Díky snadné dostupnosti využíváme bylinky častěji než v minulosti. Stačí zajít do obchodu a vybrat si ze široké nabídky. V kuchyni nejčastěji saháme po sušených bylinkách. Naopak čerstvé upřednostní čtyři z deseti Čechů. Nejméně využíváme ty mražené, do pokrmů je přidává každý dvacátý. Ukázal to průzkum obchodů Albert.

„Výhoda sušených bylinek spočívá v jejich trvanlivosti a snadném skladování. Čerstvé zase výsledný pokrm krásně dozdobí,“ uvádí Alena Paldusová, manažerka programu Zdravá 5 a dodává: „Sušené bylinky jsou v pokrmu aromatičtější, a proto postačí menší množství než čerstvých. Ty je zase vhodné přidávat až ke konci vaření, aby nepřišly o své živiny i aroma.“ Výjimkou jsou aromatické bylinky, které se mohou vařit déle, například rozmarýn nebo tymián.

Majoránka a bazalka nesmí chybět

Nejpoužívanější bylinky v českých domácnostech 1. Majoránka 2. Bazalka 3. Pažitka 4. Petržel 5. Oregano 6. Libeček 7. Máta 8. Tymián 9. Kopr 10. Meduňka

Průzkum dále ukázal, že nejoblíbenější bylinkou je majoránka, která je tradiční součástí českých receptů. Následuje bazalka, využívaná zejména v italské kuchyni, a opět česká pažitka, která slouží typicky k dozdobení pokrmů.

„Zákazníci v našich obchodech nakupují rok od roku více čerstvých bylinek. Oblíbené jsou zejména ty v květináči. Nejčastěji pak bazalka, petržel kudrnka, a v posledních letech roste zájem i o koriandr,“ říká Markéta Beránková, manažerka kategorie sortimentu ovoce a zeleniny obchodů Albert. „Ve vybraných hypermarketech si také mohou zákazníci bylinky nastříhat a namixovat podle potřeby,“ doplňuje.

Tipy k jarnímu grilování s bylinkami

Chystáte-li se grilovat nejrůznější pochoutky, nesmí vám chybět omáčka nebo dip k podávání. Zkuste bylinkovou pomazánku z domácího žervé nebo lahodný bazalkový dip, který vašemu domácímu grilování dodá tu správnou chuť.

Foto: zdoj Albert