starší než my. On pohodář, se kterým jsem si...

Longevity? Alfou a omegou je smysluplný pohyb, pak spánek, míní fyziolog

Hostem podcastu NA KAFI byl fyziolog Radim Šlachta.

Termín longevity rezonuje médii a stal se novým trendem životního stylu. Jak však ve spleti informací najít metody a postupy, které skutečně fungují, a nenaletět na marketingové zkratky? A na čem...

Neviditelní nepřátelé v domácnosti. Tipy, jak zvládnout alergeny

Ilustrační fotografie

Kýchání po ránu, ucpaný nos nebo svědění očí nemusí být nachlazení. Často za tím stojí alergeny, které se hromadí přímo u vás doma. Poradíme, jak je rozpoznat i jak s nimi účinně bojovat.

19. dubna 2026

Slavní proutníci, kteří za život vystřídali nespočet žen

Tito slavní přiznali velký počet milenek.

Podívejte se do galerie na slavné muže, kteří nedokázali být jen s jednou ženou. Měli za sebou mnoho manželství, stovky milenek a někteří se dokonce museli i léčit ze závislosti na sexu. Patří mezi...

19. dubna 2026

Parodontóza: příznaky, které byste neměli podceňovat. Ohrožuje celé tělo

Ilustrační fotografie

Zápach z úst, bolesti dásní nebo krvácení – to jsou základní příznaky parodontózy. Pokud ji nebudete řešit, hrozí vám mnohem vážnější zdravotní komplikace.

18. dubna 2026

Horoskop pro každé znamení na 17. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Co si pro nás hvězdy připravily na poslední dubnové dny? Lvi, někdy jste jak vystřelená patrona. Přiznejte si to, zvolněte a ke všemu přistupujte s větší rozvahou. Vodnáři, i vy byste měli zpomalit....

18. dubna 2026

Nenechte si život utíkat mezi prsty. Jak se naučit být prostě tady a teď

Ilustrační snímek

Žijeme rychle, často na autopilota a s hlavou plnou myšlenek, které nám nedají vydechnout. Mindfulness neboli všímavost nabízí jednoduchý, ale účinný návrat k sobě. Učí nás zpomalit, být přítomní a...

18. dubna 2026

Elegance na každý den. Tyto kousky, jsou šik a zároveň pohodlné

Jednoduchá pruhovaná blůza v kombinaci s džíny rozšířeného střihu dokáže...

Naše oblečení by nemělo být kompromisem mezi pohodlím a vkusem, mělo by splňovat obojí. Co vám bude slušet a které kombinace jsou sázka na jistotu?

17. dubna 2026

Longevity? Alfou a omegou je smysluplný pohyb, pak spánek, míní fyziolog

Hostem podcastu NA KAFI byl fyziolog Radim Šlachta.

Termín longevity rezonuje médii a stal se novým trendem životního stylu. Jak však ve spleti informací najít metody a postupy, které skutečně fungují, a nenaletět na marketingové zkratky? A na čem...

17. dubna 2026

Generace Z je unavená z online seznamek. Smysl i naději vidí v randění naživo

Ilustrační snímek

Svůj život si nedovedou představit bez mobilu a wi-fi, v online prostředí doslova vyrostli, ale možná jim právě tato nechtěná expertíza už začíná lézt krkem. Příslušníci generace Z touží po randění...

17. dubna 2026

